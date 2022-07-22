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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ИЗБИТЫЙ ОТЦОМ МЛАДЕНЕЦ ВЫШЕЛ ИЗ 2-ЛЕТНЕЙ КОМЫ, ДЕТЕЙ СПАСЛИ НА ЛАДОГЕ И КУСТЫ ВЫРУБИЛИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

Новости. Общество
19:00, 24 Июля 2022

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23.07.2022 13:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ИЗБИТЫЙ ОТЦОМ МЛАДЕНЕЦ ВЫШЕЛ ИЗ 2-ЛЕТНЕЙ КОМЫ, ДЕТЕЙ СПАСЛИ НА ЛАДОГЕ И КУСТЫ ВЫРУБИЛИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
22.07.2022 21:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ИЗБИТЫЙ ОТЦОМ МЛАДЕНЕЦ ВЫШЕЛ ИЗ 2-ЛЕТНЕЙ КОМЫ, НА ЛАДОГЕ СПАСЛИ ДЕТЕЙ И КУСТЫ ВЫРУБИЛИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ МЛАДЕНЕЦ, ЖЕСТОКО ИЗБИТЫЙ ОТЦОМ, ВЫШЕЛ ИЗ ДВУХЛЕТНЕЙ КОМЫ
В детской республиканской больнице Карелии малыш, который после жестокого избиения пьяным отцом год и десять месяцев пролежал в коме, задышал самостоятельно.


фото: © Максим Исаев / ТАСС, тематическая иллюстрация

РУКОВОДИТЕЛЬ «СОЮЗА МОРСКИХ ПЕХОТИНЦЕВ» ЧУТЬ НЕ УТОПИЛ 20 ДЕТЕЙ НА ЛАДОГЕ В КАРЕЛИИ
Прокуратура республики проводит проверку по факту шлюпочного похода в шторм на Ладожском озере с участием 20 детей.


фото: © Сергей Денисов, тематическая иллюстрация

ГОРОЖАНЕ ВОЗМУЩЕНЫ МАССОВЫМ СНОСОМ КУСТОВ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ (ФОТО)
Жителям Петрозаводска не нравится ход благоустройства столицы Карелии.


фото: Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск / ВК

АКТУАЛЬНО

ВОЕНКОМАТ ПЕТРОЗАВОДСКА ПРЕДЛОЖИЛ ЖИТЕЛЯМ ЗАПИСЫВАТЬСЯ В ВОИНСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ НА УКРАИНУ
Военный комиссариат Петрозаводска обратился к жителям города с предложением заключить контракты для службы в именных подразделениях «Ладога» и «Онего», которые формируются для участия в спецоперации на Украине.


фото: © Евгений Биятов / РИА Новости

ОНЕЖСКОЕ ОЗЕРО В КАРЕЛИИ ЗАМУСОРЕНО ПЛАСТИКОМ, КАК РЕКИ В КИТАЕ
Ученые обнаружили высокую концентрацию частиц микропластика от предметов косметики и одежды в Онежском озере в Карелии.


фото: © JAJAM_E / Shutterstock, тематическая иллюстрация

ОТМЕНА ОГРАНИЧЕНИЙ НА ГРАНИЦЕ С ФИНЛЯНДИЕЙ НЕ ВЫЗВАЛА АЖИОТАЖА СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ (ФОТО)
Снятие ограничений на пересечение границы России и Финляндии не привело к очередям на погранпунктах в Карелии и в финских магазинах.


фото: © Законодательное собрание Карелии

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

«СЕЙЧАС, Б… В ГОЛОВУ ВЫСТРЕЛЮ, СУКА»: КОНФЛИКТ МЕЖДУ ВОДИТЕЛЯМИ ПРОИЗОШЕЛ НА АВТОТРАССЕ В КАРЕЛИИ (ВИДЕО)
Конфликт на автотрассе в Карелии сопровождался угрозами со стороны одного из водителей, державшего в руке предмет, похожий на пистолет.


фото: кадр из видео

ФУТБОЛИСТ УМЕР НА СТАДИОНЕ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
Молодой петрозаводчанин Алексей Симашко скоропостижно скончался вечером 20 июля на стадионе «Спартак» после любительской игры в футбол.


фото: © из социальных сетей

СОТРУДНИКИ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ СЕМЬ ЧАСОВ ПРОСТОЯЛИ НА УЛИЦЕ, ОЖИДАЯ САПЕРОВ
Из торгового центра «Добрыня» на Кукковке эвакуировали всех посетителей и сотрудников после сообщения о заминировании здания, работники более 7 часов ждали помощи саперов.


фото: читатель «Столица на Онего»

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ТУРИСТЫ ПРИ ВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ ФИНЛЯНДИИ СТАЛКИВАЮТСЯ С ЗАПРЕТАМИ И НЕОЖИДАННЫМИ ВОПРОСАМИ НА ГРАНИЦЕ
Туристы из России, побывавшие в Финляндии после отмены ограничений, столкнулись с проблемами при вывозе в РФ товаров личного пользования.


фото: © Максим Исаев / ТАСС, тематическая иллюстрация

СТАТЬИ НЕДЕЛИ

РОМАШКИ ДЛЯ ДИ
В Карелии простились с 26-летней Дианой, жестоко убитой в Петрозаводске.


фото: © «Столица на Онего»

«ХОДИТЬ В ТУАЛЕТ МЫ ЗАПРЕТИТЬ НЕ МОЖЕМ» 
Как коммунальщики и горожане искали по запаху источник зловония в Петрозаводске.


фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

МОЛЧАНИЕ ДЛЯ ЯГНЯТ
Информационный вакуум вокруг исчезновения убитой в Петрозаводске Дианы Ф. породил слухи и панику.


фото: © top24.volyn, тематическая иллюстрация

ЕСТЬ КОНИ, А ЕСТЬ «МЕРИНЫ»
Байк-фестиваль — коммерческое предприятие, и если не поддерживать там элементарные правила поведения, зрители просто перестанут туда ездить.


фото: © Паблик ВК «16-й БАЙК - ФЕСТ ROCK ' & ' ROAD'22»

СТОИТ ЛИ В КАРЕЛИИ ОЖИДАТЬ ГРИБНОГО ИЗОБИЛИЯ, КАК В ПРОШЛОМ ГОДУ?
Научный взгляд на нынешний грибной сезон не внушает оптимизма.


фото: © Терехова Анна / ВК

ОПЕРАЦИЯ «ЭВАКУАЦИЯ»
Участников похода по Ладожскому озеру встречали представители прокуратуры и полиции.


фото: © Александр Орлов / «Столица на Онего»

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Туристы при возвращении из Финляндии сталкиваются с запретами и неожиданными вопросами на границе
18.07.2022, 11:42
Следком Карелии рассказал подробности дела об убийстве молодой девушки, пропавшей в Петрозаводске
18.07.2022, 08:45
Найдены останки пропавшей в Петрозаводске девушки
20.07.2022, 16:40
В Петрозаводске младенец, жестоко избитый отцом, вышел из двухлетней комы
21.07.2022, 14:48
Погранзастава в Карелии на границе с Финляндией превратилась в руины и ее пытались продать (ФОТО)
20.07.2022, 12:00
Руководитель «Союза морских пехотинцев» чуть не утопил 20 детей на Ладоге в Карелии

Чтиво

20.07.2022 13:15
Личное мнение
Есть кони, а есть «мерины»
Байк-фестиваль — коммерческое предприятие, и если не поддерживать там элементарные правила поведения, зрители просто перестанут туда ездить.
Вы мечтаете — мы воплощаем! Уникальный дом построят в Петрозаводске
20.07.2022 09:00
Стоит ли в Карелии ожидать грибного изобилия, как в прошлом году?
19.07.2022 16:55
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Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
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