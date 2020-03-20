ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: АРЕСТ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕТРОСОВЕТА, СМЕРТЕЛЬНЫЕ РАЗБОРКИ И КОРОНАВИРУС В КАРЕЛИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО

Суд арестовал обвиняемого во взяточничестве зампредседателя горсовета Петрозаводска

Петрозаводский городской суд оставил под стражей обвиняемого в получении взятки в 2 млн рублей депутата, зампредседателя Петросовета Валерия Матвеева до 17 мая.

Зампредседателя Петрозаводского горсовета Валерий Матвеев был задержан 19 марта в Петрозаводске по подозрению в получении взятки.

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по факту получения взятки заместителем председателя Петрозаводского городского совета Республики Карелия по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2018 года по 2019 год подозреваемый через посредников получил от представителей строительной организации взятку в сумме 2 миллиона рублей за оказание содействия в решении вопросов строительства многоквартирных среднеэтажных жилых домов в городе Петрозаводске.

В рамках дела Матвеева в администрации Петрозаводска в кабинете замглавы Евгения Перова прошли обыски.

УБИЙСТВО

Убийство произошло в центре Петрозаводска

В центре Петрозаводска на улице Правды у дома №44 произошло убийство. Из охотничьего ружья был убит гражданин Азердайджана - водитель предпринимателя Марифа, содержащего в Карелии сеть шашлычных с одноименным названием.

В убийстве подозревается известный в Петрозаводске бизнесмен Евгений Яблоков. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Скрывшийся ранее с места преступления Яблоков был задержан. Следственным отделом по городу Петрозаводску Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".

КОРОНАВИРУС

В Карелии выявлен первый условно больной коронавирусом

Исследование жительницы Карелии, вернувшейся из-за границы, дало условно положительный результат на коронавирусную инфекцию.

Количество госпитализированных с подозрением на коронавирус увеличивается каждый день. За 19 марта двое жителей Карелии попали в больницу с подозрением на инфекцию. Количество госпитализированных составляет 31 человек. 5 уже выписаны. 456 человек находятся на самокарантине, 32 - в местах обсервации. Проведено 312 исследований.

Власти Петрозаводска ищут волонтеров для помощи пожилым в период пандемии коронавируса.

Тем временем жители Петрозаводска опустошают прилавки магазинов.

В магазинах Петрозаводска наблюдается ажиотажный спрос на крупы (ФОТО)

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ

Заместитель мэра Петрозаводска Юлия Мизинкова увольняется

Заммэра Петрозаводска – председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова, проработав в администрации с 2006 года, уволилась 17 марта. Как сообщает источник в столичной мэрии, первые три рабочих дня после ухода Мизинковой - с 18 по 22 марта - исполнять обязанности заммэра будет начальник Управления жилищного хозяйства Ольга Морозова. При этом предложение заменить Юлию Мизинкову сделано заместителю председателя комитета ЖКХ - начальнику Управления городского хозяйства и транспорта 33-летнему Андрею Бекелеву. Он думает.

Арестованного за взятки Кайдалова в Минтрансе заменит глава Минимущества Карелии Щебекин

Глава республики Артур Парфенчиков подписал указ о назначении министром по дорожному хозяйству, транспорту Сергее Щебекина, который ранее был главой Министерства имущественных и земельных отношений Карелии. Начинал свою карьеру Щебекин в федеральной службе судебных приставов.