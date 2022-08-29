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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВЗРЫВ ГАЗА НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ, ЛЕС ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДАЧ И ЗМЕИ В ОГОРОДЕ

Новости. Общество
21:00, 16 Сентября 2022

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ВЗРЫВ ГАЗА ПРОИЗОШЕЛ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ — ПОСТРАДАЛИ РАБОЧИЕ
Следователи организовали процессуальную проверку по инциденту, произошедшему во время проведения ремонтных работ у здания Национальной библиотеки в Петрозаводске.


фото: Следком Карелии

НАСЕЛЕНИЮ КАРЕЛИИ РАЗРЕШАТ ЗАГОТАВЛИВАТЬ ЛЕС ДЛЯ РЕМОНТА И ОТОПЛЕНИЯ ДАЧ
Жители Карелии получат право заготавливать древесину для строительства, ремонта и отопления дачных домов после внесения изменений в республиканское законодательство.


фото: © shutterstock

ЗМЕИ НАШЛИ СВОЙ ДОМ В КОМПОСТНОЙ КУЧЕ НА ОГОРОДЕ ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ (ВИДЕО)
Жители Карелии обнаружили в компостной куче на своем земельном участке многочисленные клубки змей и сняли их на видео.


фото: Википедия / Обыкновенный уж

АКТУАЛЬНО

ЦЕНЫ НА НЕКОТОРЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В КАРЕЛИИ РЕЗКО ПОШЛИ ВНИЗ
Стоимость овощей и ряда других продовольственных товаров в Карелии значительно снизилась за последнюю неделю.


фото: © Антон Новодережкин / ТАСС

СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ НА УКРАИНЕ БОЙЦОВ ИЗ КАРЕЛИИ БУДУТ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ
Власти Карелии собираются выплачивать ежемесячные пособия на содержание детей бойцов, погибших во время спецоперации на Украине.


фото: © Правительство Карелии

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ИЗМЕНИТСЯ РАСПИСАНИЕ ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ
В отдельные даты будет меняться расписание электричек между Петрозаводском и станцией Свирь.


фото: © «Столица на Онего»

ТРЕВОЖНО

ГОРОД В КАРЕЛИИ ОКАЗАЛСЯ ПОД УГРОЗОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ ИЗ-ЗА АВАРИИ НА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СТАНЦИИ
В Медвежьегорске рухнула стена насосной станции, и вода затопила машинное отделение.


фото: © «Столица на Онего»

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КАРЕЛИИ РЕЗКО СОКРАТИЛАСЬ ЗА ГОДЫ КОВИДА
Карелиястат опубликовал официальные данные о том, как менялась ожидаемая продолжительности жизни населения Карелии за последние 5 лет.


фото: © портал RB7

РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ И КОВИДОМ ЗАФИКСИРОВАН В КАРЕЛИИ
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в Карелии.


фото: © Илья Питалев / РИА Новости

ЛЕС ИЗ КАРЕЛИИ ОТПРАВИЛСЯ В ЭСТОНИЮ, ВЕЛИКОБРИТАНИЮ И ГЕРМАНИЮ
Россельхознадзор опубликовал данные по экспорту лесопродукции из республики в 2022 году.


фото: © «Столица на Онего»

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АРТУР ПАРФЕНЧИКОВ ПОБЕДИЛ НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ КАРЕЛИИ
Действующий руководитель республики Артур Парфенчиков одержал победу на выборах главы Карелии, набрав большинство голосов.


фото:© Николай Смирнов / «Столица на Онего»

КАРЕЛИЯ ПОЛУЧИЛА БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ МИКРОРАЙОНА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
Минфин России перечислил республике второй транш инфраструктурного кредита в сумме 554,8 млн рублей.


фото: © Максим Смирнов / ТАСС

ПАМЯТЬ

КАРЕЛИЯ СКОРБИТ ЕЩЕ ПО ОДНОМУ ЗЕМЛЯКУ, ПОГИБШЕМУ НА УКРАИНЕ
Гвардии старшина Дмитрий Литкевич из Беломорска погиб в ходе спецоперации на Украине.


фото: © Правительство Карелии

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ НАРИСОВАЛИ ПОРТРЕТ ГЕРОЯ РОССИИ НА СТЕНЕ ЕГО РОДНОЙ ШКОЛЫ (ФОТО)
Портрет летчика Ильи Сизова нарисовали на стене лицея № 1 в Петрозаводске.


фото: © Паблик ВК «Весь Петрозаводск | Карелия»

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ПЛАНИРУЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПОСОБИЙ НА ДЕТЕЙ ИЗ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ В КАРЕЛИИ
Ежемесячные детские пособия для малоимущих семей в Карелии планируется увеличить до величины прожиточного минимума, установленного для детей.


фото: © ИТАР-ТАСС

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ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ЗА СЧАСТЬЕ ХОДИТЬ
Счастье маленького Ромки из Карелии стоит 5 миллионов рублей — такая сумма нужна на операцию, чтобы ребенок мог ходить самостоятельно.


фото: из семейного архива Яны Кузнецовой

НИ ДРАЙВА, НИ ИНТРИГИ
Карельский Центризбирком объяснил, почему на избирательные участки явилось менее трети всех избирателей республики.


фото: © Людмила Корвякова / «Столица на Онего»

«ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С 30 КУРОЧЕК»
Александра была обычным городским жителем, менеджером в торговле, но потом круто изменила свою жизнь — переехала в деревню и завела домашнее хозяйство.


фото: из личного архива Александры Бурцевой

ВЫБОРЫ-2022: КАК ГОЛОСОВАЛИ ЖИТЕЛИ КАРЕЛИИ
Центральная избирательная комиссия подвела итоги трехдневного голосования в Карелии.


фото: © Людмила Корвякова / «Столица на Онего»

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