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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПЕРВЫЕ КАНДИДАТЫ НА ПОСТ ГЛАВЫ ПЕТРОЗАВОДСКА, НЕЗАКОННАЯ ПЛАТНАЯ ПАРКОВКА И ОТРАВЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

Новости. Общество
19:00, 11 Апреля 2021
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых «святой»

Стали известны персоны первых претендентов на пост главы Петрозаводского городского округа. В ПЯТНИЦУ, 9 апреля, к четырем уже зарегистрированным кандидатам на пост главы Петрозаводского городского округа присоединился руководитель регионального отделения ДОСААФ. 

Суд признал незаконной платную парковку у железнодорожного вокзала в Петрозаводске

Суд апелляционной инстанции в Санкт-Петербурге оставил в силе решение Арбитражного суда Карелии о признании недействительным договора аренды земельного участка для размещения платной парковки на площади Гагарина в Петрозаводске.

В Карелии число школьников, заразившихся кишечной инфекцией, увеличилось до 60

За сутки число обратившихся за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции в Олонце увеличилось до 60 человек, из них 59 — ученики младших классов школы № 1 и один взрослый — сотрудник пищеблока, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

В отпуск!

Самолеты из Петрозаводска в Симферополь начнут летать с 17 мая

Авиарейсы из столицы Карелии в Крым будут выполняться три раза в неделю.

Рельсовый автобус «Орлан» будет возить пассажиров из Лодейного Поля в Приладожье Карелии

РЖД проводит ремонтные работы для открытия нового железнодорожного маршрута «Лодейное Поле — Питкяранта — Сортавала».

Внимание! Дети!

Водитель, сбивший ребенка на пешеходном переходе в Петрозаводске, был пьяным

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности ДТП на Карельском проспекте, где водитель сбил пятилетнего мальчика.

Ребенок из Карелии пострадал во время стрельбы в Ленобласти

Пострадавшего в результате перестрелки в Кингисеппе 10-летнего мальчика прооперировали.

Автомобиль вылетел на тротуар в центре Петрозаводска — ребенок чудом остался жив (ВИДЕО)

На проспекте Ленина автомобиль вылетел на тротуар с пешеходами — ребенок чудом не оказался под колесами.

Шестилетний пешеход был сбит на переходе в Карелии

В Сортавале шестилетний ребенок оказался под колесами автомобиля на пешеходном переходе.

Петрозаводчанин, рискуя потерять права, прокатил ребенка по «встречке» (ВИДЕО)

В центре Петрозаводска сотрудники ГИБДД остановили водителя-нарушителя, подвергшего ребенка опасности, сообщили в Госавтоинспекции города.

Суд да дело

Верховный суд Карелии признал незаконным избрание главы Сортавалы Сергея Крупина

Верховный суд Карелии сегодня отменил решение суда первой инстанции и признал незаконной сессию Сортавальского районного совета 16 ноября прошлого года, на которой главой Сортавалы избрали Сергея Крупина. 

Глава Минприроды Карелии Алексей Щепин не явился на первое заседание суда в Улан-Удэ по своему уголовному делу

Алексей Щепин объяснил, почему 6 апреля не пришел на заседание в суд Улан-Удэ, где Следкомом Бурятии он обвиняется в превышении должностных полномочий.

Поздравляем!

В Карелии омбудсмен Лариса Бойченко отмечает день памяти мученицы Ларисы

Омбудсмен по защите прав человека в Карелии Лариса Бойченко рассказала в соцсети о великомученице, которая удостоилась вечной жизни.

Минстрой России включил Петрозаводск в топ-20 крупных городов по комфортности городской среды

Министерство строительства России вычислило индекс качества городской среды в России — Петрозаводск занял 20 место среди крупных городов.

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