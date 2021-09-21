ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ГРОМКИЕ ИМЕНА В ДЕЛЕ БОДНАРЧУКА, МОЛОКОЗАВОДЫ БЕЗ МОЛОКА И ПАРКОВКА У Ж/Д ВОКЗАЛА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
«Внушительное влияние»: за что судят Боднарчука
В ходе судебного процесса стали известны скандальные подробности уголовного дела по обвинению в коррупции бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука.
В суде на заседании по громкому уголовному делу Геннадия Боднарчука, обвиняемого в коррупции, прозвучали такие имена, как Евгений Михеев, Валерий Матвеев, Виталий Рохманюк, Ройне Изюмов. А также имя экс-мэра Петрозаводска Ирины Мирошник.
Также стало известно, как экс-депутаты Боднарчук и Матвеев могли прятать деньги.
Два ведущих молокозавода Карелии могут остановиться из-за нехватки сырья
«Славмо» и «Олонецкий молочный комбинат» отказались покупать молоко у карельских производителей по повышенной цене, и сырье стало уходить в Вологодскую область.
Возле вокзала в Петрозаводске появится парковка из двух площадок
О планах по строительству современной автостоянки рассказал Владимир Любарский
АКТУАЛЬНО
Рекордное число смертей от коронавируса зарегистрировано за сутки в Карелии
В Карелии за минувшие сутки зарегистрировано сразу 5 летальных исходов от коронавируса.
Целая школа в райцентре Карелии ушла на дистант
Из-за эпидемии ОРВИ все учащиеся школы №1 в Медвежьегорске переведены на дистанционное обучение.
ОПАСНАЯ ДОРОГА
Семья с маленькими детьми погибла в страшном ДТП по дороге из Петрозаводска в Санкт-Петербург
При столкновении иномарки и микроавтобуса Ford Transit погибла 30-летняя женщина, и двое детей – 1 год и 5 лет.
Стало известно о состоянии водителя, который устроил ДТП, где погибла его жена и дети.
Женщина ползала по дороге, после того как ее сбил автомобиль в Петрозаводске
В центре Петрозаводска автомобиль сбил женщину, которая выбежала на пешеходный переход под мигающий «зеленый».
В ГИБДД рассказали о состоянии женщины, которую жестко сбил автомобиль в центре Петрозаводска.
В ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельной аварии, где из-за сломанного автогрейдера погибла женщина
В Пудожском районе 57-летняя женщина погибла в ДТП при столкновении фургона с автогрейдером, сообщили в ГИБДД Карелии.
В центре Петрозаводска очевидцы вытащили потерявшего управление водителя из автомобиля (ВИДЕО)
Камера наблюдения зафиксировала странный инцидент на площади Ленина в центре Петрозаводска.
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