890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Инспекторы Карелии рассказали о самом безопасном для ребенка месте в авто
Сегодня 10:50
Перевод денег по номеру телефона для карт Visa станет обязательным 1
Сегодня 12:07
В Карелии водитель сбил двух пешеходов 1
Сегодня 09:22
В Карелии водитель разогнал свой "Cadillac", превысив скорость на 62 км/ч 4
Сегодня 09:38
Тысячи морских животных выбросились на берег на Камчатке (ФОТО) 2
03.10.2020 20:40

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: 13 ЛЕТ ДМИТРИЕВУ ЗА ПЕДОФИЛИЮ, ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ НА СТЕЛЕ И ОТКРЫТИЕ-ЗАКРЫТИЕ МУЗЕЯ КАРЕЛЬСКОГО ФРОНТА

Новости. Общество
19:00, 04 Октября 2020
Загрузка...

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 главные новости

Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет

Верховный суд республики рассмотрел апелляционные жалобы на решение горсуда Петрозаводска и заменил ранее назначенное наказание поисковику Дмитриеву, осужденному за педофилию, на 13 лет колонии строгого режима.

Дмитриев: Новая экспертиза сочла все 9 фотографий порнографическими, сказал Дмитриев в письме журналистке Виктории Ивлевой.

В посольстве США возмущены приговором Юрию Дмитриеву

Пресс-секретарь американского посольства назвала новый срок заключения исследователю сталинских репрессий, осужденному по педофильской статье, "еще одним шагом назад для прав человека и исторической правды в России"

В Петрозаводске открыли стелу воинской славы с грамматическими ошибками на барельефах

В надписях на барельефах отсутствуют знаки пунктуации.

Власти Петрозаводска объяснили грамматические ошибки на стеле воинской славы исторической традицией 

В Беломорске открылся Музей Карельского фронта (ФОТО)

Музей создан к 100-летнему юбилею республики в рамках федеральной целевой программы развития региона. Уже первого октября музей приглашает всех на День открытых дверей, сообщает пресс-служба главы Карелии.

Торжественно открытый Музей Карельского фронта проработал всего два дня

Музей, созданный в Беломорске к 100-летнему юбилею Карелии, закрыли для посетителей.

Другая тема

Елена Аскерова оставляет адвокатскую деятельность

Бывший прокурор Петрозаводска Елена Аскерова, последнее время работавшая защитником, решила прекратить свой статус адвоката.

Арестован водитель, насмерть сбивший двух женщин в Петрозаводске

Артем Гашков, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, где погибли две женщины, взят под стражу, сообщили в МВД Карелии.

Стела воинской славы в Петрозаводске дала крен (ФОТО)

Стела "Город воинской славы", официальное открытие которой состоится 30 сентября, наклонилась.

Крен стелы воинской славы в Петрозаводске, запечатленный на фото, заммэра города назвал оптической иллюзией

Замглавы Петрозаводска Евгений Перов рассказал журналистам, почему на фото, размещенном в соцсетях, кажется, что стела "Город воинской славы" стоит неровно.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.09.2020, 13:18
Парфенчиков высказался о введении дистанционного обучения в школах Карелии
28.09.2020, 06:40
В Сети появились шокирующие фото из дела поисковика из Карелии Юрия Дмитриева
28.09.2020, 10:06
Опрос показал "колоссальное расслоение" между школьниками из-за дистанционного обучения
29.09.2020, 16:57
Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет
27.09.2020, 09:17
Предприниматель из Петрозаводска рассказал о том, как "помогают малому бизнесу загнуться"
27.09.2020, 21:40
Вдова Дмитрия Марьянова рассекретила предсмертные слова артиста

Аналитика

01.10.2020 10:05
Капитал
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
В Карелии могут появиться частные лесовладельцы 3
29.09.2020 15:46
"Социальный эффект" 1
29.09.2020 12:55
В эпицентре "свинской" деятельности
29.09.2020 12:10
Реболы сказали форелеводству "Нет!"
29.09.2020 09:42
Вся аналитика

Чтиво

02.10.2020 12:50
Личное мнение
"Это было великое закрытие!" 8
Музей Карельского фронта проработал после своего торжественного открытия всего два дня.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 17
23.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»