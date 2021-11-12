ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПРОДАЖА САНАТОРИЯ «МАРЦИАЛЬНЫЕ ВОДЫ», МАССОВОЕ УВОЛЬНЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ ТРОЛЛЕЙБУСОВ И БОЛИД НАД КАРЕЛИЕЙ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Профсоюзы Карелии продали санаторий «Марциальные воды» почти за 96 млн рублей

Объединение карельских профсоюзов продало правительству региона свою долю в уставном капитале ООО «Санаторий» «Марциальные воды».

Водители массово увольняются из троллейбусного управления Петрозаводска



фото: © Администрация Петрозаводска

По словам директора ПМУП «Городской транспорт» Виктора Клещева , троллейбусы №3 и 6 не могут ходить в прежнем режиме из-за нехватки кадров.

Несмотря на это, власти Петрозаводска впервые за многие годы прияли решение купить новые троллейбусы.

Взорвавшийся над Карелией болид прилетел со стороны Финляндии, его видели во многих городах



фото: AstroAlert

Яркую вспышку, наблюдавшуюся сегодня в Петрозаводске, видели во многих городах Карелии, России и в Финляндии - очевидцы говорят, что это было небесное тело, похожее на метеорит.

Изучением яркой вспышки над Петрозаводском занялся астрономический клуб ПетрГУ (ВИДЕО)

Тем временем, пользователи сети обсуждают, куда могли упасть обломки небесного тела, пролетевшего над Финляндией и несколькими регионами России.

АКТУАЛЬНО

Стало известно, кого не возьмут в новую школу №55 в Петрозаводске



фото: © Артур Парфенчиков / ВК

На Древлянке 15 ноября открывается новая, самая большая школа в Карелии на 1350 человек.

Здание мэрии Петрозаводска отремонтируют за 100 млн рублей



фото: «Столица на Онего»

Депутаты Петросовета на заседаниях постоянных комиссий одобрили выделение 100 млн рублей на капитальный ремонт фасада здания администрации, большого зала и «зимнего сада» на втором этаже дома на Ленина,2.

«Эти районы вспыхнут»: глава Минздрава Карелии назвал территории, где ожидается резкий рост пандемии



фото: ОТР

Районы Карелии, где количество вакцинированных от коронавируса сейчас составляет менее 45% от общей численности взрослого населения, в январе столкнутся с новой вспышкой заболеваемости.

Памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу разрушается в Петрозаводске

Основание памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу в центральной части столицы Карелии приходит в негодность.

Угроза сноса нависла над кинотеатром «Калевала» в Петрозаводске



фото: © Николай Смирнов / rk.karelia.ru

Депутат Петрозаводского городского совета Наталья Захарчук заявила о намерении не допустить сноса кинотеатра «Калевала», расположенного в столице Карелии.

Парфенчиков решил судьбу визитной карточки Петрозаводска — двух старинных зданий на пр. Ленина



фото: © Правительство Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился реконструировать два деревянных исторических здания на проспекте Ленина и передать их учреждениям культуры.

Д РУГАЯ ТЕМА

Жители Петрозаводска увидели в «неприличных» световых вывесках «манифест» нашей жизни (ФОТОФАКТ)



фото: © «Столица на Онего»

Неисправности в работе световых вывесок на коммерческих объектах Петрозаводска вызвали неприятные ассоциации у жителей города.

Водолазы подняли драгоценное колечко со дна Итальянского карьера в Карелии



фото: © Паблик ВК «ВОДОЛАЗ -10. КАРЕЛИЯ. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ»

Водолазы вернули посетительнице горного парка «Рускеала» колечко, которая она уронила на дно карьера.

БЕСПРЕДЕЛ

В Петрозаводске пассажир был избит в троллейбусе за просьбу надеть маски (ВИДЕО) 18+



фото: Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск / ВК / скриншот видео

В столице Карелии пассажир троллейбуса рассказал, что был избит за просьбу надеть медицинские маски в транспорте.

Полиция установила личность мужчины, который избил пассажира троллейбуса в ответ на просьбу надеть маску. Его ждет суд.

Водители маршруток в Петрозаводске устроили разборки посреди дороги (ВИДЕО)



фото: кадр из видео

Разборка водителей маршрутных автобусов попала на видео, пассажиры жалуются на беспредел.