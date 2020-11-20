ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАДЕРЖАНИЕ БЕЛУГИ, МОРДОБОЙ И ПЛЕВКИ В АВТОБУСЕ И ПЕРВЫЙ РЕПОРТАЖ ИЗ "КРАСНОЙ ЗОНЫ"

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки

Предпринимателя Леонида Белугу задержали на 48 часов, его подозревают в даче взятки (статья 291 УК РФ).

Через 48 часов Белугу отпустили.

В правоохранительных органах не объяснили причин задержания, а также не рассказали, в каком статусе – подозреваемого или свидетеля – находится предприниматель.

В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)

Врача ковид-бригады в Петрозаводске выгнали из троллейбуса как лишнего пассажира (ВИДЕО)

После введения ограничительных мер главой Карелии в маршрутках Петрозаводска в часы пик горожане устраивают потасовки.

После ряда скандалов и бунта в соцсетях Парфенчиков отменил скандальные ограничения в общественном транспорте Петрозаводска

РЕПОРТАЖ ИЗ "КРАСНОЙ ЗОНЫ": "Столица на Онего" побывала в ковид-центре в Петрозаводске

Что происходит в стенах монопрофильного центра для лечения COVID-19 в Карелии, где лежат самые тяжелые пациенты с коронавирусом.

Вирус атакует

Коронавирус обнаружен у 52 студентов и 24 сотрудников Петрозаводского университета

Петрозаводский государственный университет предоставил официальные данные по заражению студентов и сотрудников новой коронавирусной инфекцией.

Глава Карелии расширил список мест, в которых введены ограничения на шопинг пожилых граждан

Артур Парфенчиков добавил новые места в список населенных пунктов, в которых пожилые граждане могут посещать торговые точки в строго отведенные часы.

Автовокзал Петрозаводска ввел приоритеты посадки пассажиров

В связи с ограничениями по наполняемости автобусов вводятся приоритеты посадки пассажиров, сообщается на сайте автовокзала.

Минздрав Карелии ограничил плановую медицинскую помощь в регионе из-за коронавируса

В стационарах и поликлиниках республики отменена плановая медпомощь в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции.

В поликлиниках Петрозаводска приостановлено оказание плановой помощи

Поликлиники Петрозаводска принимают пациентов только в экстренных случаях, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Другая тема

Гонщику Сортланду, совершившему смертельное ДТП в Петрозаводске, грозит до 5 лет лишения свободы

Дело обвиняемого в смертельном ДТП Сортланда рассмотрит зампредседателя Петрозаводского суда Мерков.

Городской суд Петрозаводска оставил Боднарчука под стражей до следующего года

Петрозаводский городской суд оставил председателя Петросовета Геннадия Боднарчука под стражей до середины января 2021 года.