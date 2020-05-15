ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПЕРВАЯ СМЕРТЬ В КАРЕЛИИ ОТ COVID-19, ОТОПЛЕНИЕ ПОКА НЕ ОТКЛЮЧАТ И 10 ТЫСЯЧ НА ДЕТЕЙ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Первый человек умер в Карелии от коронавируса

Пожилой петрозаводчанин, больной коронавирусной инфекцией, скончался в госпитале ветеранов, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков. 69-летний мужчина больше недели находился в реанимации, куда поступил в крайне тяжелом состоянии, был переведен на ИВЛ. Все это время медики делали все возможное, чтобы спасти его жизнь, но болезнь не отступила. Возраст, хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы, эндокринные нарушения – все это осложняло течение болезни и повлияло на исход.

На 14 мая в Карелии выявлено 202 случая заболевания коронавирусной инфекцией и 368 госпитализированных с пневмонией, из которых 42 человека скончались.

Завершение отопительного сезона в Карелии откладывается из-за коронавируса

Как рассказала "Столице на Онего" первый заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Анна Борчикова: "Учитывается и тот факт, что в сложившейся эпидемиологической ситуации многие жители республики находятся на самоизоляции. Поэтому пока отопительный сезон не завершаем, чтобы не было всплеска простудных заболеваний".

Стали известны сроки отключения горячей воды в Петрозаводске

Сроки профилактических отключений горячего водоснабжения в столице Карелии сдвинули на конец июня.

Фонтаны Петрозаводска могут заработать в начале июня

По информации мэрии Петрозаводска, точной даты начала работы фонтанов пока нет.

Стелу "Город воинской славы" установили в Петрозаводске

Завершен монтаж основной конструкции стелы. Полностью завершить работы по установке стелы стоимостью 82 млн рублей планируется к августу этого года.

Суд освободил из-под стражи обвиняемого во взятке зампредседателя Петросовета Петрозаводска

Петрозаводский городской суд изменил меру пресечения заместителю председателя Петрозаводского городского совета Валерию Матвееву, который ранее был арестован.

Александр Ивин – предприниматель, обвиняемый в даче взятки по делу зампредседателя Петросовета Матвеева, так же отпущен из-под стражи.

Министр соцзащиты Карелии рассказала, как за период коронавируса получить 10 тысяч на несовершеннолетнего ребенка

Получить такую выплату могут все семьи, у которых есть дети от 3 до 16 лет. Ольга Соколова уточнила, что выплата полагается детям, которым на момент 1 июля 2020 года не исполнилось еще 16 лет. Чтобы получить такую разовую финансовую поддержку, необходимо просто написать заявление на сайте Госуслуг.

Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии

Одним из таких условий является обязательное ношение маски в общественных местах.

В Карелии начал действовать "масочный" режим

Глава Карелии подписал распоряжение, в котором обязал местных жителей носить маски в общественных местах.

Парикмахерские и салоны красоты открываются в Карелии после карантина

С 12 мая возобновляется работа парикмахерских и косметических салонов, сообщил глава Карелии.

В Карелии пенсионеры старше 60 лет по-прежнему смогут ходить за покупками только с утра

Торговые точки продолжат обслуживать лиц старше 60 лет только два часа в день из-за пандемии коронавируса.