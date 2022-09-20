ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ В КАРЕЛИИ ЗАВЕРШЕНА, ПЕНСИИ ЭКС-ВОЕННЫМ, ПРИЗВАННЫМ В ЗОНУ СВО, ОТМЕНИЛИ И ТАМАРА ЮФА УМЕРЛА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

АРТУР ПАРФЕНЧИКОВ: «КАРЕЛИЯ ВЫПОЛНИЛА ЗАДАНИЕ ПО ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ»

Глава Карелии рассказал о ситуации с призывом по мобилизации в республике.



фото: Правительство Карелии / коллаж © «Столица на Онего»

БЫВШИЕ ВОЕННЫЕ И СИЛОВИКИ ПРИ МОБИЛИЗАЦИИ В КАРЕЛИИ ОСТАЮТСЯ БЕЗ ПЕНСИЙ

Власти Петрозаводска будут добиваться сохранения пенсионного обеспечения военных и силовиков, призванных на службу в рамках частичной мобилизации.

УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ХУДОЖНИК КАРЕЛИИ ТАМАРА ЮФА

Ушла из жизни заслуженный художник России, народный художник Карелии Тамара Юфа.



фото: © Правительство Карелии



АКТУАЛЬНО

ГЛАВА КАРЕЛИИ ОТПРАВИЛ ВСЕХ «ЗАПАСНИКОВ» НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

После ошибок при мобилизации Артур Парфенчиков подписал распоряжение о проведении медицинского освидетельствования для граждан, состоящих в запасе.



фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

НАСЕЛЕНИЕ КАРЕЛИИ СТАЛО МЕНЬШЕ 600 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

По новым данным Карелиястата, население республики составило 599,8 тысячи человек.



фото: © Марина Лысцева / ТАСС



ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

ПОВЫСИТЬ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ НАМЕРЕНЫ 10% ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАРЕЛИИ

Каждая десятая торговая организация Карелии собирается увеличить торговую наценку в ближайшие месяцы.

ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ В КАРЕЛИИ ЗА МЕСЯЦ ВЫРОСЛИ В 5 РАЗ

Просроченная задолженность по заработной плате на негосударственных предприятиях Карелии к началу осени достигла 4,2 млн рублей.



фото: © Сергей Карпухин / ТАСС

ВЫЯСНИЛОСЬ, НА СКОЛЬКО РЕАЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В КАРЕЛИИ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ НОМИНАЛЬНОЙ

Средняя номинальная начисленная заработная плата в Карелии достигла 53593,3 рубля.



фото: © Fotolia / SemA



ШОК-НОВОСТИ

В КАРЕЛИИ ВРАЧИ СПАСЛИ МОЛОДУЮ ЖЕНЩИНУ С ШЕСТИКИЛОГРАММОВОЙ ОПУХОЛЬЮ В ЖИВОТЕ

Врачи-хирурги Сортавальской ЦРБ провели уникальную операцию по удалению гигантской опухоли брюшной полости.



фото: Сортавальская ЦРБ

«ПСИХОВ ВЫПУСТИЛИ»: ПЕШЕХОД ЛЕГ ПОД КОЛЕСА АВТОМОБИЛЯ В ЦЕНТРЕ ПЕТРОЗАВОДСКЕ (ВИДЕО)

Кроссовер переехал мужчину, который лег на проезжую часть на проспекте Ленина.



фото: Кадр из видео



ДРУГАЯ ТЕМА

СТАЛО ИЗВЕСТНО О ГИБЕЛИ НА УКРАИНЕ ЕЩЕ ОДНОГО БОЙЦА ИЗ КАРЕЛИИ

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о гибели жителя Петрозаводска, участвовавшего в спецоперации на Украине.



фото: © Правительство Карелии

ОТПРАВЛЕННЫЕ В ОТСТАВКУ МИНИСТРЫ В КАРЕЛИИ ВЕРНУЛИСЬ НА СВОИ ПОСТЫ

Глава Карелии Артур Паренчиков подписал указы о назначении членов правительства, министров и других руководителей органов власти, отправленных в отставку после губернаторских выборов.



фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

ЧИСЛО БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ В КАРЕЛИИ ЗА НЕДЕЛЮ СОКРАТИЛОСЬ В ДВА РАЗА

Глава Минздрава Карелии рассказал о ситуации с заболеваемостью ковидом в республике.



фото: © РИА Новости / Илья Питалев



ВЫБОР ЧИТАТЕЛЯ

В КАРЕЛИИ НЕ ХВАТАЕТ РАБОТНИКОВ НА САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Эксперты отметили дефицит наиболее востребованных у работодателей Карелии специалистов.



фото: © Dmitry Kalinovsky / shutterstock



СТАТЬИ НЕДЕЛИ

КРЕПКОЕ РУКОПОЖАТИЕ КАЙДАЛОВА

Адвокаты бывшего главы Минтранса Карелии Алексея Кайдалова заявили в ходе прений, что экс-министр не брал взяток.



фото: Алексей Кайдалов © Леонид Николаев / ИА Республика, архив

«КУДА ВЫ ДЕЛИ ПОЛТОРА МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ?»

В суде Петрозаводска продолжается допрос свидетелей по скандальному уголовному делу фермера Ираиды Шалак, которую обвиняют в мошенничестве с грантами.



фото: © Минсельхоз РК

БОЛЬНИЦА НА ТРАССЕ

Как живет уникальная Пряжинская больница, где находится самое большое реабилитационное отделение в Карелии и работают настоящие профессионалы, любящие свое дело.



фото: © Меркова Ирина / «Столица на Онего»

НЕВЫНОСИМОЕ ИСПЫТАНИЕ

О профилактике синдрома внезапной смерти новорожденных рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.