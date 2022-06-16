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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КОВИД УШЕЛ ИЗ КАРЕЛИИ, РЕБЕНОК УМЕР НА БАЗЕ ОТДЫХА ДЛЯ ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ И НА УКРАИНЕ ПОГИБ ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ИЗ КАРЕЛИИ

Новости. Общество
21:00, 24 Июня 2022

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ЭПОХА COVID-19 ЗАКОНЧИЛАСЬ! МИНЗДРАВ КАРЕЛИИ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ПУБЛИКОВАТЬ КОВИДНЫЕ СВОДКИ
С завтрашнего дня на странице министра здравоохранения Карелии и в паблике Минздрава республики сводка о заболеваемости ковидом размещаться не будет, сообщил глава ведомства Михаил Охлопков.


фото: © Sputnik / Vladimir Astapkovich

Ковидный госпиталь Карелии закрывается — вирус отступил. 

ДЕВОЧКА ПОГИБЛА НА БАЗЕ ОТДЫХА ДЛЯ ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ В КАРЕЛИИ
Трагедия с 14-летней девочкой произошла на загородной базе в Олонецком районе Карелии, где летом отдыхают воспитанники центра помощи детям.


фото: © Антон Наумлюк (RFE/RL)

По факту гибели девочки на базе отдыха в Карелии Следком возбудил уголовное дело.

ГЛАВА КАРЕЛИИ НАЗВАЛ ИМЯ ЕЩЕ ОДНОГО ПОГИБШЕГО НА ДОНБАССЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО
Житель деревни Уукса Питкярантского района Игорь Колосов погиб в ходе спецоперации на Украине.


фото: © Правительство Карелии

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ОБЪЯВЛЕНЫ ФАМИЛИИ ЕЩЕ ДВУХ КАНДИДАТОВ НА ПОСТ ГЛАВЫ КАРЕЛИИ
Еще два региональных отделения политических партий выдвинули своих кандидатов на выборах главы Карелии.


фото: © ЦИК РК

СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОВЕРИЛИ ПЛЯЖИ ПЕТРОЗАВОДСКА И ВЫНЕСЛИ СВОЙ ВЕРДИКТ
Несмотря на то, что в Карелии нет утвержденных пляжей, в Роспотребнадзоре проверили состояние рекреационных зон, где летом предпочитают купаться петрозаводчане.


фото: © «Столица на Онего»

МИНПРИРОДЫ КАРЕЛИИ УСТАНОВИЛО ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ СРОКИ ЗАГОТОВКИ БРУСНИКИ, ЧЕРНИКИ И МОРОШКИ
Заготовка брусники, черники и морошки населением Карелии в зависимости от вида ягод и территории должна будут проходить с конца июля до конца сентября.


фото: © Алекс Кирсанов

УЖАС!

КОЛЯСКУ С МЛАДЕНЦЕМ СБИЛИ НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ (ВИДЕО 18+)
На Древлянке пролетевший по пешеходному переходу автомобиль сбил детскую коляску, ребенок попал в больницу.


фото: кадр из видео

Полиция расследует ДТП, в котором автомобиль протаранил коляску с младенцем в Петрозаводске.

УЛЫБНУЛО

ЛЮБАРСКИЙ РАССКАЗАЛ О ПОЯВЛЕНИИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ «ЦАРЬ-ТУАЛЕТА»
Мэр столицы Карелии Владимир Любарский опубликовал карту туалетов, которые откроют двери горожанам в День города.


фото: © Людмила Корвякова / «Столица на Онего»

ДЕПУТАТ ОТ КАРЕЛИИ ПИВНЕНКО СФОТОГРАФИРОВАЛАСЬ С ЧУЧЕЛАМИ ВОЛКОВ (ФОТО)
Валентина Пивненко, представляющая Карелию в Госдуме, сфотографировалась в компании с мертвыми волками и росомахой.


фото: © Валентина Пивненко / ВК

ЛИЧИНКИ МУХИ ЧЕРНАЯ ЛЬВИНКА ЗАЙМУТСЯ ПЕРЕРАБОТКОЙ МУСОРА В КАРЕЛИИ
В Карелии запущен пилотный проект по переработке органических отходов с помощью личинок мухи Черная Львинка.


фото: © Минэкономразвития Карелии / ВК

НОВОСТЬ НЕДЕЛИ

ПОЯВИЛИСЬ РАЗЪЯСНЕНИЯ, КАК ПОЛУЧИТЬ ЧАСТЬ ПЕНСИИ РАНЬШЕ НАСТУПЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Россияне могут получить накопительную часть пенсии раньше установленного законом пенсионного возраста.


фото: © Павел Лисицын/ РИА Новости

ТЕКСТЫ НЕДЕЛИ

ПОЧЕМУ В «МАРШРУТКАХ» ПЕТРОЗАВОДСКА СПИСЫВАЮТ ЛИШНИЕ ДЕНЬГИ С БАНКОВСКИХ КАРТ?
В столице Карелии пассажиры маршрутных автобусов, оплачивающие проезд банковскими картами с помощью терминала, обнаружили списания выше стоимости билета.


фото: Билет в маршрутном автобусе Петрозаводска

ОБРАЗОВАНИЕ КАРЕЛИИ КАК ТОЧКА РОСТА
Глава министерства образования и спорта Карелии Роман Голубев — о ремонте и строительстве садиков и школ, качестве образования и инфраструктуре детского отдыха.


фото: © ИА «Республика»

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Глава министерства образования и спорта Карелии Роман Голубев — о ремонте и строительстве садиков и школ, качестве образования и инфраструктуре детского отдыха.
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