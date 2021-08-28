ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ БЕЛОРУСОВ В КАРЕЛИИ, ПЕТРОЗАВОДСК ПОД ВОДОЙ И ШКОЛА ДЛЯ ФСБ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

В Карелии восемь жителей Белоруссии отравились паленым алкоголем – один человек умер



фото: © Кадр из видео «Самогонщики»

В Пудожском районе 22 августа отравились суррогатным алкоголем 8 жителей Беларуси. Один умер до приезда скорой помощи, второй — в Пудожской ЦРБ, третий — в Медвежьегорской больнице. И еще двое скончались в Республиканской больнице имени Баранова.

Состояние троих пациентов, поступивших вчера в Медвежьегорскую ЦРБ, стабильное.

«Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола, что говорит об употреблении жидкости, содержащей токсичное вещество — метиловый спирт», — ранее рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Следком возбудил уголовное дело по факту массового отравления работников в районе Карелии суррогатным алкоголем.

По имеющейся у следствия информации, алкогольная продукция приобреталась рабочими не на территории Карелии.

Супруга одного из отравившихся белорусов рассказала, что Антон поехал в Карелию заработать денег, а не умирать

Петрозаводск после дождя ушел под воду (ФОТО)



фото: © Паблик ВК «Подслушано в ПТЗ»

Горожане 24 августа запечатлели затопленные после дождя улицы карельской столицы, вода залила даже пешеходный мост через Неглинку.

Ливневую канализацию, из-за которой Петрозаводск затапливает в дожди, будут реконструировать



фото: © freepik

Историческое здание школы в Петрозаводске передано ФСБ



фото: © «Столица на Онего»

Власти Петрозаводска передали историческое здание бывшей школы №8 в центре города Пограничному управлению ФСБ.

СМЕРТЬ НА ДОРОГЕ

Грузовики раскидало по трассе в результате страшной аварии под Петрозаводском (ВИДЕО)



фото: © Павел Шумейкин, Вячеслав Лиманский / ДТП Петрозаводска и Карелии / DtpPtz.ru

Два человека погибли при столкновении грузовиков под Петрозаводском

Подросток погиб в ДТП, которое устроила женщина на трассе в Карелии (ФОТО)



фото: © Госавтоинспекция Карелии

В Кондопожском районе водитель допустила опрокидывание автомобиля, погиб 14-летний пассажир.

ШОК-НОВОСТИ

Врачи Детской республиканской больницы в Петрозаводске везли ребенка без сознания на процедуры под проливным дождем

Петрозаводчанка рассказала, какой ужас она испытала от действий врачей Детской республиканской больницы, которые делали ее сыну МРТ.

Рабочие бежали с места аварии, повредив сети в Петрозаводске (ВИДЕО)



фото: Кадр из видео

Авария на сетях произошла по вине рабочих на пересечении набережной Варкауса и улицы Ленинградской.

Могила «янтарного» человека обнаружена в Карелии



фото: © ПетрГУ

Археологическая экспедиция студентов ПетрГУ обнаружила уникальное первобытное погребение «янтарного» человека, сообщается на сайте Петрозаводского госуниверситета.

В Карелии вышли на свободу экс-руководители колонии, осужденные которой жаловались на пытки



фото: Кадр из видео: 7х7

Экс-начальник карельской ИК-7 Сергей Коссиев и его бывший заместитель Анатолий Луист находятся на свободе больше года.