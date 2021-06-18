ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: УТОНУВШИЕ В ОЗЕРЕ, КОРОНАВИРУС ЛЮТУЕТ И ВВЕДЕНИЕ ПАСПОРТОВ КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

В Петрозаводске утонули трое подростков, а в Медвежьегорске целая семья с маленькими детьми

Утонувшие девятиклассники в Онеге в Петрозаводске не дожили до выпускного 9 дней.

Вечером 11 июня на пляже в районе улицы Береговая в Петрозаводске пропали трое подростков, которые ушли купаться и не вернулись на берег. Погибли одноклассники, выпускники девятого класса школы № 38. Как рассказал их друг, один из подростков начал тонуть, а двое других попытались его спасти.

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели детей во время купания в Онежском озере.

Спасатели опубликовали фото с места трагедии на озере, где утонула целая семья

В акватории озера Кумчозеро недалеко от деревни Покровское в Медвежьегорском районе 12 июня перевернулась лодка, в который находились родители 1990 года рождения и их дети — две девочки трех и шести лет. Вся семья утонула. Тела детей были извлечены спасателями в тот же день. Погибших родителей подняли со дна 16 июня, их нашли в трестах метрах от места, где перевернулась лодка.

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело.

Девять человек умерли за сутки от коронавируса в Карелии: статистика вызывает тревогу Минздрава

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков отступил от правил и предоставил оперативные данные о числе смертей от коронавируса за минувшие сутки: скончались девять человек.

«Это не дискриминация»: учреждениям и организациям в Карелии будут выдавать паспорта коллективного иммунитета

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о выдаче паспортов коллективного иммунитета организациям, где вакцинированы более 60% сотрудников.

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Глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

Руководитель республики Артур Парфенчиков ввел дополнительные противоэпидемические меры.

Власти Карелии запретили собирать на массовых мероприятиях более 50 человек

Министерство образования и спорта Карелии объявило о запрете массовых мероприятий в закрытых помещениях с численностью участников более 50 человек.

Полиция накажет трех жителей Карелии за распространение в соцсетях ложной информации о коронавирусе

Трех жителей Карелии ждет наказание за то, что они разместили в соцсетях ложную информацию о негативном влиянии прививок от коронавируса, сообщили в правительстве Карелии.

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Ветер сорвал часть кровли с павильона «Бесовы следки» в Карелии (ФОТОФАКТ)

Новый павильон над самой знаменитой группой беломорских петроглифов открыт в мае с участием заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева.

«Проект проблемный»: мэр Петрозаводска прокомментировал вырубку деревьев на улице Куйбышева

Владимир Любарский прокомментировал ситуацию с вырубкой деревьев в центре Петрозаводска, на которую пожаловались горожане.