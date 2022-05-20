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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КАРЕЛИЯ ПОД ВОДОЙ, БЕСПЛАТНЫЕ АВТОБУСЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ И СООБЩЕНИЯ О МИНИРОВАНИИ ЗДАНИЙ

Новости. Общество
13:00, 21 Мая 2022

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20.05.2022 21:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КАРЕЛИЯ ПОД ВОДОЙ, БЕСПЛАТНЫЕ АВТОБУСЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ И СООБЩЕНИЯ О МИНИРОВАНИИ ЗДАНИЙ
15.05.2022 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ГИБЕЛЬ ЕЩЕ ДВУХ БОЙЦОВ ИЗ КАРЕЛИИ НА УКРАИНЕ, БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ И 20 ТЫСЯЧ УЧАСТНИКОВ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ГИБЕЛЬ ЕЩЕ ДВУХ БОЙЦОВ ИЗ КАРЕЛИИ НА УКРАИНЕ, БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ И 20 ТЫСЯЧ УЧАСТНИКОВ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАРЕЛИЮ ЗАТОПИЛО ЗА ОДНУ НОЧЬ (ВИДЕО)
Известный фотограф Илья Тимин снял видеорепортаж о майском паводке в Карелии.


фото: кадр с видео Ильи Тимина

УВЕЛИЧИЛОСЬ ЧИСЛО МАРШРУТОВ АВТОБУСОВ, ГДЕ БУДУТ БЕСПЛАТНО ВОЗИТЬ ЛЬГОТНИКОВ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
С понедельника, 23 мая еще шесть транспортных предприятий карельской столицы сделают проезд бесплатным для нескольких категорий граждан.


фото: Ирина Меркова/Столица на Онего

РАССЫЛКА ПИСЕМ С УГРОЗОЙ СТАЛА ПРИЧИНОЙ МАССОВОЙ ЭВАКУАЦИИ РАБОТНИКОВ МЭРИИ ПЕТРОЗАВОДСКА
В пятницу в столице Карелии произошла эвакуация людей из зданий администрации Петрозаводска и ряда образовательных учреждений: все они получили письма с угрозой минирования.


фото: © «Столица на Онего»

Детей эвакуировали из петрозаводских школ №46 и №48 после сообщения о заминировании зданий учреждений.

После сообщениях о заложенных бомбах в двух петрозаводских школах меры безопасности усилены во всех учреждениях Карелии.

АКТУАЛЬНО

ЕЩЕ ОДИН ЖИТЕЛЬ КАРЕЛИИ ПОГИБ ВО ВРЕМЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ
Иван Чухлей, ранее проживавший в Пудоже и ушедший добровольцем для участия в спецоперации, погиб в Мариуполе.


фото: © Пудожский Уездъ / ВК

ГЛАВА ПЕТРОЗАВОДСКА НАЗВАЛ ВОЗМОЖНЫЕ СРОКИ ОКОНЧАНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА В ГОРОДЕ
Владимир Любарский перечислил условия, при которых будет отключено отопление в столице Карелии.


фото: © hibiny.com

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КТО БУДЕТ УБИРАТЬ УЛИЦЫ ПЕТРОЗАВОДСКА С 1 ИЮНЯ
Власти столицы Карелии нашли замену компании «ТехРент», с которой был расторгнут контракт из-за плохой уборки улиц.


фото: © «Столица на Онего»

НА ПОДЪЕЗДЕ К ПЕТРОЗАВОДСКУ ИЗМЕНИТСЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ
С 18 мая изменится схема движения на подъезде к Петрозаводску от трассы «Кола».


фото: © «Столица на Онего»

ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЦЕНАМИ НА САХАР В КАРЕЛИИ ПОСЛЕ СПАДА АЖИОТАЖА
Стоимость сахара, резко поднявшаяся в марте в Карелии, медленно снижается, но ей далеко до того уровня, который был до повышения.


фото: © РИА Новости

ВЛАСТИ КАРЕЛИИ РАЗЪЯСНИЛИ УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИЙ ВЛАДЕЛЬЦАМ, ДОМОВ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ НАВОДНЕНИЯ
Владельцы домов, пострадавших от наводнения в Карелии, должны написать заявления в местные администрации, чтобы получить компенсацию ущерба.


фото: © Правительство Карелии

ПАРФЕНЧИКОВ ПОПРОСИЛ ГЛАВНОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИИ ОТМЕНИТЬ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ В КАРЕЛИИ
Глава Карелии Артур Парфенчиков обратился к руководителю Роспотребнадзора РФ Анне Поповой по поводу снятия ограничений из-за коронавируса.


фото: © Правительство Карелии

БЫВАЕТ

КАРЕЛИЯ СТАЛА ЛИДЕРОМ В РОССИИ ПО ЧИСЛУ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ
Республика Карелия заняла «лидирующие» позиции по количеству краж, разбоев и грабежей в расчете на 100 тысяч населения среди российских регионов в первом квартале 2022 года, следует из данных портала правовой статистики генпрокуратуры РФ.


фото: © severdon.ru

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ПОЯВИЛСЯ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ АРТ-ОБЪЕКТ С МАЛЬЧИКОМ ЛЕШЕЙ
Вслед за баннером с изображением бабушки с красным флагом в столице Карелии установили баннер с мальчиком Лешей в танкистском шлеме.


фото: © Артур Парфенчиков / ВК

ДВУХ МОСКОВСКИХ ЧИНОВНИЦ ОТПРАВИЛИ В КОЛОНИЮ, ПРИЗНАВ ВИНОВНЫМИ В ТРАГЕДИИ НА СЯМОЗЕРО В КАРЕЛИИ
Суд вынес обвинительный приговор двум московским чиновницам, организовывавшим тур для детей на Сямозеро в Карелию, где в дальнейшем произошла трагедия.


фото: Столица на Онего

СТАТЬЯ НЕДЕЛИ

ТАКОЙ НЕ ЖЕЛЕЗНЫЙ «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
Гость рубрики «Кофе со сливками» — первый в Карелии обладатель титула Ironmen, спортсмен и политик Тимур Зорняков.


фото: © Людмила Корвякова / «Столица на Онего»

ФОТО НЕДЕЛИ

НЕСКОЛЬКО ДАЧНЫХ КООПЕРАТИВОВ ПОД ПЕТРОЗАВОДСКОМ ОТРЕЗАНЫ ОТ «БОЛЬШОЙ ЗЕМЛИ» ИЗ-ЗА ПОТОПА (ФОТО)
В Прионежском районе Карелии владельцы дачных участков не могут выбраться из своих кооперативов из-за размытой дороги.


фото: Ирина Меркова / Столица на Онего

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