ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОСТАНКИ ЛЮДЕЙ НАШЛИ ПОД АСФАЛЬТОМ, ГРАНИЦУ ОТКРЫЛИ ДЛЯ ТУРИСТОВ И РЕДКУЮ КНИГУ УКРАЛИ ИЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ КАРЕЛИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ
ОСТАНКИ, НАЙДЕННЫЕ ПОД АСФАЛЬТОМ НА ДОРОГЕ В КАРЕЛИИ, МОГУТ СКРЫВАТЬ ТРАГЕДИЮ (ФОТО 18+)
Человеческие останки, найденные во время дорожных работ в Пряжинском районе, вероятно, скрывают следы преступления.
ГРАНИЦА ОТКРЫТА: ТУРИСТОВ ИЗ КАРЕЛИИ НАЧАЛИ ВЫПУСКАТЬ В ФИНЛЯНДИЮ
На пограничных пунктах Карелии начал осуществляться пропуск туристов в Финляндию, сообщили в Погрануправлении ФСБ Карелии.
ИНОСТРАНКУ, УКРАВШУЮ РЕДКУЮ КНИГУ В НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ КАРЕЛИИ, ОСТАВИЛИ ЗА РЕШЕТКОЙ ДО ОСЕНИ
Суд избрал меру пресечения для иностранной гражданки, похитившей редкое издание книги Бориса Пастернака из Национальной библиотеки Карелии.
АКТУАЛЬНО
В ЦЕНТРЕ ПЕТРОЗАВОДСКА СНЕСЛИ ЗАБОР, ЗАКРЫВАВШИЙ ВЫХОД К ОНЕЖСКОМУ ОЗЕРУ
На улице Федосовой владелец сам демонтировал забор, исполнив решение суда.
БИЛЕТЫ НА ПОЕЗДА И САМОЛЕТЫ РЕЗКО ПОДОРОЖАЛИ В КАРЕЛИИ
Стоимость билетов на поезда и самолеты в Карелии за месяц выросла на 10–20%.
МЭР ПЕТРОЗАВОДСКА: «ЛЮБИТЕЛЯМ ИСКУПАТЬСЯ В ЛОСОСИННОМ БОЛЬШЕ НЕ ПРИДЕТСЯ СТОЯТЬ ДОЛГО В «ПРОБКЕ»
На перекрестке Оборонной улицы и Лососинского шоссе отрегулировали работу светофора, сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.
В ЦЕНТРЕ ПЕТРОЗАВОДСКА ВЫРУБАЮТ ДЕРЕВЬЯ, ЧТОБЫ ДОБРАТЬСЯ ДО КОММУНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Взамен вырубленных в ходе ремонта сетей теплоснабжения деревьев обещают высадить молодые липы.
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЖКХ В КАРЕЛИИ ВЫРОСЛИ С 1 ИЮЛЯ
Стоимость различных услуг ЖКХ в Карелии с 1 июля выросла на 3,9%–5,2%.
ОГОНЬ-НОВОСТИ
МЕДВЕДИ СТАЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ НА ОКРАИНАХ ПЕТРОЗАВОДСКА – ЗАРЕГИСТРИРОВАНО УЖЕ ТРИ СЛУЧАЯ
Третий в этом году случай появления медведей зафиксирован 8 июля на окраине Петрозаводска.
ПОЛИЦИЯ УСТАНОВИЛА ЛИЧНОСТЬ МУЖЧИНЫ, КОТОРЫЙ ГОЛЫМ РАЗГУЛИВАЛ ПО ПЕТРОЗАВОДСКУ
В МВД Карелии ответили на сообщения в соцсети о разгуливающем по городу голом мужчине.
ОПАСНАЯ ЧЕРЕШНЯ ОБНАРУЖЕНА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
В Петрозаводске обнаружена черешня, зараженная бурой монилиозной гнилью, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.
НОВОСТЬ НЕДЕЛИ
СЛЕДКОМ ВОЗБУДИЛ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО СТАТЬЕ «УБИЙСТВО» ПО ФАКТУ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ДЕВУШКИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
В столице Карелии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения молодой девушки.
СТАТЬИ НЕДЕЛИ
ЧЕМ ВОНЯЕТ ПЕТРОЗАВОДСК?
Жители и гости Петрозаводска жалуются на невыносимый запах экскрементов в городе, однако власти карельской столицы и коммунальщики не могут обнаружить источник зловония.
«КАРЕЛИЯ ЛИБО БУДЕТ ЧИСТОЙ, ЛИБО ЧИСТОЙ НЕ БУДЕТ»
Новый руководитель главной в Карелии компании по уборке мусора раскритиковал идею воспитывать население и привлекать волонтеров для наведения чистоты — он считает, что этим надо заниматься профессионально и вкладывать большие деньги.
«ЛЮДИ БОЯТСЯ ПРИЙТИ К НАМ»
Фермеры в Карелии напуганы и отказываются брать деньги у государства после возбуждения резонансного уголовного дела Ираиды Шалак, которую обвиняют в мошенничестве с грантами.
«МЫ НЕ ТОЛЬКО ГЛАЗА ЛЕЧИМ, НО И ЧУТЬ-ЧУТЬ ДУШУ»
Как Офтальмологический центр Карелии за 5 лет стал клиникой инновационных технологий, куда стремятся попасть как пациенты, так и доктора, рассказал генеральный директор и главный врач центра Павел Завадский.
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