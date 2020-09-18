ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: 12 ЛЕТ ЧИНОВНИКУ ЗА ВЗЯТКИ, ТЕЛО В КАНАЛИЗАЦИОННОМ ЛЮКЕ И ПОБЕДА ЕДРОСОВ НА ВЫБОРАХ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Суровый приговор за взятки

В Петрозаводском городском суде огласили решение по громкому коррупционному делу. Бывший замглавы Госкомимущества Карелии Сергей Максимов приговорен к 12 годам лишения свободы за взятки. Экс-чиновник также обязан выплатить штраф в размере 18 млн рублей. Обвинительный приговор также выслушал петрозаводский предприниматель Степан Морозов, обвиненный в даче взятки в размере 480 тысяч рублей руководству Госкомимущества Карелии. Он приговорен к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 15 млн рублей.

Победа "Единой России" на выборах

В Единый день голосования в Карелии в 12 муниципальных районах прошли повторные и дополнительные муниципальные выборы. Всего замещались 28 мандатов в представительных органах местного самоуправления и 10 должностей глав сельских поселений.

По итогам голосования в подавляющем большинстве округов победили выдвиженцы партии "Единая Россия": 19 депутатских мандатов они получили (73,08%) из 28 выдвигавшихся ими кандидатов и 6 должностей глав поселений (60%; все десять округов закрывали "единороссы" своими кандидатами). ЛДПР выдвигала 2 кандидатов в главы поселений и 22 кандидатов в депутаты, в результате смогла выиграть только один депутатский мандат. КПРФ вела 11 кандидатов в депутаты и 2-х кандидатов на должности глав поселений. Коммунисты ни одного мандата не получили. Партия "Справедливая Россия" рассчитывала на своих семерых кандидатов в депутаты, но одержала одну победу. Трое эсеров избирались в главы и потерпели фиаско.

При этом явка на выборах была довольно низкой – 21,35 процентов. Из 21 500 избирателей проголосовали всего 4 700 человек.

Тело женщины в канализационном люке

В Кеми арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве местной жительницы, тело которой нашли в канализации.

Напомним, в понедельник, 14 сентября, в колодце теплотрассы в Кеми обнаружили тело местной жительницы с признаками насильственной смерти. Установлено, что в ночь на 26 августа подозреваемый после совместного распития спиртного в компании, где присутствовала потерпевшая, вышел с ней на улицу и в ходе возникшего конфликта убил. Затем он спрятал тело в канализационном люке. Обвиняемый заключен под стражу. Ведется следствие. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Еще одна смерть от коронавируса

В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн 17 сентября от коронавирусной инфекции скончалась 73-летняя петрозаводчанка, имевшая сопутствующие заболевания. Всего в республике умерли 33 пациента с ковидной инфекцией.

Школьники и студенты на карантине

По данным на пятницу, 18 сентября, еще 75 школьников и студентов отправлены на дистанционное обучение из-за COVID-19. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте". "54 школьника и 21 студент переведены на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса. Это один класс школы №48 в Петрозаводске, один класс Лоухской школы и одна группа Лесотехнического техникума", – сообщил глава региона.

Кроме того, за сутки ещё 9 классов в Сегеже, Суоярвском районе и Костомукше, а также 2 группы детского сада в Пудоже отправлены на карантин из-за ОРВИ.

Накануне глава Минобразования Карелии Роман Голубев во время прямой линии с руководителем республики заявил, что всего около 1,3 тысячи школьников региона переведены на карантин из-за ОРВИ и COVID-19.

Отопительный сезон начался в Карелии

Первыми к теплу подключили жителей Костомукши – 12 сентября. В среду, 16 сентября, отопительный сезон начался в Петрозаводске, Лоухском и Кондопожском районах. Чтобы избежать всплеска вирусных заболеваний из-за низкой температуры в квартирах и местах пребывания большого количества людей, подключение социальных учреждений и жилого фонда началось одновременно.

В четверг, 17 сентября, тепло пришло в дома жителей Калевальского, Муезерского, Кемского, Беломорского, Сегежского и Медвежьегорского районов.

На следующей неделе планируется начать отопительный сезон в Пряжинском и Суоярвском районах, в Прионежье и Приладожье.

Боднарчук останется за решеткой

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, оставлен под арестом еще на два месяца. Такое решение принял Петрозаводский городской суд.

Напомним, Геннадий Боднарчук был задержан 17 июля. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Деньги в сумме 1,5 миллиона рублей спикеру якобы передал его заместитель в Петросовете и близкий друг Валерий Матвеев, который обвиняется в получении взятки в 2 миллиона рублей. Поскольку Валерий Матвеев признал свою вину в получении взятки и заключил досудебное соглашение со следствием, суд изменил ему содержание под стражей на более мягкую меру пресечения – запрет определенных действий.

Смертельная авария на трассе "Кола"

Смертельное ДТП произошло 17 сентября в Олонецком районе Карелии. По предварительным данным, около 8.20 на 308 км автодороги "Кола" произошло столкновение двух встречных автомобилей. 29-летний житель Санкт-Петербурга управляя Renault Sandero при совершении обгона не убедился в безопасности и столкнулся с автомобилем "ВАЗ".



67-летний водитель "ВАЗ" погиб на месте ДТП. Водитель Renault и его 29-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения.

Предпринимателю Яблокову добавили еще две статьи

Суд в Петрозаводске продлил срок содержания под стражей предпринимателя Евгения Яблокова до 17 декабря включительно.

Напомним, бизнесмена обвиняют в убийстве гражданина Азербайджана. ЧП произошло в марте этого года у дома №44 по улице "Правды" в Петрозаводске. По версии следствия, в ходе конфликта с мужчиной Яблоков выстрелил в него из своего охотничьего ружья. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Жертвой преступления стал водитель предпринимателя Марифа, содержащего в Карелии сеть шашлычных с одноименным названием.



Как сообщил адвокат Анатолий Хоменя, Евгению Яблокову на данный момент предъявлены дополнительные обвинения: в покушении на убийство двух коллег погибшего и в причинении имущественного вреда – по версии следствия, в момент стрельбы обвиняемый повредил пулями автомобиль и жилой дом.