ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВЗРЫВ ГАЗА НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ, ЛЕС ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДАЧ И ЗМЕИ В ОГОРОДЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ВЗРЫВ ГАЗА ПРОИЗОШЕЛ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ — ПОСТРАДАЛИ РАБОЧИЕ

Следователи организовали процессуальную проверку по инциденту, произошедшему во время проведения ремонтных работ у здания Национальной библиотеки в Петрозаводске.



фото: Следком Карелии

НАСЕЛЕНИЮ КАРЕЛИИ РАЗРЕШАТ ЗАГОТАВЛИВАТЬ ЛЕС ДЛЯ РЕМОНТА И ОТОПЛЕНИЯ ДАЧ

Жители Карелии получат право заготавливать древесину для строительства, ремонта и отопления дачных домов после внесения изменений в республиканское законодательство.



фото: © shutterstock

ЗМЕИ НАШЛИ СВОЙ ДОМ В КОМПОСТНОЙ КУЧЕ НА ОГОРОДЕ ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ (ВИДЕО)

Жители Карелии обнаружили в компостной куче на своем земельном участке многочисленные клубки змей и сняли их на видео.



фото: Википедия / Обыкновенный уж

АКТУАЛЬНО

ЦЕНЫ НА НЕКОТОРЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В КАРЕЛИИ РЕЗКО ПОШЛИ ВНИЗ

Стоимость овощей и ряда других продовольственных товаров в Карелии значительно снизилась за последнюю неделю.



фото: © Антон Новодережкин / ТАСС

СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ НА УКРАИНЕ БОЙЦОВ ИЗ КАРЕЛИИ БУДУТ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ

Власти Карелии собираются выплачивать ежемесячные пособия на содержание детей бойцов, погибших во время спецоперации на Украине.



фото: © Правительство Карелии

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ИЗМЕНИТСЯ РАСПИСАНИЕ ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ

В отдельные даты будет меняться расписание электричек между Петрозаводском и станцией Свирь.



фото: © «Столица на Онего»

ТРЕВОЖНО

ГОРОД В КАРЕЛИИ ОКАЗАЛСЯ ПОД УГРОЗОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ ИЗ-ЗА АВАРИИ НА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СТАНЦИИ

В Медвежьегорске рухнула стена насосной станции, и вода затопила машинное отделение.



фото: © «Столица на Онего»

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КАРЕЛИИ РЕЗКО СОКРАТИЛАСЬ ЗА ГОДЫ КОВИДА

Карелиястат опубликовал официальные данные о том, как менялась ожидаемая продолжительности жизни населения Карелии за последние 5 лет.



фото: © портал RB7

РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ И КОВИДОМ ЗАФИКСИРОВАН В КАРЕЛИИ

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в Карелии.



фото: © Илья Питалев / РИА Новости

ЛЕС ИЗ КАРЕЛИИ ОТПРАВИЛСЯ В ЭСТОНИЮ, ВЕЛИКОБРИТАНИЮ И ГЕРМАНИЮ

Россельхознадзор опубликовал данные по экспорту лесопродукции из республики в 2022 году.



фото: © «Столица на Онего»

Д РУГАЯ ТЕМА

АРТУР ПАРФЕНЧИКОВ ПОБЕДИЛ НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ КАРЕЛИИ

Действующий руководитель республики Артур Парфенчиков одержал победу на выборах главы Карелии, набрав большинство голосов.



фото:© Николай Смирнов / «Столица на Онего»

КАРЕЛИЯ ПОЛУЧИЛА БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ МИКРОРАЙОНА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

Минфин России перечислил республике второй транш инфраструктурного кредита в сумме 554,8 млн рублей.



фото: © Максим Смирнов / ТАСС

ПАМЯТЬ

КАРЕЛИЯ СКОРБИТ ЕЩЕ ПО ОДНОМУ ЗЕМЛЯКУ, ПОГИБШЕМУ НА УКРАИНЕ

Гвардии старшина Дмитрий Литкевич из Беломорска погиб в ходе спецоперации на Украине.



фото: © Правительство Карелии

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ НАРИСОВАЛИ ПОРТРЕТ ГЕРОЯ РОССИИ НА СТЕНЕ ЕГО РОДНОЙ ШКОЛЫ (ФОТО)

Портрет летчика Ильи Сизова нарисовали на стене лицея № 1 в Петрозаводске.



фото: © Паблик ВК «Весь Петрозаводск | Карелия»

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ПЛАНИРУЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПОСОБИЙ НА ДЕТЕЙ ИЗ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ В КАРЕЛИИ

Ежемесячные детские пособия для малоимущих семей в Карелии планируется увеличить до величины прожиточного минимума, установленного для детей.



фото: © ИТАР-ТАСС

СТАТЬИ НЕДЕЛИ

ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ЗА СЧАСТЬЕ ХОДИТЬ

Счастье маленького Ромки из Карелии стоит 5 миллионов рублей — такая сумма нужна на операцию, чтобы ребенок мог ходить самостоятельно.



фото: из семейного архива Яны Кузнецовой

НИ ДРАЙВА, НИ ИНТРИГИ

Карельский Центризбирком объяснил, почему на избирательные участки явилось менее трети всех избирателей республики.



фото: © Людмила Корвякова / «Столица на Онего»

«ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С 30 КУРОЧЕК»

Александра была обычным городским жителем, менеджером в торговле, но потом круто изменила свою жизнь — переехала в деревню и завела домашнее хозяйство.



фото: из личного архива Александры Бурцевой

ВЫБОРЫ-2022: КАК ГОЛОСОВАЛИ ЖИТЕЛИ КАРЕЛИИ

Центральная избирательная комиссия подвела итоги трехдневного голосования в Карелии.



фото: © Людмила Корвякова / «Столица на Онего»