ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВАНДАЛЫ ИСПОРТИЛИ СТЕЛУ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ, ВИНОВНИКУ СМЕРТЕЛЬНОГО ДТП УЖЕСТОЧИЛИ НАКАЗАНИЕ И «НИНДЗЯ» ИДЕТ В КАРЕЛИЮ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
ВАНДАЛЫ ОТЛОМАЛИ ЕЩЕ ОДИН ШТЫК НА БАРЕЛЬЕФЕ У СТЕЛЫ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ (ФОТОФАКТ)
Неизвестные отломали еще один штык от винтовки на барельефе у стелы воинской славы, а власти еще не восстановили на монументе повреждения 2-летней давности.
ВЕРХОВНЫЙ СУД УЖЕСТОЧИЛ НАКАЗАНИЕ ВОДИТЕЛЮ, НАСМЕРТЬ СБИВШЕМУ ДВУХ ЖЕНЩИН В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
Апелляционная инстанция Верховного суда Карелии оставила в силе обвинительный приговор Петрозаводского городского суда водителю Артему Гашкову, вначале получившему 9 лет колонии за ДТП, в котором погибли две женщины-пешехода.
«НИНДЗЯ» ИДЕТ В КАРЕЛИЮ: МИХАИЛ ОХЛОПКОВ РАССКАЗАЛ О ПРИБЛИЖЕНИИ НОВОГО КОВИДА
Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, чем опасен новый подвид Омикрона и как подготовиться к его приходу.
УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ МУЖЧИНА НА ЗАРЕ ВЫСТРЕЛИЛ В СОЖИТЕЛЬНИЦУ ИЗ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
На Кукковке семейная ссора в 4 утра закончилась выстрелами из травматического оружия.
АВТОИНСПЕКТОРЫ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ОТКРЫЛИ СТРЕЛЬБУ, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ АВТОМОБИЛЬ НАРУШИТЕЛЯ (ВИДЕО)
Сотрудники ГИБДД Петрозаводска устроили погоню за автомобилем с пьяным водителем и стреляли по колесам, чтобы его остановить.
АКТУАЛЬНО
НАЧИНАЕТСЯ РЕМОНТ УЧАСТКА ТРАССЫ «КОЛА» ПОД ПЕТРОЗАВОДСКОМ: ОЖИДАЮТСЯ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРОБКИ
Ограничения движения транспорта будут введены с 12 августа из-за ремонта трассы «Кола» на участке между деревнями Новая Вилга и Матросы.
ИЗ-ЗА РЕМОНТА ДОРОГ ИЗМЕНИТСЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА В ДВУХ МИКРОРАЙОНАХ ПЕТРОЗАВОДСКА
В связи с ремонтом улицы Володарского в конце недели изменится схема движения транспорта на Голиковке и на Зареке, сообщили в администрации Петрозаводска.
МИНЗДРАВ КАРЕЛИИ НАПИСАЛ, КОМУ ОПАСНО ЕСТЬ ЛИСИЧКИ
Интересные факты об уникальных грибах — лисичках рассказали в Минздраве Карелии.
МОБИЛЬНЫЙ ПУНКТ ОТБОРА ДЛЯ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ ОТПРАВИТСЯ КОЛЕСИТЬ ПО РАЙОНАМ КАРЕЛИИ
В районах республики в августе начнет работать передвижной пункт отбора на военную службу по контракту.
ИЗ МИРА ЗВЕЗД
ЛИДЕР ГРУППЫ «РУКИ ВВЕРХ» КУПИЛ ПЛАНТАЦИЮ КЛУБНИКИ В КАРЕЛИИ (ВИДЕО)
Певец и музыкант Сергей Жуков стал обладателем плантации карельской клубники со вкусом детства.
МНОГОДЕТНАЯ КРАСАВИЦА ИЗ ПЕТРОЗАВОДСКА ЗАВОЕВАЛА ТИТУЛ «КОРОЛЕВА ВЕЛИКОЙ РУСИ» (ВИДЕО)
Победу в одной из номинаций всероссийского конкурса «Мисс и Миссис Великая Русь 2022» одержала участница из Петрозаводска Ольга Прасолова.
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ГАДЮКА ПОСЕЛИЛАСЬ В НОВОМ МИКРОРАЙОНЕ ПЕТРОЗАВОДСКА (ФОТОФАКТ)
В жилом комплексе «Скандинавия» на Древлянке змея ежедневно выходит на прогулку.
СТАТЬИ НЕДЕЛИ
АБИТУРИЕНТОВ МЕНЬШЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ХУЖЕ
Петрозаводский государственный университет столкнулся с проблемой недобора абитуриентов.
МИГРАЦИЯ И СПЕЦОПЕРАЦИЯ: ПОЧЕМУ «ВЗЛЕТЕЛИ» ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ
Названы основные причины, почему Карелия оказалась в тройке лидеров по стоимости нового жилья в СЗФО, уступив только Ленобласти и Петербургу.
СПАСЕНИЕ ЗАБЫТЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В лесу на окраине Петрозаводска энтузиасты нашли лодку-долбленку, сделанную по уникальной технологии.
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