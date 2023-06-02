ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Маршрутки вернулись к петербуржцам, звери выходят к людям, а силовикам выносят приговоры

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
Три автобусных маршрута в Петрозаводске будет обслуживать компания из Петербурга
Стало известно, кто теперь отвечает за перевозки пассажиров по маршрутам №№ 5, 14, 29.
Медведь пробежал по Петрозаводску между школой и перинатальным центром (ВИДЕО)
На Перевалке медведь рано утром напугал петрозаводчанку, выгуливавшую собаку.
Суд Петрозаводска не стал строго наказывать экс-следователя, обвиняемого в 16 преступлениях
Бывший следователь, виновный в мошенничестве, краже с банковского счета и злоупотреблениях должностными полномочиями, получил условный срок.
Другие новости
Финляндия сокращает время работы своего пограничного пункта пропуска в Карелии
В День России изменится режим работы пункта пропуска Вартиус-Люття.
Карелию включили в «опасную» зону лесных пожаров на начало лета
На части территории республики в июне прогнозируется повышенная опасность возникновения лесных пожаров.
Жители деревни Карелии пойдут в суд, чтобы вернуть берег озера
В Медвежьегорском районе объявлен сбор денег на адвоката, который поможет вернуть побережье.
Жителей Карелии приглашают на службу в Донецк за зарплату от 60 тысяч рублей в месяц
Управление Росгвардии приглашает служить по контракту жителей Карелии старше 19 лет без судимостей и со средним образованием.
В Петрозаводске установят новый памятный знак Яше Степанову
Глава Петрозаводска рассказал, каким будет памятный знак защитнику города в обновленном парке «Каменный бор».
Баннер возмутил жителей города бумажников в Карелии
В Кондопоге баннер с рекламой ритуальных услуг разместили на одном билборде с рекламой службы по контракту.
Мини-паровоз с открытыми вагонами будет возить туристов по столице Приладожья Карелии (ФОТО)
Власти Сортавалы работают над круглогодичными перевозками туристов внутри города - от ж/д станции до причала на Валаам.
Автоледи разбила три припаркованные иномарки в самом центре Петрозаводска (ВИДЕО)
ДТП с участием четырех иномарок на улице Пушкинской попало в объектив видеорегистратора.
Рядом с Карелией появился новый город
В соседнем с Карелией регионе стало на одно городское поселение больше.
Стало известно, какие премии выписывали друг другу отправленные в отставку главы района в Карелии
Отправленные судом в отставку глава Лахденпохского района Ольга Галий и глава одноименной администрации Олег Болгов не стеснялись повышать себе зарплаты.
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Что вас больше всего раздражает в маршрутках Петрозаводска?
В мэрии города стремятся запустить транспортную реформу, но далеко не все маршрутчики согласны играть по новым правилам.
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Остановочному пункту в Сортавальском районе дали новое название на русском языке.
И о погоде…
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В Гидрометцентре Карелии опубликовали прогноз погоды на июнь.
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