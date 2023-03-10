Старт продаж! Новый дом от «СФК»

Дом построен. Успейте выбрать квартиру на льготных условиях.

«Строительно-Финансовая компания» объявляет старт продаж квартир в новом доме на ул. Логмозерской, 2 (район Соломенное).

Новостройка — это уютный 3-этажный дом на берегу озера, в котором всего 15 квартир. На территории предусмотрена большая парковка. С внутренней стороны здания — уютная и безопасная детская площадка.

Каждая квартира — это 53 кв. м. свободной планировки. Для вас уже выполнена подготовка под отделку «White box». Благодаря такой концепции вы сможете выбрать подходящий именно вам вариант зонирования пространства и быстро выполнить отделку в подходящем вам стиле.

Рядом с домом расположены магазины и остановка общественного транспорта, в пешей доступности: детский сад № 23, средняя общеобразовательная школа № 7 им. Федора Тимоскайнена, городская поликлиника № 3. До центра Петрозаводска на машине — 20 минут.

И самое главное, дом уже готов, при этом до конца текущего года действуют все льготные программы по ипотеке. Уникальная возможность: купить готовое жилье по сниженной процентной ставке! Успейте воспользоваться этой возможностью в уходящем году.

Стоимость квартир от 4 104 000 руб. Подробная информация, цены и планировке доступны на сайте.

Записывайтесь на просмотр и консультацию по тел. 8 (8142) 44-55-55.

Застройщик: ООО «СФК». ИНН/КПП 1001097734/100101001 Юр. адрес: г. Петрозаводск, Мурманская 26

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