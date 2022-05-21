ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КАРЕЛИЯ ПОД ВОДОЙ, БЕСПЛАТНЫЕ АВТОБУСЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ И СООБЩЕНИЯ О МИНИРОВАНИИ ЗДАНИЙ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАРЕЛИЮ ЗАТОПИЛО ЗА ОДНУ НОЧЬ (ВИДЕО)

Известный фотограф Илья Тимин снял видеорепортаж о майском паводке в Карелии.



фото: кадр с видео Ильи Тимина

УВЕЛИЧИЛОСЬ ЧИСЛО МАРШРУТОВ АВТОБУСОВ, ГДЕ БУДУТ БЕСПЛАТНО ВОЗИТЬ ЛЬГОТНИКОВ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

С понедельника, 23 мая еще шесть транспортных предприятий карельской столицы сделают проезд бесплатным для нескольких категорий граждан.



фото: Ирина Меркова/Столица на Онего

РАССЫЛКА ПИСЕМ С УГРОЗОЙ СТАЛА ПРИЧИНОЙ МАССОВОЙ ЭВАКУАЦИИ РАБОТНИКОВ МЭРИИ ПЕТРОЗАВОДСКА

В пятницу в столице Карелии произошла эвакуация людей из зданий администрации Петрозаводска и ряда образовательных учреждений: все они получили письма с угрозой минирования.



фото: © «Столица на Онего»

Детей эвакуировали из петрозаводских школ №46 и №48 после сообщения о заминировании зданий учреждений.

После сообщениях о заложенных бомбах в двух петрозаводских школах меры безопасности усилены во всех учреждениях Карелии.

АКТУАЛЬНО

ЕЩЕ ОДИН ЖИТЕЛЬ КАРЕЛИИ ПОГИБ ВО ВРЕМЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

Иван Чухлей, ранее проживавший в Пудоже и ушедший добровольцем для участия в спецоперации, погиб в Мариуполе.



фото: © Пудожский Уездъ / ВК

ГЛАВА ПЕТРОЗАВОДСКА НАЗВАЛ ВОЗМОЖНЫЕ СРОКИ ОКОНЧАНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА В ГОРОДЕ

Владимир Любарский перечислил условия, при которых будет отключено отопление в столице Карелии.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КТО БУДЕТ УБИРАТЬ УЛИЦЫ ПЕТРОЗАВОДСКА С 1 ИЮНЯ

Власти столицы Карелии нашли замену компании «ТехРент», с которой был расторгнут контракт из-за плохой уборки улиц.



фото: © «Столица на Онего»

НА ПОДЪЕЗДЕ К ПЕТРОЗАВОДСКУ ИЗМЕНИТСЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ

С 18 мая изменится схема движения на подъезде к Петрозаводску от трассы «Кола».



фото: © «Столица на Онего»

ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЦЕНАМИ НА САХАР В КАРЕЛИИ ПОСЛЕ СПАДА АЖИОТАЖА

Стоимость сахара, резко поднявшаяся в марте в Карелии, медленно снижается, но ей далеко до того уровня, который был до повышения.



фото: © РИА Новости

ВЛАСТИ КАРЕЛИИ РАЗЪЯСНИЛИ УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИЙ ВЛАДЕЛЬЦАМ, ДОМОВ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ НАВОДНЕНИЯ

Владельцы домов, пострадавших от наводнения в Карелии, должны написать заявления в местные администрации, чтобы получить компенсацию ущерба.



фото: © Правительство Карелии

ПАРФЕНЧИКОВ ПОПРОСИЛ ГЛАВНОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИИ ОТМЕНИТЬ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ В КАРЕЛИИ

Глава Карелии Артур Парфенчиков обратился к руководителю Роспотребнадзора РФ Анне Поповой по поводу снятия ограничений из-за коронавируса.



фото: © Правительство Карелии

БЫВАЕТ

КАРЕЛИЯ СТАЛА ЛИДЕРОМ В РОССИИ ПО ЧИСЛУ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ

Республика Карелия заняла «лидирующие» позиции по количеству краж, разбоев и грабежей в расчете на 100 тысяч населения среди российских регионов в первом квартале 2022 года, следует из данных портала правовой статистики генпрокуратуры РФ.

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ПОЯВИЛСЯ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ АРТ-ОБЪЕКТ С МАЛЬЧИКОМ ЛЕШЕЙ

Вслед за баннером с изображением бабушки с красным флагом в столице Карелии установили баннер с мальчиком Лешей в танкистском шлеме.



фото: © Артур Парфенчиков / ВК

ДВУХ МОСКОВСКИХ ЧИНОВНИЦ ОТПРАВИЛИ В КОЛОНИЮ, ПРИЗНАВ ВИНОВНЫМИ В ТРАГЕДИИ НА СЯМОЗЕРО В КАРЕЛИИ

Суд вынес обвинительный приговор двум московским чиновницам, организовывавшим тур для детей на Сямозеро в Карелию, где в дальнейшем произошла трагедия.



фото: Столица на Онего

СТАТЬЯ НЕДЕЛИ

ТАКОЙ НЕ ЖЕЛЕЗНЫЙ «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Гость рубрики «Кофе со сливками» — первый в Карелии обладатель титула Ironmen, спортсмен и политик Тимур Зорняков.



фото: © Людмила Корвякова / «Столица на Онего»

ФОТО НЕДЕЛИ

НЕСКОЛЬКО ДАЧНЫХ КООПЕРАТИВОВ ПОД ПЕТРОЗАВОДСКОМ ОТРЕЗАНЫ ОТ «БОЛЬШОЙ ЗЕМЛИ» ИЗ-ЗА ПОТОПА (ФОТО)

В Прионежском районе Карелии владельцы дачных участков не могут выбраться из своих кооперативов из-за размытой дороги.



фото: Ирина Меркова / Столица на Онего