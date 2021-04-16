ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: БОРЬБА ЗА ПОСТ ГЛАВЫ ПЕТРОЗАВОДСКА, ХРАМ НА НАБЕРЕЖНОЙ И УВОЛЬНЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА МЧС КАРЕЛИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Провластным кандидатом на должность сити-менеджера Петрозаводска назвали Игоря Корсакова

Заместителя премьер-министра по вопросам здравоохранения и социальной защиты Карелии Игоря Корсакова прочат на пост главы Петрозаводска.

РПЦ построит храм на набережной Петрозаводска, несмотря на несогласие горожан

Проект строительства храма на набережной Онежского озера в Петрозаводске получил положительное заключение историко-культурной экспертизы.

Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева

Начальник Управления МЧС Карелии Алексей Елисеев 12 апреля освобожден от должности указом президента Владимира Путина.

Судебные тяжбы

Приставы пытаются закрыть дело о сносе «Невского пассажа» с помощью суда в Москве

В Пресненский районный суд Москвы поступил иск о прекращении исполнительного производства в отношении незаконной торговой пристройки в столице Карелии.

Обвиняемый во взяточничестве экс-глава Минтранса Карелии госпитализирован из суда

Алексей Кайдалов отправлен в клинику из здания Петрозаводского городского суда для медицинского обследования.

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук останется за решеткой до середины июня

Петрозаводский городской суд сегодня продлил арест обвиняемого в получении взяток и превышении должностных полномочий Геннадия Боднарчука до 16 июня.

Дело об избиении заключенного в колонии Карелии отправлено в суд

Следком Карелии завершил расследование уголовного дела в отношении экс-начальника колонии № 9 Петрозаводска Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева, обвиняемых в превышении должностных полномочий с применением насилия.

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В Петрозаводске начался ремонт дорог

В Петрозаводске стартуют работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в администрации города.

В январе 2021 года смертность в Карелии выросла почти в полтора раза

Резкое увеличение смертности наблюдается в республике с осени прошлого года.

На главной площади Петрозаводска хотят построить гостиницу

Гостиничное здание планируется возвести на историко-архитектурной заповедной территории.

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Уникальный питомник ездовых собак в Карелии раздает своих четверолапых друзей

Экокомплекс Husky Moa безвозмездно раздает собак в семьи

Склад опустел: в социальном центре Петрозаводска закончились продукты для бедных

Волонтеры и работники соццентра «Попечение» просят всех неравнодушных помочь собрать продуктовые пакеты для нуждающихся.