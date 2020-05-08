ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОНЛАЙН-КАРТА КОРОНАВИРУСА, ДЕНЬ ПОБЕДЫ БЕЗ САЛЮТА, СТЕЛА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ И СМЯГЧЕНИЕ РЕЖИМА ОГРАНИЧЕНИЙ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Глава Карелии запустил онлайн-карту распространения коронавируса по республике

Теперь все желающие могут увидеть, в каком месте проживает зараженный. Глава отметил, что адресная информация на карте обезличена, очаги в многоквартирных домах указаны без номера квартиры и подъезда, в частном секторе маркируется только улица.

Напомним, что коронавирус не отступает, каждый день число зараженных коронавирусной инфекцией в Карелии растет и на 8 мая составляет 128 человек.

Как отметил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, по статистике среди заразившихся коронавирусом в республике 45 человек в возрасте от 18 до 40 лет, 44 человека - от 41 до 60 лет и 23 человека старше 60 лет.

Смерть от пневмонии в Карелии

С 1 апреля с диагнозом внебольничная пневмония госпитализированы уже 320 человек. За этот же период 40 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее). Всем заболевшим пневмонией делается анализ на коронавирус.

Гранитную стелу воинской славы установят вблизи площади Кирова 19 мая, сообщили в администрации Петрозаводска

В настоящее время ООО "Управляющая Компания Возрождение Торговый Дом" ведет работы по установке монумента вблизи площади Кирова.

Салюта в День Победы в Петрозаводске не будет

Праздничный салют в столице Карелии не прогремит в честь 75-летия Победы из-за ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса.

Несмотря на то, что торжественных мероприятий в честь Дня Победы из-за коронавируса не будет, Карелия все равно готовится к празднику. Петрозаводск украсили флагами и установили 10-метровую инсталляцию с фотографиями героев Великой Отечественной войны в виде слова "Победа" у мемориала "Вечный огонь".

Глава республики призвал население региона воздержаться в День Победы от посещения Вечного Огня и пообещал от имени всех преклонить колено

А также Артур Парфенчиков призвал жителей Карелии устроить 9 мая флешмоб и спеть на балконах песню "День Победы".

Глава Карелии рассказал об изменениях в режиме самоизоляции и послаблении ограничительных мер

Глава Карелии назвал возможные сроки открытия ресторанов и кафе

Кафе, рестораны и другие заведения общественного питания не откроются в Карелии раньше июня-июля, но даже этот срок пока под вопросом.

Промтоварные магазины в Карелии разрешат открыть с ограничениями

Магазины непродовольственных товаров, закрытые в Карелии из-за карантинных мероприятий, могут открыться не раньше июня с определенными ограничениями по расположению торговых точек.

Глава Карелии анонсировал "точечные шаги" по выходу экономики из "антивирусного" режима

Выход Карелии из режима самоизоляции для граждан и ограничительных мер для предприятий будет более легким, чем для ряда других регионов, считает глава республики.

Парфенчиков назвал сроки открытия парикмахерских и косметологических салонов в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, когда начнут работу салоны услуг на территории всей республики.

При этом!

Жителям крупных населенных пунктов Карелии могут разрешить гулять в парках

Глава Карелии призывает гулять в одиночку или семьями, а не собираться большими компаниями.

Жителей 10 городов в Карелии обязали носить маски в общественных местах

Глава Карелии 5 мая подписал распоряжение, в котором обязал местных жителей носить маски.

Власти ужесточили правила въезда в Карелию из-за роста заболевших коронавирусом

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ, ужесточающий из-за роста заболевших коронавирусом правила въезда в республику.