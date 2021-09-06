Главные новости сегодняшнего дня

фото: © Pixbay

Администрация Петрозаводска объявила о сроках начала отопительного сезона

Власти Петрозаводска ожидают, что теплоснабжение объектов социальной сферы начнется на текущей неделе, а жилого фонда — на следующей.

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации города сообщил заместитель председателя комитета ЖКХ Артем Кошкин.

«В связи с низкими температурами внутри помещений достигнута договоренность по началу отопительного сезона с текущей недели по объектам социальной сферы, и по жилфонду — со следующей недели», — сказал Кошкин.

Вместе с тем, он затруднился ответить на вопрос, с какого числа потеплеют батареи в учреждениях социальной сферы и квартирах горожан.

«Здесь вопрос больше к ресурсоснабжающим организациям. Договоренность есть, а технически будем смотреть», — сказал представитель мэрии.

По его словам, администрация ожидает, что технические работы по подключению объектов соцферы начнутся уже сегодня, а по жилфонду — 13 сентября.

фото: кадр из фильма «Десять негритят»

Кандидаты в Госдуму от Карелии: расклад сил на финишной прямой

Дата голосования всё ближе, кандидаты становятся известнее, а вопросов у избирателей меньше не становится.

До выборов депутата Госдумы от Карелии осталось меньше двух недель. Кампания вышла на финишную прямую, почтовые ящики ломятся от агитпродуции, на улицах активно раздаются газеты и листовки. Попробуем рассмотреть активность каждого из 10 кандидатов и, возможно, это подтолкнет нас к осознанному выбору.

Подробнее читатайте в нашем материале "10 негритят на финишной прямой".

фото: © freepik.com/katemangostar

Жители Карелии чаще всех в России страдают от краж с банковских счетов, утверждает Генпрокуратура РФ

Карелия вошла в число трех регионов, где местные жители наиболее подвержены кражам с банковских карт.

По данным портала правовой статистики Генпрокуратуры РФ за январь-июль 2021 года, каждое третье выявленное в стране преступление совершено путем кражи. Их массив за последний год немного уменьшился (-1 %, 418,9 тыс.). Повсеместно заметными темпами продолжилось снижение общего числа зарегистрированных квартирных краж (-19,5 %, 17,4 тыс.).

На этом фоне широкое распространение получили кражи с банковского счета. Относительно предшествующего года их массив увеличился до 96,9 тыс. При этом отмечается замедление темпа прироста их числа до 6,2 %. Наиболее подвержены таким преступным посягательствам (в расчете на 100 тыс. населения) были жители Амурской области (139,9, Россия: 66), Республики Карелия (128,3) и Удмуртской Республики (116,9).

Ранее сообщалось, Карелия лидирует по числу пострадавших от киберпреступников.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Глава Минстроя Карелии прокомментировал досрочное начало отопительного сезона

Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Виктор Россыпнов рассказал, почему в Карелии отопительный сезон решено начать досрочно.

Власти региона приняли решение начать отопительный сезон раньше срока из-за многочисленных обращений граждан, требующих включить отопление. Об этом министр Виктор Россыпнов сообщил в соцсети.

«В связи с многочисленными обращениями граждан, несмотря на то, что 5-ти дневный период со среднесуточной температурой ниже 8 градусов ещё не наступил ни в одном из районов Карелии, приняли решение досрочно начать отопительный сезон», — заявил Россыпнов.

Минстрой Карелии издал приказ о подключении к теплу потребителей в Лоухском, Кемском, Беломорском, Калевальском, Муезерском, Сегежском, Медвежьегорском, Кондопожском и Суоярвском районах, а также в Костомукше.

В Петрозаводске, Пудожском, Прионежском, Пряжинском районах и в Приладожье сегодня начнутся периодические протапливания социальных объектов. Жилищный фонд в этих районах будет подключаться не позднее следующей недели, заявил Виктор Россыпнов.

«Отмечу, что за последние 5 лет это самый короткий межотопительный сезон — на севере он продлился всего 3 месяца», — заявил глава карельского Минстроя.

Ранее жители республики жаловались на холод и сырость в квартирах. Люди требовали включить отопление.

фото: кадр из видео

В Петрозаводске автобус с пассажирами вылетел под мост

В ГИБДД Петрозаводска сообщили подробности аварии с участием маршрутного автобуса.

В воскресенье, 5 августа, маршрутный автобус ПАЗ, двигавшийся по улице Лыжная к перекрестку Калинина — Правды, выехал на тротуар прямо под железнодорожным путепроводом. Авария произошла в 14.55.

Ролик с ДТП был опубликован в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Момент аварии попал на камеру наружного видеонаблюдения компании «Сампо».

Как нам уточнили в Госавтоинспекции Петрозаводска, автобус с пассажирами двигался по маршруту. В результате аварии никто не пострадал. Причины ДТП выясняются.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Глава Петрозаводска рассказал о своем самочувствии после ревакцинации

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский ревакцинировался «Спутником лайт».

Ревакцинацию глава Петрозаводска прошел в минувшую пятницу. Для этого он выбрал вакцину «Спутник лайт». Об этом Владимир Любарский сообщил на своей странице в соцсети.

«Самочувствие отличное – полет нормальный! Чего и вам желаю», - пишет градоначальник.

Ранее сообщалось, очередная группа карельских росгвардейцев привилась от коронавируса вакциной «Спутник Лайт».

фото: © freepik

Перебои с поставками сжиженного газа населению «Карелгаз» объяснил нехваткой денег

Дефицит сжиженного газа, которым пользуется население Карелии, возник из-за нехватки денег у АО «Карелгаз» для закупки топлива.

Об этом сообщила сегодня на совещании в администрации Петрозаводска гендиректор предприятия Елена Груздева.

По ее словам, на «Карелгаз» обрушился «шквал звонков» от жителей республики и особенно, столицы Карелии.

Груздева пояснила, что проблема возникла из-за изменений в федеральном законодательстве, которое регламентирует формирование тарифов на газ. В результате убытки «Карелгаза» приходится компенсировать за счет республиканского бюджета. Предприятие получило 19 августа деньги из региональной казны 40 млн рублей, что позволило закупить 750 тонн топлива при месячном потреблении 500 тонн. Общая сумма субсидий в 2021 году составила 116 млн рублей.

Ближайшая поставка газа ожидается 9 сентября, остальное будет поступать в течение месяца.

После этого «Карелгазу» потребуется дополнительная субсидия в размере 25 млн рублей.

фото: Сергей Миронов/ДТП ПТЗ

Мотоциклист перелетел через капот автомобиля после ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Водитель мотоцикла получил травмы после жесткой аварии на набережной Варкауса.

В минувшее воскресенье, 5 сентября, в 19.16 на пересечении набережной Варкауса и улицы Московская произошла авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Об этом пишет ДТП ПТЗ.

Автомобиль выезжал с улицы Московская на набережную Варкауса, совершая левый поворот (главная дорога). В это же время мотоциклист двигался по набережной в сторону центра, в прямом направлении. Он на скорости врезался в машину, перелетев через капот, несколько раз перевернувшись в воздухе. Мотоциклиста отбросило к разделительной полосе.

Судя по видео пострадавший пытался встать, но сразу упал на асфальт.

По предварительной информации, в результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы.

Момент ДТП попал в объектив камер компании «Ситилинк» и компьютерной сети Сампо.ру.

Ранее мотоциклист устроил ДТП в центре Петрозаводска.

фото: pixabay

Подростки Карелии все чаще идут на преступления

В Карелии отмечается наиболее высокий уровень подростковой преступности по сравнению с другими регионами.

По информации портала правовой статистики Генпрокуратуры РФ, в течение нескольких лет в России последовательно снижается подростковая преступность. В этом году расследовано 17,4 тыс. таких фактов против 21,3 тыс. годом ранее.

Наибольший уровень подростковой преступности (в расчете на 100 тыс. лиц в возрасте от 14 до 17 лет) отмечается в Магаданской области (977,7), Еврейской автономной области (838,7) и Республике Карелия (827,8). При этом общероссийский уровень - 293,7.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске поймали юных вандалов, громивших здание МВД.

фото: © кадр из видео камеры видеонаблюдения

В мэрии Петрозаводска назвали дату открытия полноценного движения на Октябрьском проспекте

Администрация Петрозаводска рассчитывает, что ремонт Октябрьского проспекта, из-за которого возникают огромные автомобильные пробки, полностью закончится 20 сентября.

Об этом сообщил сегодня на совещании в мэрии заместитель председателя комитета ЖКХ Артем Кошкин.

«Основные работы завершены за исключением участка между улицами Московской и Мурманской по нечетной стороне. Там в настоящее время ведутся работы на сетях „ПКС-Водоканал“. Ориентировочные сроки окончания работ по данному участке „Водоканал“ регламентирует 15 сентября после чего будут проведены ремонтные работы по укладке асфальтобетонного покрытия… В течение буквально нескольких дней после 15 числа — ориентировочно 20-е возьмем — будут произведены работы по укладке асфальта и соответственно открыто полноценное движение», — сообщил Кошкин.

По его словам, на остальных участках Октябрьского проспекта остались «небольшие доделки».

«Это никак не влияет на саму дорожную обстановку. В связи с этим ключевые моменты, которые способствовали обращениям граждан, должны быть исчерпаны», — добавил чиновник.

фото: © «Столица на Онего»

Житель поселка в Карелии обратился к Путину за помощью в обеспечении дровами сельского населения

Пенсионеры и инвалиды в районах республики тратят десятки тысяч рублей на покупку дров для отопления своих домов и квартир с печным отоплением.

Об этом написал президенту России Владимиру Путину житель поселка Тиурула Лахденпохского района Анатолий Ангелов.

«Сейчас, чтобы выписать дрова, мне приходится трижды ездить в райцентр в город Лахденпохья за 60 километров на своей машине за свой счет, – поведал главе государства Анатолий Ангелов. – Многим, особенно не имеющим машины пенсионерам и инвалидам, это вообще недоступно – общественный транспорт в наш поселок не ходит (и никогда не ходил). Компенсация на покупку дров по линии соцзащиты близко не покрывает расходы – покупка дров на зиму уже обходится в 25-30 тысяч рублей. К сожалению, такая же ситуация с выпиской дров последние 10-15 лет по всей Карелии, да и по России в целом, бьет она, в первую очередь, по «безлошадным» старикам и инвалидам».

Житель Тиурулы попросил президента изменить схему выписки дров для сельского населения.

фото: © Госавтоинспекция Карелии

Пешеход, попавший под колеса автомобиля в городе бумажников Карелии, умер в больнице

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности жесткого ДТП в Кондопоге, где сбили пешехода.

Напомним, в минувшую субботу, 4 сентября, в 08.55 автомобиль сбил пешехода на улице Советов в Кондопоге. Мужчина пытался побежать, заметив машину, но проскочить ему не удалось. Перебегавший дорогу несколько раз перевернулся в воздухе от сильного удара и упал на асфальт.

Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, за рулем автомобиля BMW находился 44-летний водитель. Он совершил наезд на 69-летнего пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте, вблизи регулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход с травмами был госпитализирован в Кондопожскую ЦРБ. Врачи не смогли спасти пенсионера. От полученных травм мужчина скончался.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится проверка.

фото: © Владимир Смирнов / ТАСC

Отопительный сезон стартует в нескольких районах Карелии

Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Карелии выпустило приказ о начале отопительного сезона в нескольких районах республики.

Начало отопительного периода на территории Костомукшского городского округа, Беломорского, Калевальского, Кемского, Кондопожского, Лоухского, Медвежьегорского, Муезерского, Сегежского и Суоярвского районов установлено с шестого сентября. Об этом говорится в приказе Минстроя, копию которого опубликовал в соцсети глава администрации Кемского района Дмитрий Петров.

Начало отопительного сезона объявлено в связи с понижением среднесуточных температур и неблагоприятными погодными условиями.

Теплоснабжающим организациям приказано приступить к работе.

Ранее жители республики жаловались на холод и сырость в квартирах. Люди требовали включить отопление.

фото: АО «Карельский окатыш»

Самосвалы с «одноразовыми» кузовами появились в городе горняков Карелии

Предприятие «Карельский окатыш» стало использовать «одноразовые» кузова на большегрузных самосвалах.

В Костомукше «Карельский окатыш» оснащает большегрузные самосвалы «одноразовыми» кузовами, чтобы снизить расходы при перевозке горной массы. Об этом информирует пресс-служба компании.

Сообщается, что эксперимент по снижению массы кузовов на комбинате начался несколько лет назад. Сначала специалисты запустили в работу «облегченные» кузова: их масса с первоначальных 48 тонн снизилась до 34 тонн. При этом сократился и срок эксплуатации с десяти до четырех лет. Ремонт таких кузовов проводили ежегодно. Новые «одноразовые» кузова весят еще меньше — 24 тонны. Они стали легче на 10 тонн за счет уменьшения толщины стенок бортов и изменения формы кузова, которая стала более округлой. При этом грузоподъемность составляет 246 тонн, что на 10 тонн больше по сравнению с «облегченными» кузовами.

Ремонтировать такие кузова не будут: после эксплуатации сроком 12 месяцев они подлежат утилизации на площадке металлолома в Череповце.

Вес кузова в сочетании с увеличенной грузоподъемностью обеспечивает снижение расхода топлива при минимальном техническом обслуживании.

Сейчас на «Карельском окатыше» работают три самосвала с «одноразовыми» кузовами. Руководство планирует внедрить технологию на весь парк большегрузной техники. В следующем году предполагается приобрести 25 кузовов, а в 2023 году — еще 30. Экономический эффект от проекта должен составить 300 млн рублей.

Всего на комбинате работают 70 большегрузных самосвалов.

Ранее сообщалось, что «Карельский окатыш» запустил уникальную систему разогрева мазута и намерен сэкономить миллионы.

фото: © sharzrosto.com

«Кукурузники» будут летать из Петрозаводска в Костомукшу

В Карелии планируют возобновить в 2022 году авиасообщение между Петрозаводском и Костомукшей.

В следующем году власти республики планируют возобновить перевозки по маршруту «Петрозаводск — Костомукша». Первый после десятилетнего перерыва рейс сможет выполнить легендарный самолет малой вместимости «Аннушка» - «Ан-2». Об этом сообщается в официальном паблике правительства региона.

Переговоры ведутся с АО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд», параллельно идет подготовка посадочной площадки в Кгороде горняков.

Правительство Карелии также обратилось в Минтранс России с предложением поддержки развития авиасообщения внутри республики.

Ранее сообщалось, подорожали билеты на все виды пассажирского транспорта в Карелии.

фото: © Госавтоинспекция Карелии

«Легковушка» насмерть сбила велосипедиста на трассе в Карелии

Пенсионер-велосипедист погиб под колесами Renault Kangoo на трассе Кола в Олонецком районе.

По информации Госавтоинспекции Карелии, смертельное ДТП произошло в минувшее воскресенье, 5 сентября, в 08:20 на 280 км автодороги «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия. 61-летний водитель автомобиля Renault Kangoo, двигаясь по главной дороге, сбил 67-летнего велосипедиста, пересекающего перекресток со стороны второстепенной дороги.

В результате ДТП велосипедист скончался до приезда скорой медицинской помощи. Транспортные средства получили механические повреждения.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, юный велосипедист, сбитый на тротуаре внедорожником в центре Петрозаводска, получил травмы.

фото: © Правительство Карелии, архив

Парфенчиков: «Мы должны сделать все, чтобы наши люди могли богатеть»

Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал одной из главных задач властей создание условий для роста богатства населения.

Об этом он заявил на одном из совещаний, посвященных социально-экономическому развитию районов Карелии.

«Мы должны сделать все, чтобы наши люди могли богатеть. Просто богатеть. Есть возможность заработать легально, пусть зарабатывает. В этом богатство и государства… Наша задача, чтобы больше богатых людей было. В хорошем смысле. Значит и государство будет богаче», — пояснил губернатор.

фото: © freepik

Золотоискатели заинтересовались еще одним районом Карелии

Список территорий Карелии, где ведутся работы по разведке золотоносных месторождений, пополнил Питкярантский район.

Об этом стало известно на совещании, посвященном социально-экономическому развитию района.

«Действует одна лицензия по геологическому изучению недр по золоту сроком действия до 2024 года. Ведутся поисково-оценочные работы», — сообщил заместитель министра природных ресурсов Карелии Алексей Щепин.

Ранее правительство Карелии сообщило о подготовительных работах по разработке месторождении рудного золота «Новые пески» в Пряжинском районе. Кроме того, компания Polymetal International plc объявила о положительных результатах первичной оценки запасов золота и платины на месторождении «Викша» в 90 км. к северу от Петрозаводска. В Инвестиционную стратегию Республики Карелия на период до 2025 года включен проект строительство завода на золоторудном месторождении «Лобаш-1» на территории Беломорского района.

фото: © ИТАР-ТАСС / Михаил Фомичев

Количество вакансий на госслужбе в Карелии выросло на 30%

Число предложений о трудоустройстве, размещенных работодателями Карелии на онлайн-платформе по поиску работы и сотрудников HeadHunter, в августе 2021 года выросло на 50% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба HeadHunter.

Лидером по темпам роста вакансий стала госслужба — число вакансий в этой сфере выросло на 30%. На втором месте оказалась медицины и фармацевтики — здесь спрос на работников вырос на 38%. На третьем месте — закупки (рост на 32%).

Также в топ-5 по динамике появления новых вакансий вошли сфера безопасности (+28%), сфера фитнеса и салонов красоты (+24%).

«Самый яркий прирост по-прежнему показывают те профессиональные сферы, которые достаточно остро ощутили на себе последствия прошлогоднего локдауна и пандемии в целом. Наиболее высока потребность в квалифицированных кадрах, однако далеко не всегда речь идет о дипломе вуза — очень многие вакансии подразумевают наличие у соискателя качественного средне-специального образования», — пояснила руководитель пресс-службы HeadHunter Северо-Запад Мария Бузунова.

С начала года количество вакансий в Карелии выросло на 44%.

фото: © МЧС Карелии

Жилой дом полностью сгорел в райцентре Карелии, огонь угрожал соседним зданиям

Крупный пожар произошел минувшей ночью в поселке Пряжа - огнем полностью уничтожен жилой дом площадью 100 кв. метров.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в пресс-службе МЧС Карелии.

Сигнал о возгорании поступил в 03:22. На место были направлены 12 пожарных и 4 единицы техники.

В течение более двух часов они боролись с огнем, чтобы не допустить его распространения на соседние дома. В 05:49 пожар был ликвидирован.

В результат ЧП никто не постарадал - жильцы выбежали из дома при первых признаках возгорания.

фото: © РЖД

Власти Карелии просубсидируют запуск «Орланов» между северными городами республики

Правительство Карелии готово субсидировать открытие новых железнодорожных маршрутов между северными городами республики и рассчитывает, что там будут ходить рельсовые автобусы «Орлан».

Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Питкярантского района.

Губернатор напомнил, что минувшим летом были запущены «Орланы» по маршруту Лодейное Поле — Олонец — Питкяранта — Сортавала. Вместо них планируется запустить поезд, а рельсовые автобусы отправить на север.

«Надо постараться сегодня наши северные города — Костомукшу, Муезерку подобными маршрутами связать. Мы соответствующую заявку уже в РЖД направили. Может быть даже вот этот „Орлан“, который сейчас ходит здесь, если сюда придет новый поезд, отправляем его на север», — сказал губернатор.

По его словам, запуск «Орланов» в Приладожье показал, что население нуждается в таких маршрутах, чтобы добираться из поселков до районных центров. Правительство субсидировало эти рейсы пока они не начали приносить прибыль РЖД, и готово также профинансировать запуск поездов на севере.

фото: © «ОРЭС-Петрозаводск»

Массовые аварии на электросетях в Петрозаводске объяснили работами по благоустройству города

Земляные работы, связанные с масштабным благоустройством улиц Петрозаводска, стали причиной роста числа аварий на электросетях.

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации Петрозаводска технический директор АО «ОРЭС-Петрозаводск» Денис Несмачный.

По его словам, в 2021 году количество аварийных отключений электроэнергии выросло на 17%. Такие факты регистрируются по всему городу, но больше всего от этого страдают потребители микрорайонов Древлянка, Кукковка, Зарека и Голиковка.

По словам Несмачного, большинство аварий связано с нарушениями при проведении земляных работ, которые проводятся в рамках мероприятий по благоустройству.

Технический директор АО «ОРЭС-Петрозаводск» пояснил, что тяжелая техника «заминает» высоковольтные кабели, и через некоторое время происходят обрывы. Один обрыв вызывает цепную реакцию на других участках электросетей.

«В прошлом году были масштабные работы по благоустройству города. Подрядчики очень многие не обращались за разрешениями на земработы, много был порвано кабельных линий у нас, много было замято… Либо землеройной техникой повреждают внешнюю оболочку кабеля, либо просто заминают его при проезде большегрузной техники. Оно (короткое замыкание — прим. ред.) может возникнуть через год, через месяц. То, что мы видим сейчас, скорее всего это то, что в прошлом году по Кукковке, по Древлянке много работ проводилось как во дворах, так и внутридворовых проездах. Кабельные линии выходят из строя как раз там», — сказал Несмачный.

По его словам, АО «ОРЭС-Петрозаводск» выявляет виновных и ведет претензионную работу.

фото: © РИА Новости / Кирилл Брага

За сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека

Общее число погибших от коронавирусной инфекции в Карелии достигло 796, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 6 сентября зафиксировано три смерти от COVID-19. Таким образом, общее число смертей от коронавируса возросло до 796. Об этом сообщает министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За сутки коронавирус был выявлен у 130 жителей Карелии, из них все 130 не были привиты. Заболели 125 человек, в состоянии средней тяжести находятся 27 пациентов, трое — в тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходят лечение 579 человек, из них 8 крайне тяжелых, один из которых находится на инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составило 61971 человека.

За сутки выздоровел еще 141 пациент. Всего выписаны по выздоровлению 58694 человека.

фото: Дмитрий Белов

Модный журнал Vogue опубликовал снимок фотографа из Петрозаводска

Популярное во всем мире издание о моде опубликовало фотографию Виктора Давыдюка.

Об этом петрозаводский фотограф написал на своей странице в соцсети.



фото: © Дмитрий Белов

«Тот день, когда Vogue Italia опубликовал портрет, который я делал для школьного альбома в своем авторском стиле! Это получается, можно теперь говорить, что я — школьный фотограф уровня Vogue? Или что наша школьная фотография доросла до Vogue? Или таки рановато еще?» — пишет Виктор Давыдюк.

Напомним, популярный во всем мире журнал, основанный в 1892 году, уже публиковал работы петрозаводского фотографа.

фото: кадр из видео

В Петрозаводске автомобиль чуть не сбил двух пешеходов, вылетев после ДТП на газон (ВИДЕО)

Авария с участием двух автомобилей проищошла в районе пешеходного перехода на Первомайском проспекте.

Как пишет ДТП ПТЗ, в минувшую пятницу, 5 сентября в 14.52 на Первомайском проспекте, в районе пересечения с улицей Достоевского, произошла авария с участием двух автомобилей.

Машины двигались по проспекту со стороны центра. ДТП произошло в районе нерегулируемого пешеходного перехода.

Судя по видео, уходя от столкновения с остановившимися перед пешеходным переходом автомобилями, водитель «легковушки» предпринял небезопасный маневр вправо, после чего машину занесло и отбросило влево на разделительный газон и леерное ограждение.

К счастью, пешеходы, находившиеся на «зебре, не пострадали. Леерное ограждение и два автомобиля получили механические повреждения.

Момент ДТП попал в объектив камер компании «Ситилинк» и проекта компьютерной сети «Сампо.ру».

Ранее сообщалось, пешеход, попавший под колеса автомобиля в городе бумажников Карелии, умер в больнице.

фото: КПРФ в Карелии

Ульянов: «Предполагаю, что будет предпринята попытка сфальсифицировать результаты выборов»

Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов обратился в Центральную избирательную комиссию республики в связи с поступившей информацией о давлении на сотрудников МВД накануне выборов.

«От сотрудников МВД Карелии, проживающих в Петрозаводске, поступила информация о том, что их принуждают регистрироваться на сайте Госуслуг и брать открепительные удостоверения для голосования на выборах на конкретном избирательном участке, расположенном в здании Карельской государственной филармонии по адресу: Петрозаводск, ул. Кирова, 12, и в конкретную дату – 17 сентября 2021 года.

Считаю это нарушением избирательного законодательства. Предполагаю, что таким образом будет предпринята попытка сфальсифицировать результаты выборов. Прошу провести проверку по данному факту и устранить нарушения», - написал Ульянов в своем обращении.

Как пояснил Евгений Ульянов нашему изданию, целью обращения является защита голосов избирателей на предстоящих выборах.

фото: © Наталья Тойвонен (Хухлыгина)

Дети в райцентре Карелии смогли попасть в школы только сегодня

Из-за продолжающихся ремонтных работ все школы в Сегеже начали учебный год с задержкой.

О проблемах с началом учебного сезона в Сегеже «Столице на Онего» сообщили родители школьников.

«Сегежские школы не открыли своих дверей для учеников 1 сентября! До конца недели ребята занимались всем чем угодно, но не учёбой и не в кабинетах школ. В группу для родителей в соцсети пришло сообщение от учителей: «В школу вход строго запрещён». Власти рапортуют, что всё хорошо, всё готово к учебному процессу! Такого мы ещё не видели!» — пишут сегежане в редакцию «Столицы на Онего».



Коллаж: © Наталья Тойвонен (Хухлыгина)

В Министерстве образования республики подтвердили информацию о том, что с 1 по 3 сентября в школах Сегеже образовательный процесс не был организован. Причина — ремонтные работы, которые продолжаются во всех учреждениях образования райцентра. Они начались только в конце июля из-за того, что средства на эти цели поступили в район поздно.

В управлении образования Сегежского района «Столице на Онего» заявили, что с 6 сентября все школы открылись для учащихся.

«С сегодняшнего дня организован образовательный процесс для наших школьников. С 1 по 3 сентября дети были заняты внеурочной деятельностью. Для них были организованы «Дни здоровья», «Дни профориентации», «экскурсии», — рассказали в Управлении.

При этом ремонт в школах выполнены не на 100 процентов. Оставшиеся работы будут проводиться в вечернее время и по выходным. Как заверили в администрации района, это никак не повлияет на учебный процесс.

«Столовая в школе № 6 должна быть готова к 17 сентября. Пока дети кушают в соседней школе № 7, до которой 600 метров, — отметили в управлении образования. — Мы рады, что у нас появилась возможность привести в порядок образовательные учреждения. Нужно еще немного потерпеть, и все работы будут завершены».

Ранее сообщалось, в 2021 году на подготовку к учебному году в Карелии было предусмотрено более 1,1 млрд рублей.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

Доноров приглашают пополнить запасы крови на станции переливания в Петрозаводске

Служба крови Карелии вновь приглашает доноров всех групп.

На 6 сентября станция переливания нуждается в донорах О(I) Rh(+/-) , А (II) Rh(-), B (III) Rh (+/) и АВ (IV) Rh (-) групп, сообщается на сайте учреждения.

Необходимую консультацию можно получить по телефонам: +79658171085, 76-42-65 (с 13.00 до 15.00).

Прием доноров осуществляется с 8 до 14 часов ежедневно с понедельника по пятницу.

Кроме того, 21 сентября с 9.00 до 12.00 сотрудники Республиканской станции переливания крови будут проводить прием доноров в Кондопожской ЦРБ, пишут в паблике учреждения.

Предварительная запись по телефонам станции : 76-42-65 и 8-965-817-10-85 с 14.00 до 15.00 в рабочие дни.

фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Коронавирус унес жизни еще 790 россиян

За время пандемии в России от коронавирусной инфекции скончались 187 990 человек.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19 на 6 сентября, за сутки в России выявлено 17 856 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 251 (7,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 030 455 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 285 007.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 14 276 человек.

За сутки зарегистрировано 790 смерти. Число летальных случаев таким образом увеличилось до 187 990.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 181,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 360 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 6 сентября остаются 1 156 118 пациентов.

Напомним, за сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека. Общее число погибших от коронавирусной инфекции в республике достигло 796. За сутки коронавирус был выявлен у 130 жителей Карелии. Всего инфицированных в регионе - 61971 человек.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Парламент Карелии соберется на последнюю перед выборами сессию

Чем запомнится уходящий депутатский корпус?

Накануне единого дня голосования, который в нынешнем году увеличился в стране втрое, уходящий депутатский корпус карельского парламента соберется на свое последнее перед выборами пленарное заседание. И хотя формальным поводом для проведения сентябрьской сессии является принятие очередного пакета региональных законопроектов и обращений к федеральным властям, очевидно, что для многих депутатов, баллотирующихся в Законодательное собрание Карелии на новый срок, это заседание станет хорошей возможностью устроить свои предвыборные выступления перед самим голосованием.

Однако, как бы ни старались карельские депутаты поправить собственный имидж, этот состав Законодательного собрания у многих в республике ассоциируется с двумя рулонами туалетной бумаги, которые один из петрозаводских пенсионеров вручил парламентскому руководству в знак «признательности» за повышение ежемесячных выплат местным ветеранам труда на компенсацию их «монетизированных» льгот.

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