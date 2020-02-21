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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАХВАТ ОЗЕРА, ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ ПОД СТРОЙКУ И ОСКАНДАЛИВШИЙСЯ ДЕПУТАТ

Новости. Общество
13:00, 22 Февраля 2020
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Захватившие лесное озеро в Карелии бизнесмены набросились на рыбаков с пистолетом


© Марина Братышева

Предприниматели выпустили в лесное озеро, находящееся в 100 метрах от Дома композиторов форель, и угрожают расправой всем желающим порыбачить здесь местным жителям и туристам.

"Я испугалась, когда он из правого кармана вытащил пистолет, щелкнул затвором у меня перед лицом. В это время у него зазвонил телефон", – поделилась впечатлениями рыбачка.

Парламент Карелии принял "закон о 21 рубле" сразу в двух чтениях


©Валерий Поташов/Столица на Онего

Парламент Карелии подавляющим большинство голосов поддержал 20 февраля законопроект главы республики Артура Парфенчикова и депутатов от "Единой России" об индексации ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и другим льготным категориям граждан. Законопроект, предусматривающий увеличение ветеранских выплат в 2020 году на 21 рубль, принят сразу в двух чтениях.

Против скандального закона выступили только коммунисты и "яблочники". 

А пока шло заседание, ветераны труда Карелии вышли на одиночные пикеты против индексации выплат в 21 рубль (ФОТО) 

Жители Петрозаводска возмущены вырубками леса вокруг карьера на Ключевой и готовы протестовать (ФОТО и ВИДЕО)


© Крылья Карелии / ВК

В столице Карелии местные жители выразили протест, вызванный вырубкой леса, которая ведется в парке "Каменный бор".

Власти сообщили, что на одном из участков, где ведется вырубка, планируется построить детский сад на 280 мест.

А на втором участке сделать мототрассу.

На сегодняшний день лес вырублен. Федерация мотоциклетного спорта Карелии сообщила, что не имеет отношения к рубкам на Ключевском карьере. И на месте будущего дошкольного учреждения снесен памятник бойцу истребительного батальона, оборонявшему город в 1941 году (ВИДЕО)

Население "мутит воду", но администрация Петрозаводска "все порешала"


© паблик вконтакте

В Петрозаводске депутат горсовета Анишин назвал "дешевым пиаром" действия защитников парка "Каменный бор", а также раскритиковал действия горожан, выражающих свое недовольство на странице главы Карелии Артура Парфенчикова.

После пламенной речи депутата "Единая Россия" призвала депутата Анишина немедленно извиниться за непозволительные слова в адрес жителя Карелии.

И депутат принес извинения за свои слова в адрес оппонентов власти в Карелии.

ДОЖДАЛИСЬ: Объявлен конкурс на снос "Невского пассажа" в Петрозаводске


© Валерий Поташов/Столица на Онего

Объявлен конкурс на выполнение работ по демонтажу незаконного строения в Петрозаводске, сообщили в службе судебных приставов России. На разработку проектно-сметной документации по сносу скандальной пристройки выделено более 1,76 млн рублей. 

Священник Петрозаводска рассказал, куда тратит пожертвования (ВИДЕО)


© страница вконтакте Константин Савандер/vk.com/id12964777

Священник Константин Савандер записал видеоролик, где объяснил, куда тратит деньги, которые ему присылают на карточку в качестве пожертвований. Также в ролике Савандер признался, что стулья и скамейки делает вовсе не из любви к искусству.

Верховный суд Карелии оставил под арестом экс-министра Кайдалова и бывшего замгендиректора аэропорта Волчека


© Столица на Онего

В Петрозаводске Верховный суд Карелии оставил без изменений решение горсуда об аресте бывшего главы Минтранса Алексея Кайдалова и экс-заместителя гендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игоря Волчека.

Адвокат Кайдалова Андрей Закатов заявил, что после задержания экс-министра длительное время не кормили и не позволяли долго выйти в туалет. Адвокат считает это пытками.

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