ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПЕРВЫЕ КАНДИДАТЫ НА ПОСТ ГЛАВЫ ПЕТРОЗАВОДСКА, НЕЗАКОННАЯ ПЛАТНАЯ ПАРКОВКА И ОТРАВЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых «святой»
Стали известны персоны первых претендентов на пост главы Петрозаводского городского округа. В ПЯТНИЦУ, 9 апреля, к четырем уже зарегистрированным кандидатам на пост главы Петрозаводского городского округа присоединился руководитель регионального отделения ДОСААФ.
Суд признал незаконной платную парковку у железнодорожного вокзала в Петрозаводске
Суд апелляционной инстанции в Санкт-Петербурге оставил в силе решение Арбитражного суда Карелии о признании недействительным договора аренды земельного участка для размещения платной парковки на площади Гагарина в Петрозаводске.
В Карелии число школьников, заразившихся кишечной инфекцией, увеличилось до 60
За сутки число обратившихся за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции в Олонце увеличилось до 60 человек, из них 59 — ученики младших классов школы № 1 и один взрослый — сотрудник пищеблока, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
В отпуск!
Самолеты из Петрозаводска в Симферополь начнут летать с 17 мая
Авиарейсы из столицы Карелии в Крым будут выполняться три раза в неделю.
Рельсовый автобус «Орлан» будет возить пассажиров из Лодейного Поля в Приладожье Карелии
РЖД проводит ремонтные работы для открытия нового железнодорожного маршрута «Лодейное Поле — Питкяранта — Сортавала».
Внимание! Дети!
Водитель, сбивший ребенка на пешеходном переходе в Петрозаводске, был пьяным
В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности ДТП на Карельском проспекте, где водитель сбил пятилетнего мальчика.
Ребенок из Карелии пострадал во время стрельбы в Ленобласти
Пострадавшего в результате перестрелки в Кингисеппе 10-летнего мальчика прооперировали.
Автомобиль вылетел на тротуар в центре Петрозаводска — ребенок чудом остался жив (ВИДЕО)
На проспекте Ленина автомобиль вылетел на тротуар с пешеходами — ребенок чудом не оказался под колесами.
Шестилетний пешеход был сбит на переходе в Карелии
В Сортавале шестилетний ребенок оказался под колесами автомобиля на пешеходном переходе.
Петрозаводчанин, рискуя потерять права, прокатил ребенка по «встречке» (ВИДЕО)
В центре Петрозаводска сотрудники ГИБДД остановили водителя-нарушителя, подвергшего ребенка опасности, сообщили в Госавтоинспекции города.
Суд да дело
Верховный суд Карелии признал незаконным избрание главы Сортавалы Сергея Крупина
Верховный суд Карелии сегодня отменил решение суда первой инстанции и признал незаконной сессию Сортавальского районного совета 16 ноября прошлого года, на которой главой Сортавалы избрали Сергея Крупина.
Глава Минприроды Карелии Алексей Щепин не явился на первое заседание суда в Улан-Удэ по своему уголовному делу
Алексей Щепин объяснил, почему 6 апреля не пришел на заседание в суд Улан-Удэ, где Следкомом Бурятии он обвиняется в превышении должностных полномочий.
Поздравляем!
В Карелии омбудсмен Лариса Бойченко отмечает день памяти мученицы Ларисы
Омбудсмен по защите прав человека в Карелии Лариса Бойченко рассказала в соцсети о великомученице, которая удостоилась вечной жизни.
Минстрой России включил Петрозаводск в топ-20 крупных городов по комфортности городской среды
Министерство строительства России вычислило индекс качества городской среды в России — Петрозаводск занял 20 место среди крупных городов.
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