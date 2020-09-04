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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ГОСКОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЮБИЛЕЮ КАРЕЛИИ, МАССОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ МАГАЗИНОВ В КОРОНАВИРУС И ОРДЕН ПАРФЕНЧИКОВУ

Новости. Общество
21:00, 04 Сентября 2020
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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В Москве состоялось итоговое заседание Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии

Рабочие группы Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии подвели итоги

В ходе заседаний было отмечено улучшение транспортной доступности региона. Речь шла о строительстве  нового здания аэровокзала аэропорта "Петрозаводск", ремонте автомобильных дорог, мостов, железнодорожных вокзалов и путей. Благодаря инвестициям возобновилось производство на Онежском судостроительном заводе, проведена комплексная реконструкция Сегежского целлюлозно-бумажного комбината. 

Николай Патрушев отметил, что благодаря поддержке Госкомиссии в Карелию удалось привлечь более 126 млрд рублей 

Новые школы и детские сады продолжают строить в Карелии

Посещаемость объектов культуры и туризма в Карелии выросла вдвое

Глава Карелии снял ряд ограничений на посещение магазинов и траурных залов в период COVID-19

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, в котором скорректировал меры безопасности при посещении магазинов в период распространения коронавирусной инфекции.

При этом Минэк Карелии выступил с обращением к предпринимателям республики, в котором предложил бизнес-сообществу приобретать защитные экраны, поскольку в ближайшее время не будут сняты ограничения из-за распространения коронавируса

Патрушев наградил Парфенчикова орденом за подготовку к 100-летию Карелии


Глава Совбеза РФ Николай Патрушев вручил главе Карелии орден "За заслуги перед Отечеством".

Коронавирус не отступает

Минздрав Карелии рассказал о коронавирусе в Республиканской больнице

В кардиологическом отделении больницы в период с 19 по 26 августа были выявлены случаи коронавирусной инфекции у мужчины из Беломорска и у женщины из Петрозаводска.

Пресс-секретарь главы Карелии: "Слухи о "закрытии всех на карантин" в конце сентября – недостоверны"

Марина Кабатюк, пресс-секретарь главы Карелии, прокомментировала ситуацию с коронавирусом, сложившуюся на сегодняшний день в республике.

По информации оперштаба, в Карелии на 4 сентября зарегистрировано 3264 заболевших коронавирусом. За время пандемии выздоровело 2506 человек. Умерло – 30 пациентов.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1204 пациента, 73 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

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Общественники Карелии просят по закону наказать обвиненного в педофилии поисковика Юрия Дмитриева

Руководители благотворительных организаций Карелии, а также детский омбудсмен республики Геннадий Сараев обратились в Верховный суд РК с просьбой наказать Юрия Дмитриева, обвиненного в педофилии, в соответствии с законом и лишить его свободы на срок от 12 до 20 лет, а не на 3,5 года, как было решено первой инстанцией.

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