ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ НЕ БУДЕТ, ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ ДЕПО ХОТЯТ УБРАТЬ ЗА ГОРОД И QR-КОДЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ВВОДИТЬ ПЕРЕДУМАЛИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
Крещенские купания в Петрозаводске в этом году проводить не будут
На проведение Крещенских купаний не подали ни одной заявки, сообщили в администрации Петрозаводска.
Власти Петрозаводска планируют убрать троллейбусное депо из центра города на окраину
Об этом в интервью «Столице на Онего» рассказал глава Петрозаводска Владимир Любарский.
В детских садах и школах Карелии не будут вводиться QR-коды
Артур Парфенчиков на Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом принял решение не вводить QR-коды при входе в детские сады и школы республики.
Актуально
В Петрозаводске отстранили от работы 24 сотрудника образования, отказавшихся от вакцинации
По данным на 11 января, общее число временно отстраненных от работы сотрудников муниципальной системы образования составило 24 человека, сообщили в администрации Петрозаводска.
Стало известно, когда откроется отремонтированный автовокзал в Петрозаводске
Глава Карелии Артур Парфенчиков проверил ход реконструкции здания автовокзала в Петрозаводске, сообщили в правительстве.
Мэрия Петрозаводска опубликовала новый размер минимальной зарплаты в городе в 2022 году
В столице Карелии с 1 января вырос МРОТ.
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Глава администрации района Карелии Дмитрий Петров ушел в отставку
Дмитрий Петров, возглавлявший администрацию Кемского района, покинул свой пост.
Что говорят по этому поводу в правительстве Карелии, читайте здесь.
В Карелии жильцам аварийных домов продолжали начислять плату по договору социального найма
Прокуратура Медвежьегорского района разобралась в нарушениях жилищного законодательства и восстановила права жильцов.
Прокуратура нагрянула к главе поселения в Карелии, где покойника везли на санках на кладбище
В Пряже местные жители пожаловались в соцсети на нечеловеческие условия, в которых пришлось проводить похороны.
Крыша дома насмерть придавила жителя Петрозаводска
Трагедия произошла в микрорайоне Сулажгорский кирпичный завод, сообщили в МЧС Карелии.
Поисковики рассказали, как нашли тело молодого человека, пропавшего в Новый год на севере Карелии
Стали известны подробности трагедии, которая произошла в новогодние праздники с 32-летним жителем Сегежи.
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