ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ДВА КАНДИДАТА НА ПОСТ ГЛАВЫ ГОРОДА, ОТМЕНА АВТОБУСОВ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ И ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ПЕТРОЗАВОДСКА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост сити-менеджера Петрозаводска
Отобранными кандидатами на пост главы Петрозаводска стали провластные выдвиженцы — Владимир Любарский и Игорь Корсаков.
После майских праздников, 12 мая, депутаты путем тайного голосования кого-то из данных кандидатур должны будут выбрать на пост главы Петрозаводска. Пока депутаты не приняли решение, интересуемся у вас: кого бы вы из выбранных комиссией кандидатов хотели видеть на посту главы Петрозаводска? Проголосовать можно здесь.
Десятки автобусных рейсов в Карелии отменяются на майские праздники
«Карелавтотранс» опубликовал изменения в расписании автовокзала на майские праздники с 30 апреля по 11 мая.
Тайное голосование определило, кто получит звание «Почетный гражданин Петрозаводска»
Комиссия по рассмотрению предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Петрозаводска» выбрала двух кандидатов.
Статьи недели
Троллейбусный парк Петрозаводска изношен на 98%
Муниципальное предприятие «Городской транспорт» вынуждено «обновлять» троллейбусы за счет списанных машин из Санкт-Петербурга и Москвы.
Обвиняемый во взяточничестве экс-глава Минтранса Карелии заявил о пропаже 2 млн рублей с банковской карты
Бывший глава Минтранса Карелии Алексей Кайдалов, обвиняемый во взяточничестве, рассказал, что у него похитили 2 млн рублей с банковской карты, пока он сидел в СИЗО.
Показатели смертности бьют в Карелии многолетние рекорды
Такого количества умерших на тысячу жителей в республике не было последние лет двадцать.
Преступление и наказание
В Петрозаводске сотрудники ГИБДД провели жесткое задержание девушки-водителя (ВИДЕО)
Как уточнили в городской Госавтоинспекции, девушка–водитель вела себя агрессивно и, возможно, была пьяна.
Молодого водителя и пассажиров отечественного авто привлекут к ответственности за беспредел на дороге в Петрозаводске (ВИДЕО)
ГИБДД Петрозаводска, просмотрев видео с камер наблюдения, установила, что ПДД неоднократно нарушил 18-летний водитель, — теперь его ждет наказание.
ГИБДД накажет водителя, который пролетел по пешеходному переходу в Петрозаводске, едва не сбив ребенка
Водителя-нарушителя за непропуск пешеходов ждет административное наказание, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
Водитель в Петрозаводске сбил собаку и бросил умирать (ВИДЕО 18+)
Поздно вечером на Кукковке собака выбежала на дорогу и попала под машину.
Теперь виновника ДТП разыскивает ГИБДД.
Другая тема
Самолеты из Петрозаводска полетят в Казань
С 3 мая открывается авиасообщение «Петрозаводск-Казань».
Правительство России выделит 650 миллионов рублей на поддержку Карелии
Из федерального бюджета Карелии будет выделено свыше 650 млн рублей на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры, а также на создание нового спорткомплекса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Валаамский монастырь ищет волонтеров на молочную ферму
Волонтеров будут привлекать к чистке, нарезке и упаковке сыра и других молочных продуктов, а также в качестве помощников в огороде и на клумбах фермы, в трапезной.
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