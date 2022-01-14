ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ НЕ БУДЕТ, ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ ДЕПО ХОТЯТ УБРАТЬ ЗА ГОРОД И QR-КОДЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ВВОДИТЬ ПЕРЕДУМАЛИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Крещенские купания в Петрозаводске в этом году проводить не будут

На проведение Крещенских купаний не подали ни одной заявки, сообщили в администрации Петрозаводска.

Власти Петрозаводска планируют убрать троллейбусное депо из центра города на окраину

Об этом в интервью «Столице на Онего» рассказал глава Петрозаводска Владимир Любарский.

В детских садах и школах Карелии не будут вводиться QR-коды

Артур Парфенчиков на Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом принял решение не вводить QR-коды при входе в детские сады и школы республики.

Актуально

В Петрозаводске отстранили от работы 24 сотрудника образования, отказавшихся от вакцинации

По данным на 11 января, общее число временно отстраненных от работы сотрудников муниципальной системы образования составило 24 человека, сообщили в администрации Петрозаводска.

Стало известно, когда откроется отремонтированный автовокзал в Петрозаводске

Глава Карелии Артур Парфенчиков проверил ход реконструкции здания автовокзала в Петрозаводске, сообщили в правительстве.



Мэрия Петрозаводска опубликовала новый размер минимальной зарплаты в городе в 2022 году

В столице Карелии с 1 января вырос МРОТ.

Без комментариев

Глава администрации района Карелии Дмитрий Петров ушел в отставку

Дмитрий Петров, возглавлявший администрацию Кемского района, покинул свой пост.

Что говорят по этому поводу в правительстве Карелии, читайте здесь.

В Карелии жильцам аварийных домов продолжали начислять плату по договору социального найма

Прокуратура Медвежьегорского района разобралась в нарушениях жилищного законодательства и восстановила права жильцов.

Прокуратура нагрянула к главе поселения в Карелии, где покойника везли на санках на кладбище

В Пряже местные жители пожаловались в соцсети на нечеловеческие условия, в которых пришлось проводить похороны.

Крыша дома насмерть придавила жителя Петрозаводска

Трагедия произошла в микрорайоне Сулажгорский кирпичный завод, сообщили в МЧС Карелии.

Поисковики рассказали, как нашли тело молодого человека, пропавшего в Новый год на севере Карелии

Стали известны подробности трагедии, которая произошла в новогодние праздники с 32-летним жителем Сегежи.