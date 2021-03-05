ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: "АМЕРИКА ОБКАКАЛАСЬ", ТРЕТЬЕ ДЕЛО БОДНАРЧУКА И СЕКС-СИМВОЛ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАРЕЛИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Депутат Госдумы от Карелии об Америке: "Обкакались так на весь мир, что теперь пусть заткнутся"

Валентина Пивненко считает, что США нужно прекратить учить весь мир демократии.

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук стал фигурантом уже третьего уголовного дела

В отношении находящегося под арестом председателя Петросовета Геннадия Боднарчука возбуждено новое уголовное дело по получению взятки в особо крупном размере.

Секс-символом правительства выбрали главу Карелии Артура Парфенчикова

По итогам опроса читатели "Столицы на Онего" секс-символом карельского правительства назвали Артура Парфенчикова.

Полиция разберется

В Петрозаводске автомобилист жестоко избил пожилого инструктора автошколы

В Соломенном преподаватель автошколы был жестоко избит автомобилистом на "Suzuki", возмутившимся ошибкой ученика за рулем.

Медицинские документы куда-то пропали из районной больницы Карелии – работает полиция

Полиция проводит проверку по факту пропажи архивных медицинских документов из Сегежской ЦРБ, сообщили в МВД Карелии.

Махренский потребовал от полиции разобраться с "телефонными террористами", атаковавшими центральный рынок Петрозаводска

За неделю работа торгового комплекса "Центральный" трижды была парализована после сообщений о взрывных устройствах.

Мужчина в трусах и с веревкой на шее бегал по улице в Петрозаводске

Спасатели пришли на помощь мужчине, который бегал по Зареке в трусах и с веревкой на шее.

Другая тема

Стало известно, в какие школы петрозаводчане должны отдать своих первоклассников

Администрация Петрозаводска опубликовала список школ и закрепленные за ними территории.

Власти Карелии намерены на год заморозить индексацию своих окладов

В республиканском правительстве рассчитывают ограничить рост бюджетных расходов.

"Не можем сказать, что довольны": в мэрии Петрозаводска признали проблемы с уборкой снега

Администрация Петрозаводска заявила, что условия контракта на уборку улиц от снега с компанией "ТехРент" "не исполняются должным образом".

Мэрия Петрозаводска напомнила о запрете выгуливать животных на пешеходной части набережной

Администрация Петрозаводска разъяснила горожанам правила выгула домашних животных.