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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ БЕЛОРУСОВ В КАРЕЛИИ, ПЕТРОЗАВОДСК ПОД ВОДОЙ И ШКОЛА ДЛЯ ФСБ

Новости. Общество
19:00, 29 Августа 2021

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

В Карелии восемь жителей Белоруссии отравились паленым алкоголем – один человек умер


фото: © Кадр из видео «Самогонщики»

В Пудожском районе 22 августа отравились суррогатным алкоголем 8 жителей Беларуси. Один умер до приезда скорой помощи, второй — в Пудожской ЦРБ, третий — в Медвежьегорской больнице. И еще двое скончались в Республиканской больнице имени Баранова.

Состояние троих пациентов, поступивших вчера в Медвежьегорскую ЦРБ, стабильное.

«Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола, что говорит об употреблении жидкости, содержащей токсичное вещество — метиловый спирт», — ранее рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Следком возбудил уголовное дело по факту массового отравления работников в районе Карелии суррогатным алкоголем.

По имеющейся у следствия информации, алкогольная продукция приобреталась рабочими не на территории Карелии.

Супруга одного из отравившихся белорусов рассказала,  что Антон поехал в Карелию заработать денег, а не умирать

Петрозаводск после дождя ушел под воду (ФОТО)


фото: © Паблик ВК «Подслушано в ПТЗ»

Горожане 24 августа запечатлели затопленные после дождя улицы карельской столицы, вода залила даже пешеходный мост через Неглинку.

Ливневую канализацию, из-за которой Петрозаводск затапливает в дожди, будут реконструировать


фото: © freepik

Историческое здание школы в Петрозаводске передано ФСБ


фото: © «Столица на Онего»

Власти Петрозаводска передали историческое здание бывшей школы №8 в центре города Пограничному управлению ФСБ.

СМЕРТЬ НА ДОРОГЕ

Грузовики раскидало по трассе в результате страшной аварии под Петрозаводском (ВИДЕО)


фото: © Павел Шумейкин, Вячеслав Лиманский / ДТП Петрозаводска и Карелии / DtpPtz.ru

Два человека погибли при столкновении грузовиков под Петрозаводском

Подросток погиб в ДТП, которое устроила женщина на трассе в Карелии (ФОТО)


фото: © Госавтоинспекция Карелии

В Кондопожском районе водитель допустила опрокидывание автомобиля, погиб 14-летний пассажир.

ШОК-НОВОСТИ

Врачи Детской республиканской больницы в Петрозаводске везли ребенка без сознания на процедуры под проливным дождем

Петрозаводчанка рассказала, какой ужас она испытала от действий врачей Детской республиканской больницы, которые делали ее сыну МРТ.

Рабочие бежали с места аварии, повредив сети в Петрозаводске (ВИДЕО)


фото: Кадр из видео

Авария на сетях произошла по вине рабочих на пересечении набережной Варкауса и улицы Ленинградской.

Могила «янтарного» человека обнаружена в Карелии


фото: © ПетрГУ

Археологическая экспедиция студентов ПетрГУ обнаружила уникальное первобытное погребение «янтарного» человека, сообщается на сайте Петрозаводского госуниверситета.

В Карелии вышли на свободу экс-руководители колонии, осужденные которой жаловались на пытки


фото: Кадр из видео: 7х7

Экс-начальник карельской ИК-7 Сергей Коссиев и его бывший заместитель Анатолий Луист находятся на свободе больше года.

 
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