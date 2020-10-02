ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: 13 ЛЕТ ДМИТРИЕВУ ЗА ПЕДОФИЛИЮ, ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ НА СТЕЛЕ И ОТКРЫТИЕ-ЗАКРЫТИЕ МУЗЕЯ КАРЕЛЬСКОГО ФРОНТА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 главные новости

Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет

Верховный суд республики рассмотрел апелляционные жалобы на решение горсуда Петрозаводска и заменил ранее назначенное наказание поисковику Дмитриеву, осужденному за педофилию, на 13 лет колонии строгого режима.

Дмитриев: Новая экспертиза сочла все 9 фотографий порнографическими, сказал Дмитриев в письме журналистке Виктории Ивлевой.

В посольстве США возмущены приговором Юрию Дмитриеву

Пресс-секретарь американского посольства назвала новый срок заключения исследователю сталинских репрессий, осужденному по педофильской статье, "еще одним шагом назад для прав человека и исторической правды в России"

В Петрозаводске открыли стелу воинской славы с грамматическими ошибками на барельефах

В надписях на барельефах отсутствуют знаки пунктуации.

Власти Петрозаводска объяснили грамматические ошибки на стеле воинской славы исторической традицией

В Беломорске открылся Музей Карельского фронта (ФОТО)

Музей создан к 100-летнему юбилею республики в рамках федеральной целевой программы развития региона. Уже первого октября музей приглашает всех на День открытых дверей, сообщает пресс-служба главы Карелии.

Торжественно открытый Музей Карельского фронта проработал всего два дня

Музей, созданный в Беломорске к 100-летнему юбилею Карелии, закрыли для посетителей.

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Елена Аскерова оставляет адвокатскую деятельность

Бывший прокурор Петрозаводска Елена Аскерова, последнее время работавшая защитником, решила прекратить свой статус адвоката.

Арестован водитель, насмерть сбивший двух женщин в Петрозаводске

Артем Гашков, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, где погибли две женщины, взят под стражу, сообщили в МВД Карелии.

Стела воинской славы в Петрозаводске дала крен (ФОТО)

Стела "Город воинской славы", официальное открытие которой состоится 30 сентября, наклонилась.

Крен стелы воинской славы в Петрозаводске, запечатленный на фото, заммэра города назвал оптической иллюзией

Замглавы Петрозаводска Евгений Перов рассказал журналистам, почему на фото, размещенном в соцсетях, кажется, что стела "Город воинской славы" стоит неровно.