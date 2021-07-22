ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КАРЕЛИЯ В ОГНЕ, 100 МЛН ОТ ПУТИНА И СМЕРТЬ АРХИМАНДРИТА МЕФОДИЯ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
Рослесхоз: за сутки площадь лесных пожаров в Карелии выросла на 1,5 тысячи гектаров
По данным Рослесхоза, сейчас в республике зафиксированы 30 лесных пожаров, а их общая площадь достигла 8 740 гектаров. К ликвидации огня привлечены 881 человек, 172 единицы техники, 4 воздушных судна на авиапатрулировании и одно на тушении.
Глава МЧС России прилетел в Карелию, где полыхают лесные пожары (ФОТО)
В Карелии введен режим чрезвычайной ситуации до 31 июля.
Минприроды Карелии разъяснил ограничения для населения по введенному режиму ЧС.
Глава Карелии попросил у Путина 100 млн рублей для борьбы с пожарами
Артур Парфенчиков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать финансовую помощь в борьбе с пожарами.
Архимандрит Мефодий из Валаамского монастыря умер от последствий коронавируса
В Санкт-Петербурге скончался игумен Спасо-Преображенского Валаамского монастыря отец Мефодий.
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Верховный суд Карелии оставил в силе оправдательный приговор по делу о гибели детей на Сямозере
Верховный суд Карелии оставил без изменений оправдательный приговор судьи Петрозаводского горсуда Марины Носовой по делу о гибели детей на Сямозере в отношении руководства регионального управления Роспотребнадзора.
Жители микрорайона в Петрозаводске останутся без горячей воды на две недели
Власти столицы Карелии напомнили о сроках планового отключения горячей воды на Ключевой.
У старейшего храма Петрозаводска началось строительство приходского дома
В петрозаводском районе Соломенное началось строительство приходского дома возле Сретенской церкви, которая считается старейшим сохранившимся православным храмом в городе.
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Нового прокурора Карелии Дмитрия Харченкова представили подчиненным
Заместитель генпрокурора России по СЗФО Алексей Захаров представил Дмитрия Харченкова коллективу республиканской прокуратуры, а также руководителям региона и силовых ведомств Карелии.
В районе Карелии, где полыхают пожары и эвакуируют людей, сменился начальник полиции
Сегодня представлен новый руководитель Отделения МВД России по Суоярвскому району, сообщили в ведомстве.
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