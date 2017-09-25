Самые значимые события этого понедельника

Парфенчиков официально стал главой Карелии

Артур Парфенчиков принес присягу и вступил в должность главы Республики Карелия.

Торжественная церемония вступления в должность состоялась в зале Национальной библиотеки Карелии.

Поздравить Парфенчикова приехал полпред президента в СЗФО Николай Цуканов, также в зале присутствовали депутаты республиканского Заксобрания, сенатор от Карелии Сергей Катанандов, депутат Госдумы Валентина Пивненко, руководители управлений федеральных ведомств и представители РПЦ - Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

Председатель Центризбиркома Карелии Алексей Бахилин огласил результаты выборов, вручил удостоверение избранному главе Карелии Артуру Парфенчикову, после чего Парфенчиков принес присягу на Конституции Карелии.

"Клянусь при осуществлении полномочий главы Республики Карелия уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию РФ, федеральные законы, Конституцию и законы Республики Карелия, верно служить народу", - сказал А.Парфенчиков.

После глава Карелии добавил: "Сегодня для меня, наверное, самый главный день в моей жизни".

Напомним, на прошедших выборах за Парфенчиков набрал 61,34% голосов избирателей (95,8 тысячи человек).

Ширшина рассказала, где живет и работает после отставки

Экс-мэр Петрозаводска Галина Ширшина поделилась с журналистами, где она сейчас живет и кем работает.

"Официально я работаю в партии "Яблоко", у меня трудовая книжка в Москве. Мы договорились с руководством, что я не переезжаю в Москву, потому что мне реально нравится Петрозаводск – это тот город, в котором мне комфортно, уютно, у меня здесь близкие люди, у меня здесь всё – тут Онежское озеро", - рассказала Ширшина псковскому изданию Pressaporte.

По ее словам, в командировке ездит прямо из Петрозаводска. И по большей части занимается обучением работников и членов партии.

"Готовиться к поездкам и встречам я тоже могу здесь, какие-то темы проговорить через видеосвязь, и на самом деле мне очень комфортен такой стиль, я чувствую, что дома, но при этом моя работа за пределами Петрозаводска. Есть ещё планы, но я об этом не говорю пока никому, если получится – тогда другое дело", - добавила Ширшина.

Не все министры Карелии сохранили свои посты

Глава Карелии Артур Парфенчиков поменял структуру органов исполнительной власти региона.

"За 7 месяцев мы провели скрупулезный анализ эффективности работы каждого министерства и госкомитета. Множество предложений было высказано на встречах с жителями и посредством обращений граждан. В диалоге с представителями общественности, науки, местного самоуправления обозначены пути реформирования власти. Была подготовлена новая структура органов исполнительной власти республики", - сказал Парфенчиков, проводя первое заседания правительства Карелии в должности главы республики.

По его словам, в отдельный орган исполнительной власти выделено управление по туризму, его возглавит Екатерина Биктимирова (ранее управление входило в состав министерства культуры).

Ключевые республиканские надзорные функции выведены из министерства в комитет по строительному, жилищному и дорожному надзору. Его возглавит Александр Темнышев.

Государственными закупками будет заниматься новое управление Минфина, а не госкомитет, как раньше. Управление возглавит Елена Игнатенкова.

Профилактикой коррупционных проявлений в правительстве будет заниматься администрация главы Карелии.

Кроме того, три члена правительства региона будут согласовываться с Законодательным собранием Карелии. Это – первый замглавы Карелии, премьер-министр правительства РК. На эту должность предлагается назначить Александра Чепика. Руководителем Минфина планируется назначить Елену Антошину, а Минэкономразвития – Дмитрия Матвийца.

Заместителем главы, руководителем администрации главы назначена Татьяна Игнатьева; заместителем главы по внутренней политике Владимир Любарский, замглавы по взаимодействию с правоохранительными органами Александр Пшеницын; замглавы, постоянный представитель главы при президенте РФ Владимир Тимофеев, представителем главы в Заксобрании назначен Юрий Шабанов.

Заместителем премьер-министра по вопросам экономики стал Дмитрий Родионов, замом премьер-министра по социальным вопросам Лариса Подсадник; замом по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина; замом премьер-министра, министром сельского и рыбного хозяйства Владимир Лагинов.

Министерство региональной и национальной политики возглавит Сергей Киселев (вместо Андрея Манина), Минприроды – Алексей Щепин, министерство социальной защиты – Ольга Соколова, министерство культуры – Алексей Лесонен, министерство образования – Александр Морозов, министерство по делам молодежи, физкультуры и спорту – Александр Воронов, Минстрой – Олег Еромолаев.

Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения возглавит Олег Поляков, комитет по ценам и тарифам – Глеб Суржко.

Начальником управления труда и занятости станет Елена Фролова, начальником управления по охране культурного наследия – Юлия Алипова.

Парфенчиков отметил, что в настоящее время ведутся согласования по кандидатурам в остальные министерства.

ВИДЕО: Ролик петрозаводских танцоров посмотрели более 2,4 млн раз

Ролик ансамбля индийского танца "Маюри" набрал более 2,4 млн просмотров в сети.

Клип, снятый ансамблем "Маюри" на Древлянке в Петрозаводске, был опубликован на youtube-канале в июле этого года.

За это время его посмотрели более 2,4 млн раз.

ФОТО и ВИДЕО: Восемь машин столкнулись на въезде в Петрозаводск

Два групповых ДТП произошло на Суоярвском шоссе.

В минувшее воскресенье 24 сентября около 20.00 на Суоярвском шоссе, где недавно была построена дорога с 4-полосным движением, на участке скоростной трассы столкнулись 5 автомобилей.

Через несколько метров уже на крайней правой полосе при въезде в Петрозаводск в паровозик выстроились еще три машины.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД.

Видео в "Столицу на Онего" прислал наш читатель.

Понтонную переправу в Соломенное запретили открывать

Временный понтонный мост в Соломенное откроют только после согласования с ГИБДД, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сегодня в Петрозаводска продолжается установка понтонной переправы в Соломенное. На данный момент движение по понтону запрещено.

Как отметили в ГИБДД Петрозаводска, открывать понтонную переправу без установленных ограждений, освещения и дорожных знаком небезопасно.

В мэрии, в свою очередь, заверили, что понтонная переправа не будет открыта до тех пор, пока не пройдет согласования в ГИБДД и не станет безопасной для граждан, так как по ней пойдут пассажирские автобусы.

Напомним, что временный понтонный мост устанавливают инженерные войска. Ранее планировалось, что переправу откроют уже в понедельник 25 сентября.

При этом замглавы города Юлия Мизинкова отметила, что временный понтонный мост не выдерживает заморозков, поэтому власти Петрозаводска надеются, что подрядчик возведет новый мост в ноябре этого года.

В настоящее время по заказу администрации города на Онежском судостроительном заводе строится новый мост для соломенской переправы. Согласно утвержденному проекту, новый наплавной мост предусматривается в виде судна с длинной корпуса между носовым и кормовым перпендикулярами в 90,75 метра, шириной по ватерлинии - 7 метров, габаритной шириной – 7,8 метра, высотой бортов - 2,70 метра, осадкой около 0,5 метра. Разрешена его круглогодичная эксплуатация, в том числе в ледовых условиях.

Стало известно, кто и за что теперь отвечает в правительстве Карелии

Новые органы власти созданы в структуре правительства республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сегодня на заседании правительства представил новую структуру органов исполнительной власти республики.

Реорганизация коснулась нескольких министерств и госкомитетов – некоторым из них добавили полномочий, у других, напротив, часть полномочий изъяли, передав их специально созданным управлениям.

В частности, министерство социальной защиты, труда и занятости преобразовано в министерство социальной защиты. Часть его полномочий передана созданному управлению труда и занятости.

Министерство культуры Карелии больше не будет отвечать за развитие туризма. Этим займется новый орган исполнительной власти – управление по туризму.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

В Петрозаводске жилые дома начали подключать к теплу

На регулировку систем отопления отводится 7 дней.

Сегодня, 25 сентября, в столице Карелии согласно постановлению главы Петрозаводска Ирины Мирошник и приказу республиканского министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики начинается подключение жилого фонда к отоплению.

- На ТГК вчера запустили котельную, и сегодня утром подключение жилого фонда будет происходить по всему городу. У нас есть несколько отдельных котельных, например, в районе Птицефабрика, но они работают в тех же сроках. В основном, весь город отапливается ТГК. Управляющие компании будут по традиционной схеме докладывать каждый час о количестве подключённых домов в жилом фонде, - сообщила на встрече с представителями СМИ Ирина Мирошник.

Глава города отметила, что основные работы по подключению отопления должны завершиться в течение понедельника и вторника. Вместе с тем подключение всех домов будет производиться поэтапно: на регулировку внутридомовых систем отопления отводится неделя.

Подключение централизованных систем отопления детских дошкольных образовательных учреждений, школ и других учреждений социальной сферы города началось 14 сентября.

Администрация Петрозаводска обращается к горожанам с просьбой в дни подключения тепла быть внимательными и в случае обнаружения неполадок на внутридомовых и внутриквартирных сетях обращаться в управляющую организацию либо в Единую дежурно-диспетчерскую службу, телефон 051.

ФОТО: В Петрозаводске состоялась инаугурация Парфенчикова

В Национальной библиотеке Карелии состоялась торжественная церемония вступления в должность главы Карелии Артура Парфенчикова.

В понедельник 25 сентября Артур Парфенчиков принес присягу и вступил в должность главы Республики Карелия.

Поздравить Парфенчикова приехал полпред президента в СЗФО Николай Цуканов, также в зале присутствовали депутаты республиканского Заксобрания, сенатор от Карелии Сергей Катанандов, депутат Госдумы Валентина Пивненко, руководители управлений федеральных ведомств и представители РПЦ - Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

Более 200 человек приняли участие в церемонии инаугурации Артура Парфенчикова.

Сам Парфенчиков отметил, что для него, "наверное, это был самый главный день в жизни".

После принесения присяги он поклялся "при осуществлении полномочий главы Республики Карелия уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию РФ, федеральные законы, Конституцию и законы Республики Карелия, верно служить народу".

Смотрите в нашем фоторепортаже, кто пришел поздравить Артура Парфенчикова с вступлением в должность.

ФОТО: Еще одно ДТП с пострадавшими произошло на трассе в Карелии

Сегодня утром легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, есть пострадавшие.

Как сообщается в паблике спасателей "2 отряд ФПС по Республике Карелия", сегодня 25 сентября в 11:32 недалеко от Костомукши столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, двигавшиеся в попутном направлении.

В результате ДТП один человек получил травмы и был госпитализирован. Автомобили получили механические повреждения.

На месте ДТП работали сотрудники пожарно-спасательной части Костомукши, медики скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

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