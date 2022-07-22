ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ИЗБИТЫЙ ОТЦОМ МЛАДЕНЕЦ ВЫШЕЛ ИЗ 2-ЛЕТНЕЙ КОМЫ, ДЕТЕЙ СПАСЛИ НА ЛАДОГЕ И КУСТЫ ВЫРУБИЛИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ МЛАДЕНЕЦ, ЖЕСТОКО ИЗБИТЫЙ ОТЦОМ, ВЫШЕЛ ИЗ ДВУХЛЕТНЕЙ КОМЫ
В детской республиканской больнице Карелии малыш, который после жестокого избиения пьяным отцом год и десять месяцев пролежал в коме, задышал самостоятельно.
РУКОВОДИТЕЛЬ «СОЮЗА МОРСКИХ ПЕХОТИНЦЕВ» ЧУТЬ НЕ УТОПИЛ 20 ДЕТЕЙ НА ЛАДОГЕ В КАРЕЛИИ
Прокуратура республики проводит проверку по факту шлюпочного похода в шторм на Ладожском озере с участием 20 детей.
ГОРОЖАНЕ ВОЗМУЩЕНЫ МАССОВЫМ СНОСОМ КУСТОВ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ (ФОТО)
Жителям Петрозаводска не нравится ход благоустройства столицы Карелии.
АКТУАЛЬНО
ВОЕНКОМАТ ПЕТРОЗАВОДСКА ПРЕДЛОЖИЛ ЖИТЕЛЯМ ЗАПИСЫВАТЬСЯ В ВОИНСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ НА УКРАИНУ
Военный комиссариат Петрозаводска обратился к жителям города с предложением заключить контракты для службы в именных подразделениях «Ладога» и «Онего», которые формируются для участия в спецоперации на Украине.
ОНЕЖСКОЕ ОЗЕРО В КАРЕЛИИ ЗАМУСОРЕНО ПЛАСТИКОМ, КАК РЕКИ В КИТАЕ
Ученые обнаружили высокую концентрацию частиц микропластика от предметов косметики и одежды в Онежском озере в Карелии.
ОТМЕНА ОГРАНИЧЕНИЙ НА ГРАНИЦЕ С ФИНЛЯНДИЕЙ НЕ ВЫЗВАЛА АЖИОТАЖА СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ (ФОТО)
Снятие ограничений на пересечение границы России и Финляндии не привело к очередям на погранпунктах в Карелии и в финских магазинах.
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
«СЕЙЧАС, Б… В ГОЛОВУ ВЫСТРЕЛЮ, СУКА»: КОНФЛИКТ МЕЖДУ ВОДИТЕЛЯМИ ПРОИЗОШЕЛ НА АВТОТРАССЕ В КАРЕЛИИ (ВИДЕО)
Конфликт на автотрассе в Карелии сопровождался угрозами со стороны одного из водителей, державшего в руке предмет, похожий на пистолет.
ФУТБОЛИСТ УМЕР НА СТАДИОНЕ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
Молодой петрозаводчанин Алексей Симашко скоропостижно скончался вечером 20 июля на стадионе «Спартак» после любительской игры в футбол.
СОТРУДНИКИ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ СЕМЬ ЧАСОВ ПРОСТОЯЛИ НА УЛИЦЕ, ОЖИДАЯ САПЕРОВ
Из торгового центра «Добрыня» на Кукковке эвакуировали всех посетителей и сотрудников после сообщения о заминировании здания, работники более 7 часов ждали помощи саперов.
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ТУРИСТЫ ПРИ ВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ ФИНЛЯНДИИ СТАЛКИВАЮТСЯ С ЗАПРЕТАМИ И НЕОЖИДАННЫМИ ВОПРОСАМИ НА ГРАНИЦЕ
Туристы из России, побывавшие в Финляндии после отмены ограничений, столкнулись с проблемами при вывозе в РФ товаров личного пользования.
СТАТЬИ НЕДЕЛИ
РОМАШКИ ДЛЯ ДИ
В Карелии простились с 26-летней Дианой, жестоко убитой в Петрозаводске.
«ХОДИТЬ В ТУАЛЕТ МЫ ЗАПРЕТИТЬ НЕ МОЖЕМ»
Как коммунальщики и горожане искали по запаху источник зловония в Петрозаводске.
МОЛЧАНИЕ ДЛЯ ЯГНЯТ
Информационный вакуум вокруг исчезновения убитой в Петрозаводске Дианы Ф. породил слухи и панику.
ЕСТЬ КОНИ, А ЕСТЬ «МЕРИНЫ»
Байк-фестиваль — коммерческое предприятие, и если не поддерживать там элементарные правила поведения, зрители просто перестанут туда ездить.
СТОИТ ЛИ В КАРЕЛИИ ОЖИДАТЬ ГРИБНОГО ИЗОБИЛИЯ, КАК В ПРОШЛОМ ГОДУ?
Научный взгляд на нынешний грибной сезон не внушает оптимизма.
ОПЕРАЦИЯ «ЭВАКУАЦИЯ»
Участников похода по Ладожскому озеру встречали представители прокуратуры и полиции.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание