ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ В КАРЕЛИИ ЗАВЕРШЕНА, ПЕНСИИ ЭКС-ВОЕННЫМ, ПРИЗВАННЫМ В ЗОНУ СВО, ОТМЕНИЛИ И ТАМАРА ЮФА УМЕРЛА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
АРТУР ПАРФЕНЧИКОВ: «КАРЕЛИЯ ВЫПОЛНИЛА ЗАДАНИЕ ПО ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ»
Глава Карелии рассказал о ситуации с призывом по мобилизации в республике.
БЫВШИЕ ВОЕННЫЕ И СИЛОВИКИ ПРИ МОБИЛИЗАЦИИ В КАРЕЛИИ ОСТАЮТСЯ БЕЗ ПЕНСИЙ
Власти Петрозаводска будут добиваться сохранения пенсионного обеспечения военных и силовиков, призванных на службу в рамках частичной мобилизации.
УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ХУДОЖНИК КАРЕЛИИ ТАМАРА ЮФА
Ушла из жизни заслуженный художник России, народный художник Карелии Тамара Юфа.
АКТУАЛЬНО
ГЛАВА КАРЕЛИИ ОТПРАВИЛ ВСЕХ «ЗАПАСНИКОВ» НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
После ошибок при мобилизации Артур Парфенчиков подписал распоряжение о проведении медицинского освидетельствования для граждан, состоящих в запасе.
НАСЕЛЕНИЕ КАРЕЛИИ СТАЛО МЕНЬШЕ 600 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
По новым данным Карелиястата, население республики составило 599,8 тысячи человек.
ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС
ПОВЫСИТЬ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ НАМЕРЕНЫ 10% ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАРЕЛИИ
Каждая десятая торговая организация Карелии собирается увеличить торговую наценку в ближайшие месяцы.
ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ В КАРЕЛИИ ЗА МЕСЯЦ ВЫРОСЛИ В 5 РАЗ
Просроченная задолженность по заработной плате на негосударственных предприятиях Карелии к началу осени достигла 4,2 млн рублей.
ВЫЯСНИЛОСЬ, НА СКОЛЬКО РЕАЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В КАРЕЛИИ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ НОМИНАЛЬНОЙ
Средняя номинальная начисленная заработная плата в Карелии достигла 53593,3 рубля.
ШОК-НОВОСТИ
В КАРЕЛИИ ВРАЧИ СПАСЛИ МОЛОДУЮ ЖЕНЩИНУ С ШЕСТИКИЛОГРАММОВОЙ ОПУХОЛЬЮ В ЖИВОТЕ
Врачи-хирурги Сортавальской ЦРБ провели уникальную операцию по удалению гигантской опухоли брюшной полости.
«ПСИХОВ ВЫПУСТИЛИ»: ПЕШЕХОД ЛЕГ ПОД КОЛЕСА АВТОМОБИЛЯ В ЦЕНТРЕ ПЕТРОЗАВОДСКЕ (ВИДЕО)
Кроссовер переехал мужчину, который лег на проезжую часть на проспекте Ленина.
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СТАЛО ИЗВЕСТНО О ГИБЕЛИ НА УКРАИНЕ ЕЩЕ ОДНОГО БОЙЦА ИЗ КАРЕЛИИ
Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о гибели жителя Петрозаводска, участвовавшего в спецоперации на Украине.
ОТПРАВЛЕННЫЕ В ОТСТАВКУ МИНИСТРЫ В КАРЕЛИИ ВЕРНУЛИСЬ НА СВОИ ПОСТЫ
Глава Карелии Артур Паренчиков подписал указы о назначении членов правительства, министров и других руководителей органов власти, отправленных в отставку после губернаторских выборов.
ЧИСЛО БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ В КАРЕЛИИ ЗА НЕДЕЛЮ СОКРАТИЛОСЬ В ДВА РАЗА
Глава Минздрава Карелии рассказал о ситуации с заболеваемостью ковидом в республике.
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В КАРЕЛИИ НЕ ХВАТАЕТ РАБОТНИКОВ НА САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Эксперты отметили дефицит наиболее востребованных у работодателей Карелии специалистов.
СТАТЬИ НЕДЕЛИ
КРЕПКОЕ РУКОПОЖАТИЕ КАЙДАЛОВА
Адвокаты бывшего главы Минтранса Карелии Алексея Кайдалова заявили в ходе прений, что экс-министр не брал взяток.
«КУДА ВЫ ДЕЛИ ПОЛТОРА МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ?»
В суде Петрозаводска продолжается допрос свидетелей по скандальному уголовному делу фермера Ираиды Шалак, которую обвиняют в мошенничестве с грантами.
БОЛЬНИЦА НА ТРАССЕ
Как живет уникальная Пряжинская больница, где находится самое большое реабилитационное отделение в Карелии и работают настоящие профессионалы, любящие свое дело.
НЕВЫНОСИМОЕ ИСПЫТАНИЕ
О профилактике синдрома внезапной смерти новорожденных рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.
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