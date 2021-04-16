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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: БОРЬБА ЗА ПОСТ ГЛАВЫ ПЕТРОЗАВОДСКА, ХРАМ НА НАБЕРЕЖНОЙ И УВОЛЬНЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА МЧС КАРЕЛИИ

Новости. Общество
21:00, 16 Апреля 2021
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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