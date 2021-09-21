ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ГРОМКИЕ ИМЕНА В ДЕЛЕ БОДНАРЧУКА, МОЛОКОЗАВОДЫ БЕЗ МОЛОКА И ПАРКОВКА У Ж/Д ВОКЗАЛА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

«Внушительное влияние»: за что судят Боднарчука



Фото: ИА «Республика» / Борис Касьянов

В ходе судебного процесса стали известны скандальные подробности уголовного дела по обвинению в коррупции бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука.

В суде на заседании по громкому уголовному делу Геннадия Боднарчука, обвиняемого в коррупции, прозвучали такие имена, как Евгений Михеев, Валерий Матвеев, Виталий Рохманюк, Ройне Изюмов. А также имя экс-мэра Петрозаводска Ирины Мирошник.

Также стало известно, как экс-депутаты Боднарчук и Матвеев могли прятать деньги.

Два ведущих молокозавода Карелии могут остановиться из-за нехватки сырья



фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

«Славмо» и «Олонецкий молочный комбинат» отказались покупать молоко у карельских производителей по повышенной цене, и сырье стало уходить в Вологодскую область.

Возле вокзала в Петрозаводске появится парковка из двух площадок



фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

О планах по строительству современной автостоянки рассказал Владимир Любарский

АКТУАЛЬНО

Рекордное число смертей от коронавируса зарегистрировано за сутки в Карелии



фото: © Гавриил Григоров / ТАСС

В Карелии за минувшие сутки зарегистрировано сразу 5 летальных исходов от коронавируса.

Целая школа в райцентре Карелии ушла на дистант



фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк

Из-за эпидемии ОРВИ все учащиеся школы №1 в Медвежьегорске переведены на дистанционное обучение.

ОПАСНАЯ ДОРОГА

Семья с маленькими детьми погибла в страшном ДТП по дороге из Петрозаводска в Санкт-Петербург



фото: © Паблик ВК «ДТП Петрозавосдка и Карелии»

При столкновении иномарки и микроавтобуса Ford Transit погибла 30-летняя женщина, и двое детей – 1 год и 5 лет.

Стало известно о состоянии водителя, который устроил ДТП, где погибла его жена и дети.

Женщина ползала по дороге, после того как ее сбил автомобиль в Петрозаводске



фото © кадр из видео

В центре Петрозаводска автомобиль сбил женщину, которая выбежала на пешеходный переход под мигающий «зеленый».

В ГИБДД рассказали о состоянии женщины, которую жестко сбил автомобиль в центре Петрозаводска.

В ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельной аварии, где из-за сломанного автогрейдера погибла женщина



фото: © Госавтоинспекция Карелии

В Пудожском районе 57-летняя женщина погибла в ДТП при столкновении фургона с автогрейдером, сообщили в ГИБДД Карелии.

В центре Петрозаводска очевидцы вытащили потерявшего управление водителя из автомобиля (ВИДЕО)



фото: Камера наблюдения компании «Сампо.ру» / скриншот видео

Камера наблюдения зафиксировала странный инцидент на площади Ленина в центре Петрозаводска.