ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: УБИЙСТВО СПАСАТЕЛЯ, 16 ЛЕТ КОЛОНИИ ЭКС-СПИКЕРУ ПЕТРОСОВЕТА БОДНАРЧУКУ И 12 МЛН ФИГУРАНТУ ДЕЛА О ТРАГЕДИИ НА СЯМОЗЕРЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели



Подозреваемый в убийстве сотрудника МЧС Карелии арестован и встретит Новый год за решеткой

Сегежский суд арестовал подозреваемого в убийстве спасателя МЧС Сергея Косяка до 2 января включительно.

Прокуратура потребовала посадить экс-спикера горсовета Петрозаводска Боднарчука на 16 лет и дать штраф в 100 млн

Гособвинение потребовало 16 лет колонии для бывшего спикера Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого во взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими.

Адвокат объяснил, почему экс-чиновник, признанный невиновным в трагедии на Сямозере, требует 12 млн

В суде Петрозаводска началось рассмотрение иска бывшего руководителя Управления Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко, признанного судом невиновным в гибели 14 детей на Сямозере, который просит выплатить ему 12 миллионов рублей за моральный вред.

Ну, поехали!

Троллейбусы в Петрозаводске изменят свой маршрут из-за ремонта моста

Движение троллейбусов прекратят на участке от проспекта Ленина по улице Антикайнена и по Первомайскому проспекту до улицы Московской.

Три популярных маршрута автобусов изменятся в крупном районе Петрозаводска

На Древлянке из-за коммунальных работ временно изменится схема движения маршруток, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Автовокзал Петрозаводска вводит новый рейс

В междугороднее расписание автовокзала Петрозаводска вновь вносятся изменения.

Кадровый вопрос

Вооруженная охрана нужна правительственным зданиям в Карелии

Управление делами правительства Республики Карелия объявило аукцион на заключение контракта по охране зданий различного назначения.

Назначен новый начальник управления по охране культурного наследия Карелии

Глава республики своим указом назначил нового начальника управления с 18 ноября.

В администрацию района Карелии ищут стрессоустойчивого сотрудника для мобилизационной работы

Администрация Кемского района ищет специалиста по военно-мобилизационной работе.

Стали известны самые высокооплачиваемые профессии Карелии

Эксперты проанализировали Карельские вакансии и назвали самые высокооплачиваем

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Рухнувшая из-за ветра крыша здания перекрыла федеральную трассу в Карелии (ФОТО)

Сильный ветер снес кровлю здания в городе Сортавала.

Контролеры в поселке Карелии, где постоянно происходят ЖКХ-аварии, показали шок-фото нового водопровода

Общественные контролеры в поселке Рабочеостровск Кемского района показали фото с места строительства нового водопровода, на который выделено 8 млн рублей.

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Еще одну пятиэтажку построили в Петрозаводске для переселенцев из аварийного жилья

На улице Белинского по программе расселения из аварийного жилья появился еще один пятиэтажный благоустроенный 40-квартирный дом, сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

Поселок в Карелии вошел в топ-3 популярнейших направлений для зимнего отдыха на базах

Отдых в базах на Сямозере зимой выбирает значительное число россиян.

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Взрывчатку в подошве ботинок главы Минтранса Карелии Сергея Щебекина в аэропорту не обнаружили

Улетавшего 13 ноября в Москву министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Сергея Щебекина сотрудники службы безопасности аэропорта «Петрозаводск» попросили снять ботинки, чтобы проверить, нет ли в их массивной подошве взрывчатки.

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ПОДДЕРЖКА ДЛЯ АМБИЦИОЗНЫХ

В столице Карелии предприниматели получат на развитие бизнеса субсидии и гранты на сумму более 200 миллионов рублей.

ДОЛГАЯ ДОРОГА В ТЕМНОТЕ

Шуйское сельское поселение в Карелии погрузилось во тьму из-за того, что власти не могут поделить, кому принадлежит линия освещения.

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ: КАК ИЗМЕНИТСЯ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ПЕТРОЗАВОДСКА

В Петрозаводске стартовал первый этап комплексного развития Октябрьского района — замена инженерных сетей.

«БИЗНЕС КАК-ТО ВЫВОРАЧИВАЕТСЯ»

Как выживают предприниматели в Карелии в условиях санкций и мобилизации, и чем им помогут власти?