ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВАНДАЛЫ ИСПОРТИЛИ СТЕЛУ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ, ВИНОВНИКУ СМЕРТЕЛЬНОГО ДТП УЖЕСТОЧИЛИ НАКАЗАНИЕ И «НИНДЗЯ» ИДЕТ В КАРЕЛИЮ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ВАНДАЛЫ ОТЛОМАЛИ ЕЩЕ ОДИН ШТЫК НА БАРЕЛЬЕФЕ У СТЕЛЫ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ (ФОТОФАКТ)

Неизвестные отломали еще один штык от винтовки на барельефе у стелы воинской славы, а власти еще не восстановили на монументе повреждения 2-летней давности.



фото: © «Столица на Онего»

ВЕРХОВНЫЙ СУД УЖЕСТОЧИЛ НАКАЗАНИЕ ВОДИТЕЛЮ, НАСМЕРТЬ СБИВШЕМУ ДВУХ ЖЕНЩИН В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

Апелляционная инстанция Верховного суда Карелии оставила в силе обвинительный приговор Петрозаводского городского суда водителю Артему Гашкову, вначале получившему 9 лет колонии за ДТП, в котором погибли две женщины-пешехода.



фото: коллаж © «Столица на Онего»

«НИНДЗЯ» ИДЕТ В КАРЕЛИЮ: МИХАИЛ ОХЛОПКОВ РАССКАЗАЛ О ПРИБЛИЖЕНИИ НОВОГО КОВИДА

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, чем опасен новый подвид Омикрона и как подготовиться к его приходу.



фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ МУЖЧИНА НА ЗАРЕ ВЫСТРЕЛИЛ В СОЖИТЕЛЬНИЦУ ИЗ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

На Кукковке семейная ссора в 4 утра закончилась выстрелами из травматического оружия.



фото: © moydom.ru, тематическая иллюстрация

АВТОИНСПЕКТОРЫ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ОТКРЫЛИ СТРЕЛЬБУ, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ АВТОМОБИЛЬ НАРУШИТЕЛЯ (ВИДЕО)

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска устроили погоню за автомобилем с пьяным водителем и стреляли по колесам, чтобы его остановить.



кадр из видео

АКТУАЛЬНО

НАЧИНАЕТСЯ РЕМОНТ УЧАСТКА ТРАССЫ «КОЛА» ПОД ПЕТРОЗАВОДСКОМ: ОЖИДАЮТСЯ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРОБКИ

Ограничения движения транспорта будут введены с 12 августа из-за ремонта трассы «Кола» на участке между деревнями Новая Вилга и Матросы.



фото: © РИА Новости / Игорь Онучин

ИЗ-ЗА РЕМОНТА ДОРОГ ИЗМЕНИТСЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА В ДВУХ МИКРОРАЙОНАХ ПЕТРОЗАВОДСКА

В связи с ремонтом улицы Володарского в конце недели изменится схема движения транспорта на Голиковке и на Зареке, сообщили в администрации Петрозаводска.



фото: © Минтранс Карелии

МИНЗДРАВ КАРЕЛИИ НАПИСАЛ, КОМУ ОПАСНО ЕСТЬ ЛИСИЧКИ

Интересные факты об уникальных грибах — лисичках рассказали в Минздраве Карелии.



фото: © Наталья Соколова / «Столица на Онего»

МОБИЛЬНЫЙ ПУНКТ ОТБОРА ДЛЯ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ ОТПРАВИТСЯ КОЛЕСИТЬ ПО РАЙОНАМ КАРЕЛИИ

В районах республики в августе начнет работать передвижной пункт отбора на военную службу по контракту.

ИЗ МИРА ЗВЕЗД

ЛИДЕР ГРУППЫ «РУКИ ВВЕРХ» КУПИЛ ПЛАНТАЦИЮ КЛУБНИКИ В КАРЕЛИИ (ВИДЕО)

Певец и музыкант Сергей Жуков стал обладателем плантации карельской клубники со вкусом детства.



фото: © Телеканал «Россия24»

МНОГОДЕТНАЯ КРАСАВИЦА ИЗ ПЕТРОЗАВОДСКА ЗАВОЕВАЛА ТИТУЛ «КОРОЛЕВА ВЕЛИКОЙ РУСИ» (ВИДЕО)

Победу в одной из номинаций всероссийского конкурса «Мисс и Миссис Великая Русь 2022» одержала участница из Петрозаводска Ольга Прасолова.



фото: «Мисс и Миссис Великая Русь 2022» Вконтакте

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ГАДЮКА ПОСЕЛИЛАСЬ В НОВОМ МИКРОРАЙОНЕ ПЕТРОЗАВОДСКА (ФОТОФАКТ)

В жилом комплексе «Скандинавия» на Древлянке змея ежедневно выходит на прогулку.



фото: © Паблик ВК «Весь Петрозаводск | Карелия»

СТАТЬИ НЕДЕЛИ

АБИТУРИЕНТОВ МЕНЬШЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ХУЖЕ

Петрозаводский государственный университет столкнулся с проблемой недобора абитуриентов.



фото: © ПетрГУ

МИГРАЦИЯ И СПЕЦОПЕРАЦИЯ: ПОЧЕМУ «ВЗЛЕТЕЛИ» ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ

Названы основные причины, почему Карелия оказалась в тройке лидеров по стоимости нового жилья в СЗФО, уступив только Ленобласти и Петербургу.



фото: © shutterstock

СПАСЕНИЕ ЗАБЫТЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В лесу на окраине Петрозаводска энтузиасты нашли лодку-долбленку, сделанную по уникальной технологии.



фото: © Сергей Гриппа, Александр Орлов