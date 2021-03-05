ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: "АМЕРИКА ОБКАКАЛАСЬ", ТРЕТЬЕ ДЕЛО БОДНАРЧУКА И СЕКС-СИМВОЛ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАРЕЛИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
Депутат Госдумы от Карелии об Америке: "Обкакались так на весь мир, что теперь пусть заткнутся"
Валентина Пивненко считает, что США нужно прекратить учить весь мир демократии.
Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук стал фигурантом уже третьего уголовного дела
В отношении находящегося под арестом председателя Петросовета Геннадия Боднарчука возбуждено новое уголовное дело по получению взятки в особо крупном размере.
Секс-символом правительства выбрали главу Карелии Артура Парфенчикова
По итогам опроса читатели "Столицы на Онего" секс-символом карельского правительства назвали Артура Парфенчикова.
Полиция разберется
В Петрозаводске автомобилист жестоко избил пожилого инструктора автошколы
В Соломенном преподаватель автошколы был жестоко избит автомобилистом на "Suzuki", возмутившимся ошибкой ученика за рулем.
Медицинские документы куда-то пропали из районной больницы Карелии – работает полиция
Полиция проводит проверку по факту пропажи архивных медицинских документов из Сегежской ЦРБ, сообщили в МВД Карелии.
Махренский потребовал от полиции разобраться с "телефонными террористами", атаковавшими центральный рынок Петрозаводска
За неделю работа торгового комплекса "Центральный" трижды была парализована после сообщений о взрывных устройствах.
Мужчина в трусах и с веревкой на шее бегал по улице в Петрозаводске
Спасатели пришли на помощь мужчине, который бегал по Зареке в трусах и с веревкой на шее.
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Стало известно, в какие школы петрозаводчане должны отдать своих первоклассников
Администрация Петрозаводска опубликовала список школ и закрепленные за ними территории.
Власти Карелии намерены на год заморозить индексацию своих окладов
В республиканском правительстве рассчитывают ограничить рост бюджетных расходов.
"Не можем сказать, что довольны": в мэрии Петрозаводска признали проблемы с уборкой снега
Администрация Петрозаводска заявила, что условия контракта на уборку улиц от снега с компанией "ТехРент" "не исполняются должным образом".
Мэрия Петрозаводска напомнила о запрете выгуливать животных на пешеходной части набережной
Администрация Петрозаводска разъяснила горожанам правила выгула домашних животных.
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