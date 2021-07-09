ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПРАВИЛА ВЪЕЗДА ТУРИСТОВ В КАРЕЛИЮ, СМЕРТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА И ГРЯЗНАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Глава Карелии опубликовал список документов для въезжающих в Карелию туристов

Артур Парфенчиков назвал условия, при которых туристам разрешат въехать в Карелию, а также сообщил, в каких населенных пунктах не будут вводиться ограничительные меры по COVID-19.

За неделю от коронавируса в Карелии умерли почти 50 человек

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков раскрыл оперативные данные о смертности от коронавирусной инфекции в республике.

Карелия попала в топ-3 регионов России с грязной питьевой водой

Роспотребнадзор назвал Карелию в числе трех регионов России с некачественной питьевой водой.

Суд да дело

Дело экс-председателя горсовета Петрозаводска Геннадия Боднарчука, обвиняемого во взятках, уходит в суд

Заместитель прокурора Карелии Сергей Губин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу Геннадия Боднарчука, обвиняемого в получении взяток, а также в злоупотреблении должностными полномочиями и в их превышении.

Суд вынес приговор по делу о гибели рабочего из Карелии при обрушении СКК в Петербурге

На скамье подсудимых оказались руководитель и прорабы компании, которая проводила демонтаж кровли спортивно-концертного комплекса «Петербургский», сообщает «Комсомольская правда».

Прокуратура Бурятии через суд пытается взыскать с главы Минприроды Карелии 52 млн рублей за нарушение экосистемы Байкала

С экс-главы Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии Алексея Щепина, ныне занимающего должность министра природы Карелии, пытаются взыскать более 50 млн рублей за ущерб, причиненный уникальной экосистеме Байкала.

Актуально

Голикова призвала власти Карелии запретить все массовые мероприятия из-за коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала Карелию в числе регионов, где необходимо ужесточить ограничительные меры из-за ситуации с ростом заболеваемости коронавирусом.

Иммунная прослойка в Карелии составила 288 767 человек, заявила замминистра здравоохранения Карелии

Вопросы создания коллективного иммунитета населения обсудили 6 июля на заседании Комитета по здравоохранению и социальной политике в карельском парламенте.

Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»

Председатель Союза молодых писателей Карелии Яна Жемойтелите рассказала о своем состоянии после прививки от коронавирусной инфекции.

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Уволившийся заммэра Петрозаводска Евгений Перов нашел новую работу

Бывший заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов, ушедший в отставку на прошлой неделе, возглавил Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия.

Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)

Выступление Анатолий Цыганкова на пресс-конференции в ТАСС прервали нецензурными словами.