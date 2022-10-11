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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПОВЕСТКИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ, 1,5 МЛН ЗА ИНСЦЕНИРОВАННОЕ ДТП И БИТВА ЗА ЛАДОГУ

Новости. Общество
19:00, 16 Октября 2022

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ВОЕНКОМ СООБЩИЛ, ПОЧЕМУ ЖИТЕЛЯМ КАРЕЛИИ ПРОДОЛЖАЮТ ПРИХОДИТЬ ПОВЕСТКИ
Повестки могут продолжать поступать жителям Карелии, несмотря на выполнение Карелией плана по частичной мобилизации.


фото: кадр трансляции

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ БУДУТ СУДИТЬ БАНДУ, ПОЛУЧИВШУЮ С МЭРИИ ПОЧТИ 1,5 МЛН РУБЛЕЙ ЗА ИНСЦЕНИРОВАННОЕ ДТП
В Петрозаводске перед судом предстанут члены группы, обвиняемые в мошенничестве при инсценировках ДТП, сообщили в Следкоме Карелии.


фото: © bfauto.ru

ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКОВ КАРЕЛИИ ГОТОВЫ ЗАЩИЩАТЬ ПОБЕРЕЖЬЕ ЛАДОГИ ОТ ЧАСТНИКОВ
Жители Олонецкого района хотят придать побережью Ладожского озера статус особо охраняемой территории.


фото: © vokrug-ladogi.ru

АКТУАЛЬНО!

ГЛАВА МИНЗДРАВА КАРЕЛИИ РАЗЪЯСНИЛ, КАК НЕМОЩНЫМ НЕ ПОПАСТЬ ПОД МОБИЛИЗАЦИЮ
Михаил Охлопков рассказал, как пройти медкомиссию больным жителям республики, чтобы не быть по ошибке призванным на службу в зону спецоперации.


фото: кадр трансляции

ГЛАВА КАРЕЛИИ НАЗВАЛ РАЗМЕР ВЫПЛАТ СЕМЬЯМ МОБИЛИЗОВАННЫХ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ
Семьи мобилизованных жителей Карелии получат единовременные денежные выплаты в размере 50 тысяч рублей.


фото: © Кирилл Кухмарь / ТАСС

«НАДО МОЛИТЬСЯ»: ГУБЕРНАТОР И ВОЕНКОМ ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОС О СРОКАХ СЛУЖБЫ МОБИЛИЗОВАННЫХ ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ
Мобилизованные жители Карелии будут участвовать в спецоперации до завершения поставленных задач, при этом сроки возвращения бойцов неизвестны.


фото: Кадр трансляции

РОДИТЕЛИ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ ПОЛУЧАТ ОТСРОЧКУ ОТ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ
Военкоматы получили приказы об отсрочке для родителей трех и более детей до 16 лет.


фото: © Правительство Карелии

СЛЕДКОМ РОССИИ ОТКРЫЛ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СПЕЦОПЕРАЦИИ И ИХ СЕМЕЙ
В Следкоме России по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина создана горячая линия для участников спецоперации, мобилизованных и членов их семей.


фото: © Следком России

ДРУГАЯ ТЕМА

ПОДРЯДЧИК ПО УБОРКЕ ДОРОГ ПЕТРОЗАВОДСКА НЕ БОИТСЯ ИСКА О БАНКРОТСТВЕ
Кондопожское ДРСУ, которое занимается содержанием дорог Петрозаводска и ряда районов Карелии, не видит причин для беспокойства из-за того, что против него собираются подать иск о банкротстве.


фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

ПРОКУРАТУРА ОБНАРУЖИЛА НАРУШЕНИЯ В СПРАВКАХ О ДОХОДАХ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КАРЕЛИИ
По результатам итоговой проверки у 10 депутатов карельского парламента в справках о доходах были обнаружены нарушения.


фото: коллаж © «Столица на Онего»

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

СЪЕМКИ ФИЛЬМА В КАРЕЛИИ ВЫЗВАЛИ НЕДОВОЛЬСТВО СРЕДИ ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ, А НОЧЬЮ ДЕКОРАЦИИ РАЗРУШИЛИ
Неизвестные разрушили декорации для фильма, которые снимал в Кондопоге федеральный телеканал.


фото: © Администрация Кондопожского района

«ДАМЫ, ГОНИТЕ ТОСКУ!» — ВОЕНКОМ КАРЕЛИИ ОБРАТИЛСЯ К ЖЕНЩИНАМ МОБИЛИЗОВАННЫХ
На прямой линии по теме мобилизации военком Карелии Андрей Артемьев произнес эмоциональное обращение к женщинам, у которых мужчин призвали на службу в зону спецоперации.


фото: кадр трансляции

ЖИТЕЛИ ПРИГРАНИЧНОГО ГОРОДА КАРЕЛИИ ИЗ-ЗА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ ПОБИЛИ РЕКОРД ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ БРАКОВ
В Костомукше сентябрь стал рекордным с 80-х годов по количеству заключённых браков.


фото: © deadbees.net

ТРЕВОЖНО

ПОЧТИ ПОЛОВИНА ЖИТЕЛЕЙ ПЕТРОЗАВОДСКА СТАЛА ЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ В ЭТОМ ГОДУ
Экономить деньги в 2022 году стали 44% жителей Петрозаводска, которые еще в начале года не задумывались о проблемах с финансами.


фото: © istock

ЖИТЕЛИ ПЕТРОЗАВОДСКА СТАЛИ НЕРВНО РЕАГИРОВАТЬ НА ГУЛ САМОЛЕТОВ В НЕБЕ
Шум, похожий на гул самолетов, в небе над Петрозаводском вызвал споры среди жителей города.


фото: © «Столица на Онего»

«НЕ СТЫДНО БУХАТЬ, БУДТО В СТРАНЕ ВСЕ ХОРОШО?»: ПОВЕДЕНИЕ АЛКОГОЛИКОВ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ОЦЕНИЛИ НА ФОНЕ МОБИЛИЗАЦИИ
Возмущение жителей Петрозаводска тем, как ведут себя шумные любители спиртных напитков, получило новый стимул в связи с частичной мобилизацией.


фото: © shutterstoc

ЗА КАРДОНОМ

ФИНСКОЕ КОНСУЛЬСТВО ВОЗВРАЩАЕТ РОССИЯНАМ ПАСПОРТА БЕЗ ВИЗ
Россияне, которые подавали документы на визы Финляндии в туристических целях, начали получать паспорта обратно.


фото: © Интерпресс / PhotoXPress.ru

ФИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ РАССКАЗАЛИ ПРО НОВЫЕ ЗАПРЕТЫ
Немногочисленные граждане России, которые имеют право попасть в Финляндию, не смогут вернуться на Родину с привычными покупками.


фото: © Shutterstock

РОССИЯНЕ НАШЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЪЕЗЖАТЬ В ФИНЛЯНДИЮ ПО ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВИЗЕ
Найден способ обхода официального запрета о пересечении финской границы по туристическим визам, но у него есть ограничения и риски.


фото: © Александр Демьянчук / ТАСС

УШЛИ И НЕ ВЕРНУЛИСЬ

ПОГИБШИЙ НА ДОНБАССЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ИЗ КАРЕЛИИ БЫЛ НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА
Глава Карелии рассказал об олончанине Антоне Исаеве, погибшем в ходе специальной военной операции на Украине.


фото: © Правительство Карелии

ПОЯВИЛАСЬ ПЕРВАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОГИБШИХ МОБИЛИЗОВАННЫХ РОССИЯНАХ В ЗОНЕ СВО
Власти Челябинской области сообщили о гибели пяти мобилизованных в ходе СВО на Украине.


фото: © Татьяна Андреева / РГ

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Жители Карелии поделились фотографиями небесного следа от непонятного объекта, пролетевшего рано утром 10 октября над Онежским озером.


фото: © Паблик ВК «Живу в Карелии»

СТАТЬИ НЕДЕЛИ

САНКЦИИ УДАРИЛИ ПО-ЖИВОМУ
Одно из ведущих промышленных предприятий Карелии — компания «АЕК» в Костомукше — объявило о возможных массовых сокращениях персонала.


фото: © Минэкономразвития Карелии

ОДНА ЗЕМЛЯ: КАК СИМВОЛИЧЕСКАЯ КАПСУЛА ОБЪЕДИНИТ ПЕТРОЗАВОДСК И ЛУГАНСК
Петрозаводск приготовил для Луганска символический подарок.


фото: © Администрация Петрозаводска

«НАС ПРЕССОВАЛИ»
В Карелии адвокат фермера Ираиды Шалак, которую судят за мошенничество с грантами, заявил о давлении на свидетелей со стороны следствия.


фото: © «Столица на Онего», архив

КТО ПОДСУНУЛ ВЗЯТКУ ЭКС-ГЛАВЕ МИНТРАНСА КАРЕЛИИ
Бывший глава Минтранса Карелии Алексей Кайдалов не знает, кто и каким образом положил в карман его дубленки деньги, которые следствие признает взяткой.


фото: © istock

«ДОРОГИЕ МОИ СТАРИКИ…»
Многодетная мама в Петрозаводске открыла пансионат для пожилых людей с уютным и теплым названием «Северянка».


фото: © ООО «Гериатрический центр Северянка»

УЮТНОЕ АРТ-ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ ОТКРЫЛОСЬ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
Где можно посмотреть кино, оценить работы петрозаводских художников, сыграть в Квиз и вкусно поесть? И при этом так, чтобы ваш ребенок тоже был сыт, весел и занят? Ответ прост: новое пространство «Дом культуры» в торгово-развлекательном центре «Тетрис».

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Одно из ведущих промышленных предприятий Карелии — компания «АЕК» в Костомукше — объявило о возможных массовых сокращениях персонала.
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