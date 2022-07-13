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Что искали жители Карелии в июне?
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Карельские бизнесмены вместе иранцами намерены создать предприятие по производству камня
15.07.2022 09:54
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОСТАНКИ ЛЮДЕЙ НАШЛИ ПОД АСФАЛЬТОМ, ГРАНИЦУ ОТКРЫЛИ ДЛЯ ТУРИСТОВ И РЕДКУЮ КНИГУ УКРАЛИ ИЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ КАРЕЛИИ

Новости. Общество
19:00, 17 Июля 2022

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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОСТАНКИ ЛЮДЕЙ НАШЛИ ПОД АСФАЛЬТОМ, ГРАНИЦУ ОТКРЫЛИ ДЛЯ ТУРИСТОВ И РЕДКУЮ КНИГУ УКРАЛИ ИЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ КАРЕЛИИ
15.07.2022 21:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОСТАНКИ ЛЮДЕЙ НАШЛИ ПОД АСФАЛЬТОМ, ГРАНИЦУ ОТКРЫЛИ ДЛЯ ТУРИСТОВ И РЕДКУЮ КНИГУ УКРАЛИ ИЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ КАРЕЛИИ
10.07.2022 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МЭР СБРИЛ УСЫ, ГОРЯЧАЯ ВОДА ЧЕРЕЗ ПРОКУРАТУРУ ВЕРНУЛАСЬ В ДОМА ГОРОЖАН И «ЧЕРТОВА ДЮЖИНА» КАНДИДАТОВ ПОБОРЮТСЯ ЗА ПОСТ ГЛАВЫ КАРЕЛИИ
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ

ОСТАНКИ, НАЙДЕННЫЕ ПОД АСФАЛЬТОМ НА ДОРОГЕ В КАРЕЛИИ, МОГУТ СКРЫВАТЬ ТРАГЕДИЮ (ФОТО 18+)
Человеческие останки, найденные во время дорожных работ в Пряжинском районе, вероятно, скрывают следы преступления.


фото: © «Столица на Онего»

ГРАНИЦА ОТКРЫТА: ТУРИСТОВ ИЗ КАРЕЛИИ НАЧАЛИ ВЫПУСКАТЬ В ФИНЛЯНДИЮ
На пограничных пунктах Карелии начал осуществляться пропуск туристов в Финляндию, сообщили в Погрануправлении ФСБ Карелии.


фото: © «Столица на Онего»

ИНОСТРАНКУ, УКРАВШУЮ РЕДКУЮ КНИГУ В НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ КАРЕЛИИ, ОСТАВИЛИ ЗА РЕШЕТКОЙ ДО ОСЕНИ
Суд избрал меру пресечения для иностранной гражданки, похитившей редкое издание книги Бориса Пастернака из Национальной библиотеки Карелии.


фото коллаж © «Столица на Онего»

АКТУАЛЬНО

В ЦЕНТРЕ ПЕТРОЗАВОДСКА СНЕСЛИ ЗАБОР, ЗАКРЫВАВШИЙ ВЫХОД К ОНЕЖСКОМУ ОЗЕРУ
На улице Федосовой владелец сам демонтировал забор, исполнив решение суда.


фото: © Правительство Карелии

БИЛЕТЫ НА ПОЕЗДА И САМОЛЕТЫ РЕЗКО ПОДОРОЖАЛИ В КАРЕЛИИ
Стоимость билетов на поезда и самолеты в Карелии за месяц выросла на 10–20%.


фото: © «Столица на Онего»

МЭР ПЕТРОЗАВОДСКА: «ЛЮБИТЕЛЯМ ИСКУПАТЬСЯ В ЛОСОСИННОМ БОЛЬШЕ НЕ ПРИДЕТСЯ СТОЯТЬ ДОЛГО В «ПРОБКЕ»
На перекрестке Оборонной улицы и Лососинского шоссе отрегулировали работу светофора, сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.


фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

В ЦЕНТРЕ ПЕТРОЗАВОДСКА ВЫРУБАЮТ ДЕРЕВЬЯ, ЧТОБЫ ДОБРАТЬСЯ ДО КОММУНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Взамен вырубленных в ходе ремонта сетей теплоснабжения деревьев обещают высадить молодые липы.


фото коллаж © «Столица на Онего»

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЖКХ В КАРЕЛИИ ВЫРОСЛИ С 1 ИЮЛЯ
Стоимость различных услуг ЖКХ в Карелии с 1 июля выросла на 3,9%–5,2%.


фото: © Артем Геодакян/ТАСС

ОГОНЬ-НОВОСТИ

МЕДВЕДИ СТАЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ НА ОКРАИНАХ ПЕТРОЗАВОДСКА – ЗАРЕГИСТРИРОВАНО УЖЕ ТРИ СЛУЧАЯ
Третий в этом году случай появления медведей зафиксирован 8 июля на окраине Петрозаводска.


фото: © Ладожская орнитологическая станция (ЛОС)

ПОЛИЦИЯ УСТАНОВИЛА ЛИЧНОСТЬ МУЖЧИНЫ, КОТОРЫЙ ГОЛЫМ РАЗГУЛИВАЛ ПО ПЕТРОЗАВОДСКУ
В МВД Карелии ответили на сообщения в соцсети о разгуливающем по городу голом мужчине.


фото: © Паблик ВК «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»

ОПАСНАЯ ЧЕРЕШНЯ ОБНАРУЖЕНА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
В Петрозаводске обнаружена черешня, зараженная бурой монилиозной гнилью, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.


фото: © «Столица на Онего», тематическая иллюстрация

НОВОСТЬ НЕДЕЛИ

СЛЕДКОМ ВОЗБУДИЛ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО СТАТЬЕ «УБИЙСТВО» ПО ФАКТУ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ДЕВУШКИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
В столице Карелии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения молодой девушки.


фото: коллаж © «Столица на Онего»

СТАТЬИ НЕДЕЛИ

ЧЕМ ВОНЯЕТ ПЕТРОЗАВОДСК?
Жители и гости Петрозаводска жалуются на невыносимый запах экскрементов в городе, однако власти карельской столицы и коммунальщики не могут обнаружить источник зловония.


фото: коллаж © «Столица на Онего»

«КАРЕЛИЯ ЛИБО БУДЕТ ЧИСТОЙ, ЛИБО ЧИСТОЙ НЕ БУДЕТ»
Новый руководитель главной в Карелии компании по уборке мусора раскритиковал идею воспитывать население и привлекать волонтеров для наведения чистоты — он считает, что этим надо заниматься профессионально и вкладывать большие деньги.


фото: © ООО «КЭО»

«ЛЮДИ БОЯТСЯ ПРИЙТИ К НАМ»
Фермеры в Карелии напуганы и отказываются брать деньги у государства после возбуждения резонансного уголовного дела Ираиды Шалак, которую обвиняют в мошенничестве с грантами.


фото: © «Столица на Онего»

«МЫ НЕ ТОЛЬКО ГЛАЗА ЛЕЧИМ, НО И ЧУТЬ-ЧУТЬ ДУШУ»
Как Офтальмологический центр Карелии за 5 лет стал клиникой инновационных технологий, куда стремятся попасть как пациенты, так и доктора, рассказал генеральный директор и главный врач центра Павел Завадский.


фото: © «Столица на Онего»

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16.07.2022, 20:50
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10.07.2022, 20:27
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