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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: 37 РУБЛЕЙ ЗА ПОЕЗДКУ В МАРШРУТКЕ, ОЧЕРЕДИ У ШКОЛ И ВСЕЛЕНСКИЙ ПОТОП В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

Новости. Общество
19:00, 04 Апреля 2021
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей

Повышение стоимости проезда в маршрутных автобусах Петрозаводска произойдет 10 апреля, об этом сообщается на портале общественного транспорта города.

Глава столицы Карелии Ирина Мирошник направила в Управление федеральной антимонопольной службы обращение с просьбой провести проверку обоснованности планируемого повышения стоимости проезда в автобусах до 37 рублей. 

Тем временем, пассажиры негодуют: "Ездят как хотят и когда хотят, а мы должны им платить все больше и больше!".

Что вы будете делать, когда проезд в маршрутке поднимется до 37 рублей? На вопрос можно ответить здесь

Пока власти Петрозаводска спят, родители будущих первоклассников дежурят в очереди у школ (ФОТО)

Несмотря на новые правила приема и электронную запись, в Петрозаводске родители будущих первоклассников заступили на ночное дежурство, чтобы записать своих детей в школу, так как никому и ни во что не верят.

Вселенский потоп: мэрия Петрозаводска обнародовала список затопленных улиц города

Многие улицы Петрозаводска оказались затоплены талыми водами, их откачивали спецтехникой.

Лужи скрывают ямы неведомой глубины. На улице Машезерская в провал на дороге упал внедорожник.

Правительство Карелии присоединилось к уборке луж в Петрозаводске (ВИДЕО). 

Дела судебные

Сотрудник Следкома Карелии подозревается в мошенничестве

В отношении сотрудника Следственного комитета Карелии возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Экс-глава Карелии Андрей Нелидов 30 марта вышел на свободу 

По имеющейся информации, он намерен возвратиться в родной Санкт-Петербург, где проживает его гражданская супруга Арина и 9-летний сын Андрей Нелидов-младший.

В Петрозаводске суд оправдал фигурантов дела о гибели детей на Сямозере: оглашение приговора заняло 11 часов

В первом часу ночи судья Петрозаводского городского суда Марина Носова огласила оправдательный приговор экс-руководителю управления Роспотребнадзора Карелии Анатолию Коваленко и нынешней главе ведомства Людмиле Котович.

Скандал

Жители Нюхчи достучались до небес и все-таки привлекли внимание властей к проблеме села

В поморском селе в Карелии полгода не могут завершить возведение временного моста

Жители села опасаются, что с началом ледохода строительный мусор окажется в реке Нюхча, впадающей в Белое море.

Главу Карелии просят вмешаться в ситуацию с ремонтом моста в поморском селе Нюхча.

"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!"

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