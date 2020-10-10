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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ИЗБИЕНИЕ МЛАДЕНЦА, ЖАЛОБЫ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ И РОСТ ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19 В КАРЕЛИИ

Новости. Общество
19:00, 11 Октября 2020
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

В Карелии пьяный отец до полусмерти избил 4-месячного младенца

В Петрозаводске пьяный 36-летний мужчина до состояния комы избил своего 4-месячного сына. Мальчик попал в детскую республиканскую больницу. Врачи борются за его жизнь. Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев, комментируя ситуацию, выразил надежду, что мальчик выкарабкается – он сильный. 

Органы опеки в Петрозаводске взяли под защиту избитого до полусмерти младенца

На время следствия интересы избитого 4-месячного мальчика будет представлять не его родная мать, а органы опеки.

Глава Карелии также прокомментировал ситуацию и рассказал о состоянии избитого малыша.

Жители Петрозаводска пожаловались Путину на работу общественного транспорта в городе 

Петрозаводчане создали петицию, в которой требуют наладить работу общественного транспорта в городе.

Власти Петрозаводска просят прокуратуру проверить транспортные предприятия города в связи с жалобами горожан на плохую работу маршруточников. 

Парфенчиков заявил: "Мы сделаем в рамках правового поля все необходимое, чтобы изгнать с маршрутов общественного транспорта хамов и нерях" 

В Карелии продолжают умирать больные пневмонией

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализирован 1431 пациент, 80 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Около 80 новых случаев COVID-19 выявлено в Карелии за минувший четверг, 8 октября. 

Число заболевших достигло 4541, выздоровели – 3677, умерли за время пандемии в Карелии 40 человек.

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Маленькая девочка в Петрозаводске помахала папе рукой и выпала с балкона 5-го этажа

Девочка находится в тяжелом состоянии.

В Карелии госкомиссия приняла реставрацию Преображенской церкви на острове Кижи

В многолетней истории реставрации поставлена точка.

Об этом заявила журналистам в Петрозаводске заместитель министра культуры России Алла Манилова. По её словам, реставрация была сложнейшей, а Кижи являются восьмым чудом света.

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