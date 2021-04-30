ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ДВА КАНДИДАТА НА ПОСТ ГЛАВЫ ГОРОДА, ОТМЕНА АВТОБУСОВ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ И ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ПЕТРОЗАВОДСКА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост сити-менеджера Петрозаводска

Отобранными кандидатами на пост главы Петрозаводска стали провластные выдвиженцы — Владимир Любарский и Игорь Корсаков.

После майских праздников, 12 мая, депутаты путем тайного голосования кого-то из данных кандидатур должны будут выбрать на пост главы Петрозаводска. Пока депутаты не приняли решение, интересуемся у вас: кого бы вы из выбранных комиссией кандидатов хотели видеть на посту главы Петрозаводска? Проголосовать можно здесь.

Десятки автобусных рейсов в Карелии отменяются на майские праздники

«Карелавтотранс» опубликовал изменения в расписании автовокзала на майские праздники с 30 апреля по 11 мая.

Тайное голосование определило, кто получит звание «Почетный гражданин Петрозаводска»

Комиссия по рассмотрению предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Петрозаводска» выбрала двух кандидатов.

Статьи недели

Троллейбусный парк Петрозаводска изношен на 98%

Муниципальное предприятие «Городской транспорт» вынуждено «обновлять» троллейбусы за счет списанных машин из Санкт-Петербурга и Москвы.

Обвиняемый во взяточничестве экс-глава Минтранса Карелии заявил о пропаже 2 млн рублей с банковской карты

Бывший глава Минтранса Карелии Алексей Кайдалов, обвиняемый во взяточничестве, рассказал, что у него похитили 2 млн рублей с банковской карты, пока он сидел в СИЗО.

Показатели смертности бьют в Карелии многолетние рекорды

Такого количества умерших на тысячу жителей в республике не было последние лет двадцать.

Преступление и наказание

В Петрозаводске сотрудники ГИБДД провели жесткое задержание девушки-водителя (ВИДЕО)

Как уточнили в городской Госавтоинспекции, девушка–водитель вела себя агрессивно и, возможно, была пьяна.

Молодого водителя и пассажиров отечественного авто привлекут к ответственности за беспредел на дороге в Петрозаводске (ВИДЕО)

ГИБДД Петрозаводска, просмотрев видео с камер наблюдения, установила, что ПДД неоднократно нарушил 18-летний водитель, — теперь его ждет наказание.

ГИБДД накажет водителя, который пролетел по пешеходному переходу в Петрозаводске, едва не сбив ребенка

Водителя-нарушителя за непропуск пешеходов ждет административное наказание, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Водитель в Петрозаводске сбил собаку и бросил умирать (ВИДЕО 18+)

Поздно вечером на Кукковке собака выбежала на дорогу и попала под машину.

Теперь виновника ДТП разыскивает ГИБДД.

Другая тема

Самолеты из Петрозаводска полетят в Казань

С 3 мая открывается авиасообщение «Петрозаводск-Казань».

Правительство России выделит 650 миллионов рублей на поддержку Карелии

Из федерального бюджета Карелии будет выделено свыше 650 млн рублей на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры, а также на создание нового спорткомплекса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Валаамский монастырь ищет волонтеров на молочную ферму

Волонтеров будут привлекать к чистке, нарезке и упаковке сыра и других молочных продуктов, а также в качестве помощников в огороде и на клумбах фермы, в трапезной.