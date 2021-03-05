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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: "АМЕРИКА ОБКАКАЛАСЬ", ТРЕТЬЕ ДЕЛО БОДНАРЧУКА И СЕКС-СИМВОЛ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАРЕЛИИ

Новости. Общество
21:00, 05 Марта 2021
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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