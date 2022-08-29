ГЛАВНОЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СТАРТОВАЛИ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ КАРЕЛИИ, ПЛОЩАДЬ ГАГАРИНА БУДЕТ КОСМИЧЕСКОЙ И К НАМ ИДЕТ «БАБЬЕ ЛЕТО»

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
ВЫБОРЫ ГЛАВЫ КАРЕЛИИ СТАРТОВАЛИ В РЕСПУБЛИКЕ
Сегодня в республике в 8 утра открылись 463 избирательных участка.
ПРОСТО КОСМОС: КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ПЛОЩАДЬ ГАГАРИНА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ (ФОТО)
Проект благоустройства площади Гагарина в Петрозаводске предусматривает создание архитектурной композиции на тему космонавтики.
«БАБЬЕ ЛЕТО» ИДЕТ В КАРЕЛИЮ
Теплая погода простоит в Карелии 5 дней, сообщили в карельском Гидрометцентре.
ТРАГЕДИИ
В ОНЕЖСКОМ ОЗЕРЕ НАШЛИ ТЕЛО ОДНОГО ИЗ ПРОПАВШИХ РЫБАКОВ
Спасатели подняли тело одного из рыбаков, пропавших 4 сентября в Прионежском районе Карелии.
ОДИН РЕБЕНОК ПОГИБ, ВТОРОЙ ТРАВМИРОВАН В АВТОКАТАСТРОФЕ В КАРЕЛИИ
Смертельное ДТП, которое унесло жизнь юного пассажира, произошло в Лоухском районе.
СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП ПРОИЗОШЛО НА ТРАССЕ В КАРЕЛИИ
В Пряжинском районе сегодня рано утром при лобовом столкновении двух автомобилей погиб один человек.
ДРУГАЯ ТЕМА
ЖИТЕЛИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА В КАРЕЛИИ ПОПРОСИЛИ НЕ ВКЛЮЧАТЬ ИМ ОТОПЛЕНИЕ
Администрация Сортавальского поселения сообщила о просьбах жителей сдвинуть начало отопительного сезона.
ОРДЕН МУЖЕСТВА ВРУЧИЛИ МАТЕРИ БОЙЦА ИЗ КАРЕЛИИ, ПОГИБШЕГО В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ
В Питкярантском районе матери Игоря Колосова, который погиб в ходе спецоперации на Украине, торжественно вручили Орден Мужества.
СТАЛО ИЗВЕСТНО, ПОЧЕМУ РЖАВАЯ ВОДА ЛЬЕТСЯ ИЗ КРАНОВ У ЖИТЕЛЕЙ ПЕТРОЗАВОДСКА
В «Водоканале» объяснили, почему в домах жителей Древлянки в минувший понедельник из крана потекла вода коричневого цвета.
САМОЛЕТ ИЗ ПЕТРОЗАВОДСКА ДО МОСКВЫ БУДЕТ ЛЕТАТЬ КАЖДОЕ УТРО
Авиарейсы «Петрозаводск–Москва» станут ежедневными, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
СМЕНА ВЛАСТИ ГОТОВИТСЯ В ОДНОМ ИЗ РАЙОНОВ КАРЕЛИИ
Глава администрации Кондопожского района Виталий Садовников собирается уйти с поста.
ДОЖДИ И ХОЛОД: СТАЛО ИЗВЕСТНО, КАКОЙ СЕНТЯБРЬ ОЖИДАЕТ КАРЕЛИЮ
Гидрометцентр республики дал общий прогноз на сентябрь
УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА
ДВА ИСКОЛОТЫХ ТРУПА БЫЛИ НАЙДЕНЫ НА ОКРАИНЕ ГОРОДА В КАРЕЛИИ
В Сегеже приступили к расследованию уголовного дела о двойном убийстве, сообщили в Следкоме Карелии.
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ 82-ЛЕТНЯЯ ВРАЧ СПАСЛА НОВОРОЖДЕННУЮ ДЕВОЧКУ, ПОЯВИВШУЮСЯ НА СВЕТ БЕЗ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, как 82-летняя врач спасла у соседей новорожденную девочку, появившуюся на свет без признаков жизни.
СТАТЬИ НЕДЕЛИ
КАК ИЗМЕНИТСЯ ПЕТРОЗАВОДСК В БЛИЖАЙШИЕ 3 ГОДА
Администрация Петрозаводска обнародовала план строительства, реконструкции и благоустройства общественных территорий, дорог и социальных объектов на ближайшие три года.
«ЗАЧЕМ ВЫ В ЭТО ВВЯЗАЛИСЬ?». КАК РАБОТАЛА ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ СХЕМА МОШЕННИЧЕСТВА С ГРАНТАМИ
В суде по делу фермера Ираиды Шалак, которую обвиняют в мошенничестве с грантами, допросили первого свидетеля, чьи показания раскрывают новые подробности этой скандальной истории.
КАК ПЫТАЛИСЬ УКРАСТЬ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ СОТЕН ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ
Начался суд по уголовному делу директора ООО «Карельский экологический оператор», которого обвиняют в даче взятки и незаконном получении личных данных потребителей коммунальных услуг.
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