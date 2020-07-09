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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: 15 ЛЕТ КОЛОНИИ ДЛЯ ДМИТРИЕВА, ДВЕ СМЕРТИ ПАЦИЕНТОВ С СOVID-19 И НАВКА НА ОСТРОВЕ КИЖИ

Новости. Общество
21:00, 10 Июля 2020
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости 

Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима

Гособвинение запросило для известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера по отношению к его приемной дочери, 15 лет колонии строгого режима.

После завершения прений сторон на процессе по "делу Дмитриева" обвиняемый выступил с последним словом

Приговор п делу Дмитриева огласят в Петрозаводске 22 июля.

 

В Карелии зафиксирован девятый летальный случай пациента  с коронавирусной инфекцией 


© Валерий Шарифулин/ТАСС

Общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 10 июля составило 1684, сообщили в республиканском оперштабе по борьбе с COVID-19.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 850 пациента, 63 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Жена пресс-секретаря Путина побывала в Карелии (ФОТО)


фото: © instagram.com/tatiana_navka

Татьяна Навка вместе с младшей дочерью Надеждой Песковой отправилась в речной круиз по России и побывала в музее-заповеднике "Кижи". Татьяна Навка выложила очередную серию снимков с острова Кижи в Карелии

 

 Суд да дело


фото: © gettyimages.com

Верховный суд Карелии решит, отменить либо нет оправдательный приговор полицейским по делу Ипатова

Судебная коллегия Верховного суда Карелии рассмотрит апелляционное представление петрозаводской прокуратуры и жалобу родителей убитых Ипатовым девушек на оправдательный приговор городского суда полицейским.

Гособвинение запросило 13 лет лишения свободы бывшему замглавы Госкомимущества Карелии, обвиняемому во взятках

Прокуратура запросила 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима бывшему первому замглавы Госкомимущества Карелии Сергею Максимову, обвиняемому во взяточничестве.

Розыск

Пропавший в Петрозаводске мужчина найден мертвым

Молодой мужчина, который 5 июля выехал в сторону Деревянного и пропал, найден мертвым в Ленобласти.

Семейная пара пенсионеров пропала на Ладожском озере в Карелии

Пожилые супруги пропали без вести, оправившись на лодке на рыбалку. Спасатели обнаружили в Лахденпохском районе тело пенсионерки из Петербурга, поиски ее супруга продолжаются. 


МВД Карелии

Для поиска пропавшего у дачного поселка в Карелии пенсионера нужны добровольцы

Третьи сутки под Петрозаводском ищут пропавшего без вести 80-летнего мужчину, который страдает потерей памяти.

Мужчина ушел из дачного кооператива в Карелии и не вернулся. Поисковики собираются 11 июля для проведения поисковых работ в лесной зоне в районе поселка Орзега. Необходима помощь добровольцев.

Туризм в действии

Туристам, прибывающим в Петрозаводск, выделили всего два часа на посещение магазинов

В сложившейся эпидемиологической обстановке организованные группы приезжающих могут находиться в торговых точках в определенные часы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

 Дополнительные "Ласточки" пустят в Карелию

ОАО "РЖД" назначает дополнительные поезда "Ласточка" №827/828 по маршруту Санкт-Петербург–Сортавала по субботам и воскресеньям в июле и августе, сообщили в пресс-службе ОЖД. 

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