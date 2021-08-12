ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОТРАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ПОЕЗДЕ, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ МЛАДЕНЦА С КОРОНАВИРУСОМ И 8 ЧЕЛОВЕК ПОСТРАДАЛИ В ДТП

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Дети из Карелии поехали на море в лагерь, отравились в поезде и попали в больницу



фото: © Светлана Баева/РИА Новости

Из Карелии на отдых в детские лагеря отправились 140 детей. В поезде дети поужинали в вагоне-ресторане, после чего им стало плохо. У детей обнаружили подозрение на кишечную инфекцию. В итоге 20 детей были сняты с поезда Мурманск-Адлер и доставлены в больницы Белореченска и Апшеронска. Еще 20 были госпитализированы по прибытии в Туапсе, трое заболели ночью, еще о троих заболевших стало известно к вечеру воскресенья.

Затем в вагоне-ресторане поезда Мурманск-Адлер правоохранительные органы нашли просроченные продукты, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Следком РФ задержал директора и работников вагона-ресторана поезда, где отравились дети из Карелии, так как стало известно, что работники вагона-ресторана болели норовирусом, но никому не сказали.

Минздрав Карелии открыл горячую линию, где можно было узнать информацию о госпитализированных детях. Но родители жаловались, что не могут дозвониться туда.

Минздрав Карелии, тем временем, утверждает обратное.

Главврач детской поликлиники Петрозаводска Надежда Дрейзис вернулась из Краснодарского края и рассказала о самочувствии детей, которые были госпитализированы после заражения норовирусом в поезде «Мурманск — Адлер», и сообщила, что выздоровевших ребят начали выписывать.

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