ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КАРАНТИН В ШКОЛАХ, НОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО ДЕЛУ ДМИТРИЕВА И ПОГИБШИЙ МОТОЦИКЛИСТ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Школьники отправлены на "дистанционку" из-за коронавируса

На сегодняшний день на карантине остаются 24 класса из-за коронавируса (628 человек) и 61 класс по ОРВИ (1147 человек). А также 6 групп в колледжах и техникумах (130 студентов).

Около 80 школьников 25 сентября переведены на дистанционное обучение из-за выявленных случае коронавирусной инфекции.

В Карелии суд назначил новую экспертизу по делу осужденного за педофилию Юрия Дмитриева

Верховный суд республики назначил новую экспертизу фотографий, которые фигурируют в деле исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева.

В Карелии новый адвокат Дмитриева прокомментировал свое участие в деле осужденного за педофилию поисковика.

Ночью в Петрозаводске погиб мотоциклист (ВИДЕО)

46-летний инструктор автошколы, бывший участник боевых действий, герой войны погиб в страшном ДТП в центре Петрозаводска. ГИБДД ищет свидетелей аварии.

Родные, друзья и знакомые пишут в адрес погибшего мотоциклиста теплые слова.

Коронавирус не отступает

Театр драмы Карелии "ТМ" отменил спектакли из-за болезни актеров

В театре "Творческая мастерская" превышен эпидпорог по простудным заболеваниям.

Власти Петрозаводска рекомендуют пассажирам в автобусах полностью закрывать нос и рот маской





Общее число заболевших коронавирусом в Карелии на 25 сентября составило 3826 человек, выздоровели – 3201 пациент.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1328 пациентов, 78 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

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Начальника Роскомнадзора по Карелии лишили водительских прав за пьяную езду

Следком Карелии отказался возбуждать уголовные дела по факту демонтажа памятника Яше Степанову

В Карелии правительственное издание опубликовало новую версию гибели Яши Степанова со ссылкой на данные, собранные Следственным комитетом.

В Галерее городов-побратимов Петрозаводска, отремонтированной за 6,5 млн руб, развалилась крыша (ФОТОФАКТ)







После публикации в СМИ о сломанной крыше в Галерее городов-побратимов власти Петрозаводска сообщили, что ремонт объекта продолжится.

Власти Петрозаводска нашли подрядчика, который отремонтирует крышу над Галереей городов-побратимов

Разваливающиеся балконы в центре Петрозаводска угрожают жизни пешеходов (ФОТО)

Горожане обратили внимание на аварийное состояние домов на улице Герцена.