ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ТРАНШЕИ У МЭРИИ, НОВОГОДНИЕ ЗАПРЕТЫ ПАРФЕНЧИКОВА И СМЕРТЬ РЕБЕНКА ПОД ТРАКТОРОМ (ШОК-ВИДЕО)

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 главные новости
"Зодчий" из Санкт-Петербурга вырыл траншеи и набросал кучи камней у мэрии Петрозаводска (ФОТО)
Подрядчик сорвал все сроки выполнения работ по благоустройству сквера горсовета, оставив территорию у мэрии в разрушенном состоянии.
Как жителям Карелии придется праздновать Новый год в условиях антиковидных ограничений
Мы собрали воедино все ограничения, введённые Парфенчиковым на новогодние праздники.
Глава Карелии назвал кафе, которым будет разрешено работать всю новогоднюю ночь
Артур Парфенчиков уточнил некоторые требования эпидбезопасности в новогодние праздники.
Парфенчиков высказался о закрытии границ Карелии для туристов из-за распространения коронавируса
Глава Карелии Артур Парфенчиков против закрытия границ республики для туристов, которые захотят приехать в республику на новогодние праздники.
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ШОК-ВИДЕО)
В Костомукше под колесами трактора погибла 8-летняя девочка.
Водителю трактора, насмерть задавившего ребенка в Костомукше, грозит три года тюрьмы
Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели 8-милетней девочки под колесами трактора в Костомукше.
Никогда не было – и вот опять
В снегопад под Новый год подрядчик закатал в асфальт участки набережной в столице Карелии (ФОТО)
Декабрьские дорожные работы по укладке асфальта удивили жителей Петрозаводска и заронили зерно сомнений в нормальности происходящего.
Мэрия не оплатит подрядчику работы по укладке асфальта в снег на набережной Петрозаводска
Тротуар в Петрозаводске сначала отремонтировали, а потом разломали для установки ограждений (ФОТО)
Дорожные рабочие, отремонтировавшие тротуар в Петрозаводске около двух месяцев назад, теперь снова его разломали, чтобы установить ограждения.
"Дерево дружбы", снесенное ради другого памятника в Петрозаводске, не восстановили в установленные сроки (ФОТО)
Памятный знак "Дерево дружбы", демонтированный ради установки на его месте стелы "Город воинской славы", и перенесенный в другое место Петрозаводска, до сих пор скрыт забором.
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Прокуратура просит по шесть лет лишения свободы фигурантам дела о гибели детей на Сямозере
Шесть лет колонии-поселения каждому просит гособвинение для экс-руководителя управления Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко и нынешней главы ведомства Людмилы Котович.
Бывшего чиновника мэрии Петрозаводска приговорили к 9 годам колонии строгого режима за взятки
Экс-начальника Управления архитектуры и градостроительства петрозаводской администрации Виталия Рохманюка за взятки приговорили к 9 годам колонии строгого режима и 3 млн штрафа.
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Путин пообещал выплатить семьям с детьми по 5 тысяч рублей к Новому году
Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 5 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 8 лет (до 7 лет включительно).
Как получить обещанные Путиным 5 тысяч рублей на детей до 7 лет включительно.
В этом году центр соцобслуживания никак не может собрать новогодние подарки для одиноких бабушек и дедушек
Центр "Попечение" объявил о продлении сроков сбора подарков для одиноких пенсионеров до 31 декабря.
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