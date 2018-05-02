Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

ВИДЕО: Кадры задержания пьяной девушки, протаранившей забор Петрозаводского университета, опубликованы в Сети.

В Интернете появилось видео столкновения автомобиля с университетским забором и кадры последующего задержания нарушительницы.

Видео погони и задержания нетрезвой автоледи опубликованы в сообществе «Госавтоинспекция Карелии» в социальной сети «Вконтакте».

В ночь с 30 апреля на 1 мая на проспекте Ленина нарушительница на Daewoo Nexia уходила от погони трех нарядов ДПС в Петрозаводске и, не справившись с управлением, снесла дорожное ограждение, после чего врезалась в забор Петрозаводского университета.

ДТП совершила 18-летняя девушка, не имеющая водительских прав, у которой на месте происшествия сотрудниками ДПС было зафиксировано состояние алкогольного опьянения.

ФОТО: Появились снимки с места смертельного ДТП на трассе в Карелии

Опубликованы фотографии с места столкновения грузовика и легкового автомобиля в Сегежском районе.

Первого мая в 18:41 пожарно-спасательные подразделения Сегежского и Медвежьегорского районов привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге по адресу: Сегежский район, 654 километр федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола".

Как сообщалось ранее, 32 - летний водитель автомобиля Лифан, житель Мурманска, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузом Скания. На месте ДТП погиб водитель Лифана, 29 - летняя пассажирка доставлена на лечение в Медвежьегорскую больницу.

Снимки с места происшествия опубликованы в сообществе "4 отряд ФПС по республике Карелия" в соцсети "Вконтакте".

Госавтоинспекция Карелии сообщила подробности смертельного ДТП в Сегежском районе

Житель Мурманска погиб в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, произошедшего на трассе Сегежского района.

Первого мая в 18-30, на 654 км. автодороги Кола, 32 - летний водитель автомобиля Лифан, житель Мурманска, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузом Скания. Об этом информирует сообщество «Госавтоинспекция Карелии» в соцсети «Вконтакте».

На месте ДТП погиб водитель Лифана, 29 - летняя пассажирка доставлена на лечение в Медвежьегорскую больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Обглоданный крысами труп мужчины обнаружен в старом доме в деревне Тулокса

В Карелии жители деревни Тулокса Олонецкого района обнаружили труп ранее исчезнувшего местного жителя.

На минувшей неделе в старом доме в деревне Тулокса было обнаружено тело мужчины 1955 года рождения. Труп нашли местные жители, передает корреспондент «Столицы на Онего» из Олонецкого района.

Сообщается, что на теле не было обнаружено признаков насильственной смерти. При этом труп был сильно поврежден грызунами.

Как выяснилось, мужчина долгое время не появлялся в деревне. Односельчане вспомнили про своего пропавшего соседа во время переписи накануне президентских выборов. По словам местных жителей, на тот момент мужчину не видели с января. Рядом с его домом не было следов, печь никто не топил.

Односельчане вошли в дом мужчины и обнаружили его труп на чердаке.

Мужчина сгорел в бане в Карелии

В Прионежском районе во время пожара в бане погиб человек.

Как сообщают в МЧС по Карелии, первого мая в 18 часов 12 минут пожарно-спасательные подразделения Прионежского района в составе шести человек и двух единиц техники привлекались для ликвидации пожара в частной бане, находящейся в поселке Пай.

Пожар был ликвидирован в 19 часов 18 минут .

В огне погиб мужчина.

ВИДЕО: На проспекте Ленина в Петрозаводске столкнулись легковушка и автобус

В центре Петрозаводска произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса.

ДТП с участием легкового автомобиля Рено (Renault Logan) и маршрутного автобуса ПАЗ произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса. Об этом сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Автомобили столкнулись на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог. Автобус с пассажирами двигался по проспекту Ленина вверх. В это же время легковой автомобиль двигался по улице Энгельса в прямом направлении.

Пытаясь избежать столкновения водитель автобуса попытался уйти вправо.

В результате касательного столкновения (автобус - левым бортом, легковой автомобиль - правым бортом) транспортные средства получили механические повреждения.

Пострадавших в ДТП нет.

Стая собак терроризирует жителей дома на Пробной, где ранее взорвался газ

В Петрозаводске жители дома, находящегося по адресу ул. Пробная, 22, жалуются на поселившуюся во дворе собачью стаю.

Жители дома на Пробной сообщают о стае собак, которая пугает местных жителей, в своем паблике в соцсети «Вконакте».

"Уже 2 недели в нашем дворе обитает стая собак. Невозможно спокойно пройти по двору. А про ночь я вообще молчу: лай, вой. Какой-то кошмар. Я люблю животных, но когда на тебя несется с лаем стая из 10 собак....",- написала жительница дома Марина Лукина.

Напомним, в сентябре 2015 года в доме 22 по ул. Пробной взорвался газ. В результате случившегося три человека погибли, еще несколько пострадали. Видимые повреждения получили квартиры, расположенные в четвертом и пятом подъездах.

Жительница Петрозаводска просит наградить прохожих, спасавших людей во время пожара на Лыжной

Случайные прохожие и автомобилисты, которые помогли людям выбраться из горящего здания, достойны награды, считает автор обращения к руководству МЧС республики.

Жительница Петрозаводска Татьяна Кудрявая в социальной сети "Вконтакте" обратилась к начальнику Главного управления МЧС России по республике Карелия Сергею Шугаеву с предложением наградить жителей города, которые приняли участие в эвакуации жильцов горящего дома на Кукковке.

Автор письма рассказала подробности чрезвычайного происшествия. Она утверждает, что спасением людей занимались ее друзья, которые проезжали мимо загоревшегося двухэтажного здания, и случайные прохожие.

"Мне стало известно о людях, проявивших неравнодушие, мужество и героизм при спасении людей при пожаре. 24 апреля 2018 года ранним утром Людмила и Сергей как обычно сели в свой автомобиль и направились на работу. Подъезжая к перекрестку улиц Ровио и Лыжная, обратили внимание на клубы дыма из окна второго этажа двухэтажного деревянного дома. Не раздумывая, супруги оставили машину и бросились к горящему дому.

Как впоследствии оказалось, квартира, из которой шел дым, пустовала. Жильцы дома ни о чем не подозревали. Занимались своими утренними делами. Кто-то еще спал. Людмила стала звонить в МЧС, а Сергей бросился в дом.

Сергей звонил и стучал в двери, кричал: "Пожар! Спасайтесь!" Будил тех, кто еще спал. К ним подключились еще двое мужчин.

Сергей и Людмила вывели из горящего дома всех людей, в том числе вынесли четверых детей, спасли от гибели животных: домашнюю крысу, четверых котят и двух взрослых кошек, одну из которых Сергей вытащил практически из пламени с уже опаленной шерстью.

Жители квартиры на втором этаже - мать и ее пятнадцатилетний сын, не имели возможности выйти из квартиры. Пришлось прыгать в окно. К этому времени подошли прохожие, и все собравшиеся внизу люди помогли им благополучно спрыгнуть из окна второго этажа.

Минуты спасения пролетели как один миг и к приезду пожарных машин людей уже в доме не было. Были спасены все, и это счастье, что никто не пострадал.

Что заставило этих молодых людей броситься на помощь? Ведь в то утро мимо дома проезжали десятки машин! Я отвечу. Это - неравнодушие!",- пишет на своей странице "Вконтакте" Татьяна Кудрявая.

Жительница Петрозаводска считает, что МЧС должно наградить горожан, принявших участие в спасении погорельцев.

"Я горжусь тем, что эти люди мои друзья! И обращаюсь к вам, уважаемый Сергей Александрович, с тем, что они заслуживают награды, которая учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 октября 1957 года для награждения граждан за смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров, при спасении людей",- резюмирует автор письма.

Пожар в двухэтажном доме 1961 года постройки на улице Лыжная, 20 произошел утром 24 апреля. Предположительной причиной возгорания стала неисправность электропроводки. В результате происшествия полностью сгорела одна квартира на втором этаже, пострадали три квартиры по соседству. Четыре квартиры на нижнем этаже были залиты водой.

Как ранее сообщили в пресс-службе мэрии, жителям двух пострадавших квартир предоставили помещения маневренного фонда и оказали гуманитарную помощь. Отмечается, что в расселении нуждаются девять человек, остальные отправились к родственникам.

ФОТО: Мирошник взяла в руки лопату и посадила дерево

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник приняла участие в первой в этом году акции по озеленению города.

Ирина Мирошник приняла участие в посадке деревьев на аллее у парка Железнодорожников, информирует сообщество "Администрация Петрозаводского городского округа" в социальной сети "Вконтакте".

Как сообщают в мэрии, в рамках продолжающейся многолетней программы "Петрозаводску – 100 тысяч деревьев" были высажены 30 маленьких берез и кленов.

"Мы намерены активизировать темпы работ по озеленению по сравнению с прошлым годом. Администрация получила много предложений от коммерческих организаций о готовности стать участниками наших экологических мероприятий: приобрести посадочный материал и заново оформить существующие аллеи и места отдыха горожан либо создать новые. Уверена, что совместными усилиями нам удастся ускорить выполнение программы "Петрозаводску – 100 000 деревьев", - отметила глава города Ирина Мирошник.

В акции, организованной мэрией города, приняли участие представители 14-й школы, железнодорожной больницы, сотрудники Пенсионного фонда, петрозаводского Дома бокса, локомотивного депо, железнодорожники, участники Баренц-фестиваля экологических фильмов, представители Петросовета и активисты-общественники.

Следующая высадка деревьев пройдет пятого мая в районе улицы Петрова, а на восьмое мая намечено экологическое мероприятие в Приозерном парке на улице Варкауса, где будут высажены более 100 деревьев, сообщают в мэрии Петрозаводска.

ВИДЕО: Опубликованы новые кадры пожара в расселенном доме в Петрозаводске

Дом "под снос", расположенный на улице Промышленная, сгорел в ночь на первое мая.

В ночь с 30 апреля на 1 мая, в 0.40, на ул. Промышленная, 12 загорелся двухэтажный деревянный расселенный дом.

Пожару был присвоен наивысший класс опасности - "1БИС".

Строение было полностью уничтожено огнем. Пострадавших нет.

Видео опубликовал в социальной сети "Вконтакте" Евгений Максютенко.

В Карелии двое водителей были отстранены от управления транспортными средствами после задержания инспекторами в ходе рейда «Нетрезвый водитель». Подробнее

На трассе в Сегежском районе произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погиб человек. Подробнее

В праздничные дни в сетевых магазинах карельской столицы жители Петрозаводска не желали платить за товары. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг, 3 мая. Подробнее

В Кондопожском районе на проезжую часть выбежали лосиха с маленьким лосенком. Подробнее

Карельские поисковики из Фонда "Эстафета поколений" подняли останки первого бойца в поисковом сезоне 2018 года. Подробнее

В столице Карелии в праздничный день случился пожар в частной бане. Подробнее

В столице Карелии сотрудники ОМОН выезжали на сообщение об обнаруженном подозрительном предмете на территории железнодорожного вокзала. Подробнее

В Карелии растет свалка отходов, обнаруженная жителями города Питкяранта. Подробнее

О погоде на 3 мая в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра. Подробнее

Подробнее

В Карелии сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника, совершившего ограбление торговой точки. Подробнее