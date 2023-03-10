ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СТУДЕНТА ПЕТРОЗАВОДСКА ЗАПОДОЗРИЛИ В ГОСИЗМЕНЕ, ЛЕДОВЫЕ СКУЛЬПТУРЫ БЬЮТ РЕКОРДЫ ВЫЖИВАНИЯ И 17 МЛРД ПРОСЯТ НА ЛИВНЕВКУ В ГОРОДЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
Студента из Петрозаводска задержали по подозрению в госизмене
Молодому человеку инкриминируют попытку склонить россиян переходить на сторону Украины.
Холодные шедевры «Гипербореи» на набережной Петрозаводска побили рекорд выживания
Ледовые фигуры на набережной Петрозаводска прошли испытание временем и побили рекорд выживания.
Глава Петрозаводска усомнился в целесообразности реконструкции ливневой канализации за 17 млрд рублей
Владимир Любарский предложил пересмотреть планы по реконструкции централизованных ливневых систем водоотведения в столице Карелии.
ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
Строительство капитального моста в районе Соломенное в Петрозаводске обойдется в 3,5 млрд рублей
Власти Карелии рассчитывают на федеральное финансирование работ.
Памятник крестителю карелов князю Ярославу должны установить в Карелии к большой дате
Монумент крестителю карелов князю Ярославу Всеволодовичу собираются поставить в Карелии.
Названо условие, как жильцы аварийных домов в районах Карелии получают квартиры в Петрозаводске
Получить квартиры в Петрозаводске жители аварийных домов в районах Карелии могут лишь в том случае, если у них есть на то достаточные основания.
Благотворительному фонду для бездомных животных передали помещение в центре Петрозаводска
В Минимущества Карелии рассказали о взаимодействии с зоозащитниками.
ДРУГАЯ ТЕМА
В Карелии задержан гражданский активист, подозреваемый в терроризме
В Сортавале в рамках уголовного дела об участии в террористическом сообществе задержан гражданский активист Никита Клюня.
Финский политолог приехал в Петрозаводск с лекцией об ограничениях свободы
Йохан Бекман прочитал студентам ПетрГУ лекции о фальсификации истории и ограничениях свободы.
Экс-главврач детской поликлиники № 1 Петрозаводска, осужденная за взятку, вновь оказалась на скамье подсудимых
Бывший главврач петрозаводской детской поликлиники № 1 Лариса Рудковская снова стала фигуранткой уголовного дела.
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Финны стали чаще пересекать границу в Вяртсиля, чем россияне
Трафик на самом популярном переходе российско-финляндской границы в Карелии изменился из-за введенных ограничений для граждан РФ.
А ПОГОВОРИТЬ…
«Это шесть годовых бюджетов Петрозаводска!» — высказался глава Карелии Артур Парфенчиков о реконструкции ливневой канализации.
СТАТЬИ НЕДЕЛИ
«У нас все есть, кроме кинотуалета»
Как в бывшем военном ангаре обсуждали будущее карельского кино.
«Обстановка радует»
Скандал в приюте для животных в Медвежьегорске привел к увольнению директора муниципального учреждения, устроившего драку с зоозащитницей.
Опасные граффити
Как наркомагазины рекламируют себя на фасадах зданий.
Диагноз: бездушие
Судья в отставке и его супруга рассказали о том, как не могли получить помощь в филиале поликлиники № 1 на Древлянке в Петрозаводске.
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