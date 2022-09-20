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Что искали жители Карелии в интернете в августе?
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В Петрозаводске простились с еще одним погибшим на Донбассе бойцом
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ В КАРЕЛИИ ЗАВЕРШЕНА, ПЕНСИИ ЭКС-ВОЕННЫМ, ПРИЗВАННЫМ В ЗОНУ СВО, ОТМЕНИЛИ И ТАМАРА ЮФА УМЕРЛА
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ В КАРЕЛИИ ЗАВЕРШЕНА, ПЕНСИИ ЭКС-ВОЕННЫМ, ПРИЗВАННЫМ В ЗОНУ СВО, ОТМЕНИЛИ И ТАМАРА ЮФА УМЕРЛА

Новости. Общество
13:00, 08 Октября 2022

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

АРТУР ПАРФЕНЧИКОВ: «КАРЕЛИЯ ВЫПОЛНИЛА ЗАДАНИЕ ПО ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ»
Глава Карелии рассказал о ситуации с призывом по мобилизации в республике.


фото: Правительство Карелии / коллаж © «Столица на Онего»

БЫВШИЕ ВОЕННЫЕ И СИЛОВИКИ ПРИ МОБИЛИЗАЦИИ В КАРЕЛИИ ОСТАЮТСЯ БЕЗ ПЕНСИЙ
Власти Петрозаводска будут добиваться сохранения пенсионного обеспечения военных и силовиков, призванных на службу в рамках частичной мобилизации.


фото: © kagalnitskievesti.ru

УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ХУДОЖНИК КАРЕЛИИ ТАМАРА ЮФА
Ушла из жизни заслуженный художник России, народный художник Карелии Тамара Юфа.


фото: © Правительство Карелии


АКТУАЛЬНО

ГЛАВА КАРЕЛИИ ОТПРАВИЛ ВСЕХ «ЗАПАСНИКОВ» НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
После ошибок при мобилизации Артур Парфенчиков подписал распоряжение о проведении медицинского освидетельствования для граждан, состоящих в запасе.


фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

НАСЕЛЕНИЕ КАРЕЛИИ СТАЛО МЕНЬШЕ 600 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
По новым данным Карелиястата, население республики составило 599,8 тысячи человек.


фото: © Марина Лысцева / ТАСС


ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

ПОВЫСИТЬ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ НАМЕРЕНЫ 10% ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАРЕЛИИ
Каждая десятая торговая организация Карелии собирается увеличить торговую наценку в ближайшие месяцы.


фото: © tut-magaz.ru

ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ В КАРЕЛИИ ЗА МЕСЯЦ ВЫРОСЛИ В 5 РАЗ
Просроченная задолженность по заработной плате на негосударственных предприятиях Карелии к началу осени достигла 4,2 млн рублей.


фото: © Сергей Карпухин / ТАСС

ВЫЯСНИЛОСЬ, НА СКОЛЬКО РЕАЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В КАРЕЛИИ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ НОМИНАЛЬНОЙ
Средняя номинальная начисленная заработная плата в Карелии достигла 53593,3 рубля.


фото: © Fotolia / SemA


ШОК-НОВОСТИ

В КАРЕЛИИ ВРАЧИ СПАСЛИ МОЛОДУЮ ЖЕНЩИНУ С ШЕСТИКИЛОГРАММОВОЙ ОПУХОЛЬЮ В ЖИВОТЕ
Врачи-хирурги Сортавальской ЦРБ провели уникальную операцию по удалению гигантской опухоли брюшной полости.


фото: Сортавальская ЦРБ

«ПСИХОВ ВЫПУСТИЛИ»: ПЕШЕХОД ЛЕГ ПОД КОЛЕСА АВТОМОБИЛЯ В ЦЕНТРЕ ПЕТРОЗАВОДСКЕ (ВИДЕО)
Кроссовер переехал мужчину, который лег на проезжую часть на проспекте Ленина.


фото: Кадр из видео


ДРУГАЯ ТЕМА

СТАЛО ИЗВЕСТНО О ГИБЕЛИ НА УКРАИНЕ ЕЩЕ ОДНОГО БОЙЦА ИЗ КАРЕЛИИ
Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о гибели жителя Петрозаводска, участвовавшего в спецоперации на Украине.


фото: © Правительство Карелии

ОТПРАВЛЕННЫЕ В ОТСТАВКУ МИНИСТРЫ В КАРЕЛИИ ВЕРНУЛИСЬ НА СВОИ ПОСТЫ
Глава Карелии Артур Паренчиков подписал указы о назначении членов правительства, министров и других руководителей органов власти, отправленных в отставку после губернаторских выборов.


фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

ЧИСЛО БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ В КАРЕЛИИ ЗА НЕДЕЛЮ СОКРАТИЛОСЬ В ДВА РАЗА
Глава Минздрава Карелии рассказал о ситуации с заболеваемостью ковидом в республике.


фото: © РИА Новости / Илья Питалев


ВЫБОР ЧИТАТЕЛЯ

В КАРЕЛИИ НЕ ХВАТАЕТ РАБОТНИКОВ НА САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Эксперты отметили дефицит наиболее востребованных у работодателей Карелии специалистов.


фото: © Dmitry Kalinovsky / shutterstock


СТАТЬИ НЕДЕЛИ

КРЕПКОЕ РУКОПОЖАТИЕ КАЙДАЛОВА
Адвокаты бывшего главы Минтранса Карелии Алексея Кайдалова заявили в ходе прений, что экс-министр не брал взяток.


фото: Алексей Кайдалов © Леонид Николаев / ИА Республика, архив

«КУДА ВЫ ДЕЛИ ПОЛТОРА МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ?»
В суде Петрозаводска продолжается допрос свидетелей по скандальному уголовному делу фермера Ираиды Шалак, которую обвиняют в мошенничестве с грантами.


фото: © Минсельхоз РК

БОЛЬНИЦА НА ТРАССЕ
Как живет уникальная Пряжинская больница, где находится самое большое реабилитационное отделение в Карелии и работают настоящие профессионалы, любящие свое дело.


фото: © Меркова Ирина / «Столица на Онего»

НЕВЫНОСИМОЕ ИСПЫТАНИЕ
О профилактике синдрома внезапной смерти новорожденных рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.


фото: © wedding-ringss.us

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Бывшие военные и силовики при мобилизации в Карелии остаются без пенсий
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