Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
СМИ: почти треть россиян закупает товары впрок, боясь введения новых карантинных мер 5
30.10.2020 19:10
Ефремов хочет отбывать срок в Москве 4
30.10.2020 21:30
Segezha Group поможет решить проблему безнадзорных животных в Сегеже
30.10.2020 18:18
Движение вверх
30.10.2020 15:25
Бездомный ребенок жил с отцом в хижине в подмосковном лесу 1
30.10.2020 19:40
Депутат Заксобрания Карелии сломал алгоритм действий мошенников, рассказав им о проститутках 13
30.10.2020 15:05

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: АВАРИЯ НА БЕЛОПОРОЖСКОЙ ГЭС-2, ВСПЫШКА COVID-19 В ПРЕЗИДЕНТСКОМ КАДЕТСКОМ УЧИЛИЩЕ И НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Новости. Общество
13:00, 31 Октября 2020
Загрузка...

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

На Белопорожских ГЭС в Карелии вновь прорвало дамбу (ВИДЕО)

Из-за чрезвычайной ситуации, возникшей на строящихся Белопорожских ГЭС в Кемском районе, ввод объекта ФЦП в эксплуатацию будет перенесен.

Жители Кеми после прорыва дамбы на Белопорожских ГЭС сказали, что "речке каюк". Комиссия подтвердила загрязнение нефтепродуктами реки Чиркка-Кемь после аварии на Белопорожских ГЭС. Глава Кемского района Дмитрий Петров сказал, что не менее 600 литров трансформаторного масла попало в реку Кемь после аварии. В пятницу, 30 октября, в правительстве Карелии заявили, что работы по ликвидации загрязнения реки Кемь нефтепродуктами завершены в полном объеме. 

Разрушенную дамбу на Белопорожской ГЭС-2 в Карелии сняли с высоты птичьего полета

Стало известно, что происходит в Президентском кадетском училище Петрозаводска, где 175 курсантов инфицированы COVID-19

"По обновленным данным, на сегодняшний день в Президентском кадетском училище выявлено 175 инфицированных коронавирусом, из которых 15 в больнице, четверо в лазарете, 166 бессимптомных", - сообщил детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев. 

Глава Карелии ввел новые ограничения, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом

Всем жителям Карелии рекомендовано воздержаться от посещения общественных мест, без лишней необходимости не выходить из дома, кроме как для выполнения трудовой функции и решения вопросов жизнеобеспечения. В первую очередь это относится к лицам с хроническими заболеваниями и к людям старше 60 лет.

Также глава Карелии рекомендует по возможности уйти на самоизоляцию .

Другая тема 

Родильный дом им.Гуткина в Петрозаводске переделывают под ковид-центр

По приказу Минздрава Карелии родильный дом им. Гуткина К.А. с 1 ноября начинает приём пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 

Глава Карелии поднял зарплату себе и республиканским чиновникам

С октября должностные оклады губернатора Артура Парфенчикова и карельских министров вырастут на 3%.

Потолок обрушился на томограф в ковид-центре Карелии (ФОТО)

В кабинете томографии в Госпитале для ветеранов войн, перепрофилированном центре для больных коронавирусной инфекцией, обрушился потолок.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.10.2020, 15:20
Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии
27.10.2020, 12:27
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно"
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
26.10.2020, 10:00
Тренды в интерьере 2020
29.10.2020, 06:40
Коллеги умершего 41-летнего врача БСМП Петрозаводска назвали причину смерти
27.10.2020, 16:13
Глава Карелии поднял зарплату себе и республиканским чиновникам

Аналитика

30.10.2020 15:53
Капитал
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Движение вверх
30.10.2020 15:25
Как прожить без денег: лучшие сервисы для безналичных платежей
30.10.2020 11:27
"Мутная" запись 12
29.10.2020 13:27
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно" 10
27.10.2020 12:27
Вся аналитика

Чтиво

30.10.2020 17:33
Личное мнение
"Меняют самостоятельных на послушных" 2
В районах Карелии не останется ни одного управленца, избранного народом, а это не только конец местному самоуправлению, это угроза самому понятию "народовластие".
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго"
27.10.2020 12:58
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»