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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОТРАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ПОЕЗДЕ, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ МЛАДЕНЦА С КОРОНАВИРУСОМ И 8 ЧЕЛОВЕК ПОСТРАДАЛИ В ДТП

Новости. Общество
19:00, 15 Августа 2021

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Дети из Карелии поехали на море в лагерь, отравились в поезде и попали в больницу


фото: © Светлана Баева/РИА Новости

Из Карелии на отдых в детские лагеря отправились 140 детей. В поезде дети поужинали в вагоне-ресторане, после чего им стало плохо. У детей обнаружили подозрение на кишечную инфекцию. В итоге 20 детей были сняты с поезда Мурманск-Адлер и доставлены в больницы Белореченска и Апшеронска. Еще 20 были госпитализированы по прибытии в Туапсе, трое заболели ночью, еще о троих заболевших стало известно к вечеру воскресенья.

Затем в вагоне-ресторане поезда Мурманск-Адлер правоохранительные органы нашли просроченные продукты, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Следком РФ задержал директора и работников вагона-ресторана поезда, где отравились дети из Карелии, так как стало известно, что работники вагона-ресторана болели норовирусом, но никому не сказали.

Минздрав Карелии открыл горячую линию, где можно было узнать информацию о госпитализированных детях. Но родители жаловались, что не могут дозвониться туда.

Минздрав Карелии, тем временем, утверждает обратное. 

Главврач детской поликлиники Петрозаводска Надежда Дрейзис вернулась из Краснодарского края и рассказала о самочувствии детей, которые были госпитализированы после заражения норовирусом в поезде «Мурманск — Адлер», и сообщила, что выздоровевших ребят начали выписывать.

 

Младенец с коронавирусом госпитализирован в Карелии


фото: © pixabay.com

В республиканскую инфекционную больницу в Петрозаводске госпитализированы восемь детей с коронавирусом, сообщили в Минздраве Карелии.

Десятилетнего мальчика со 100-процентным поражением легких госпитализировали из Карелии в Санкт-Петербург 

 

Восемь человек пострадали в страшной аварии на трассе в Карелии


фото: © Госавтоинспекция Карелии / ВК

ГИБДД Карелии рассказала подробности ДТП в Лахденпохском районе, где среди пострадавших оказались трое детей.

 

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Экс-главу Минтранса Карелии Алексея Кайдалова, обвиняемого во взяточничестве, будут судить в Петрозаводске


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Жители столицы Карелии возмущены качеством ремонта железнодорожного вокзала в Петрозаводске: туда уже просочилась сырость.

Посетительница вотчины карельского Деда Мороза сравнила ее с концлагерем для животных


фото: Минтранс Республики Карелия / ВК

После посещения «Вотчины карельского Деда Мороза Талви Укко» посетительница была шокирована и обратилась к зоозащитникам.

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