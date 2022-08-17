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Что искали жители Карелии в интернете в июле?
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Житель Карелии пошел на все, пытаясь перевести неизвестным около 3 миллионов рублей
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Потерявшуюся утром в Петрозаводске бабушку нашли в больнице
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Карельская биатлонистка стала одной из сильнейших на международных состязаниях
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВОЛНА КОВИДА НАКРЫЛА КАРЕЛИЮ, ДЕПУТАТ «ЗАМИНИРОВАЛ» САМОЛЕТ И ВОНИ ПОСТАВИЛИ «ТУМАННЫЙ БАРЬЕР»

Новости. Общество
13:00, 27 Августа 2022

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели 

Охлопков заявил о приходе новой волны коронавируса в Карелию

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков заявил, что в республике растет число заражений коронавирусом. 

СМИ: Опаздывавший на рейс депутат из Карелии сообщил о бомбе на борту самолета

Депутат Куркиекского сельского поселения Михаил Баев солгал о минировании самолета, чтобы успеть на рейс в Самару. 

Зловонию в Петрозаводске пытаются поставить «туманный барьер»

В столице Карелии на КОСах апробируют опыт Санкт-Петербурга по устранению неприятного запаха.

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 Жители Карелии просидели на больничном миллиард рублей

Отделение Фонда соцстрахования выплатило жителям Карелии миллиард рублей в виде пособий по временной нетрудоспособности.

Патрушев призвал бороться с деструктивным влиянием на жителей Карелии из-за границы

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил о необходимости обеспечить устойчивую мобильную связь и российское телевещание в Карелии, чтобы пресечь деструктивное информационное влияние на местных жителей из-за рубежа.

Пассажиры сорванного в Сочи авиарейса прилетели в Петрозаводск на резервном самолете и без багажа

Пассажиры сорванного 22 августа в Сочи авиарейса вернулись в Петрозаводск в полночь на резервном самолете, но без багажа.

 Медведь напугал жителей Древлянки в Петрозаводске

Колосапый гулял рядом с домами на окраине микрорайона Древлянка.

 Актуально

Автовокзал Петрозаводска ввел три новых пригородных маршрута

Начиная с пятницы, 26 августа, в расписании пригородных автобусов произойдут изменения.

Военком Карелии назвал минимальный размер ежемесячных выплат за участие в спецоперации на Украине

Размер ежемесячных выплат участникам спецоперации на Украине составляет 180 тыс. рублей.

Новая парковка у железнодорожного вокзала в Петрозаводске появится уже в этом году

Глава Карелии рассказал о строительстве парковки возле железнодорожного вокзала в Петрозаводске, которую планируется сдать к ноябрю 2022 года.

Жители восьми районов Петрозаводска останутся без горячей воды перед 1 сентября

Сроки отключения большей части столицы Карелии от горячего водоснабжения перенесли.

Стало известно, когда в Петрозаводске пройдет очередная осенняя ярмарка

В мэрии карельской столицы назвали время проведения традиционной осенней ярмарки в Петрозаводске.

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Юные туристы обнаружили в заповедном лесу Карелии «клубнику со сливками» (ФОТО)

В заповеднике «Кивач» местный экскурсовод поделилась фотографией редкой находки, сделанной во время экскурсии.

 Статьи недели

ОЛЕГ СУХАРЕВ: «СТАЦИОНАР ДЛЯ ВОЗРАСТНЫХ ПАЦИЕНТОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОХОЖ НА САНАТОРИЙ»

Главный врач госпиталя для ветеранов войн Карелии Олег Сухарев — о работе учреждения после закрытия ковид-центра, постковидной реабилитации и занятиях с пожилыми людьми.

КОРРУПЦИЯ В ГОРНОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ КАРЕЛИИ: КАК ЭТО РАБОТАЛО

Выяснились детали возможной преступной схемы по получению взяток от горнопромышленников, в создании которой обвиняют экс-руководителя Ростехнадзора в Карелии Юрия Ефименко.

СКОЛЬКО СТОИТ СОБРАТЬ ПЕРВОКЛАССНИКА В ШКОЛУ: ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Цены на школьные принадлежности в Карелии резко выросли в этом году, но есть способы, как сэкономить.

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Юные туристы обнаружили в заповедном лесу Карелии «клубнику со сливками» (ФОТО)
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Жуткое ДТП с погибшим и пострадавшими произошло на трассе «Вологда-Медвежьегорск» (ФОТО и ВИДЕО)
21.08.2022, 15:29
Сгорел заживо: появились подробности страшного ДТП на трассе «Вологда-Медвежьегорск»
21.08.2022, 10:55
Почему в Петрозаводске взлетели цены на такси: 300 рублей по району
21.08.2022, 13:01
В правительстве Карелии объяснили, почему спрятали свой сад за надежным забором
20.08.2022, 14:25
Петрозаводский университет обнаружил недобор абитуриентов

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Трудная дорога в счастливое завтра
Родители первоклассников закрывшейся на ремонт школы №3 в Петрозаводске пришли на встречу с директором Ольгой Мурзиной, чтобы выразить свое беспокойство по вопросу места обучения своих детей.
Коррупция в горнопромышленном комплексе Карелии: как это работало
24.08.2022 09:01
Сколько стоит собрать первоклассника в школу: личный опыт
23.08.2022 14:38
Нерпа в сетях — к деньгам
19.08.2022 13:21
«У них много идей»: почему власти Карелии увеличивают поддержку НКО
17.08.2022 09:04
«Тополя замучили»
15.08.2022 16:05
Почему «взбесились» цены на такси в Петрозаводске
15.08.2022 13:51
Абитуриентов меньше, результаты ЕГЭ хуже
11.08.2022 13:26
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Чтиво

18.08.2022 08:00
Без политики
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Многие жители Петрозаводска, возможно, даже не подозревают, какие необычные названия имеют многие общественные территории города.
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
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