ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МЭР СБРИЛ УСЫ, ГОРЯЧАЯ ВОДА ЧЕРЕЗ ПРОКУРАТУРУ ВЕРНУЛАСЬ В ДОМА ГОРОЖАН И «ЧЕРТОВА ДЮЖИНА» КАНДИДАТОВ ПОБОРЮТСЯ ЗА ПОСТ ГЛАВЫ КАРЕЛИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МЭР ПЕТРОЗАВОДСКА СБРИЛ УСЫ (ФОТОФАКТ)

Глава столицы Карелии Владимир Любарский сбрил усы.



фото: © Владимир Любарский / ВК

ВЛАСТИ ПЕТРОЗАВОДСКА ОБРАТИЛИСЬ В ПРОКУРАТУРУ ИЗ-ЗА СРЫВА СРОКОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Администрация Петрозаводска направила в прокуратуру обращение с просьбой провести проверку причин срыва сроков восстановления горячего водоснабжения.



фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

ТРИНАДЦАТЬ КАНДИДАТОВ ПРЕТЕНДУЮТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ КАРЕЛИИ

Завершился прием документов о выдвижении кандидатов на должность главы республики.



фото: © Николай Смирнов /Столица на Онего

По каким критериям вы будете голосовать за кандидата на пост главы Карелии? (ОПРОС)

АКТУАЛЬНО

РЕМОНТ ТРАССЫ «КОЛА» В КАРЕЛИИ ПРИВЕЛ К КИЛОМЕТРОВЫМ ПРОБКАМ И ДОЛГОМУ ОЖИДАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ (ФОТОФАКТ)

Ремонт участка трассы «Кола» между Янишполем и Кондопогой стал причиной огромных автомобильных пробок, но есть пути объезда.



фото: © Паблик ВК «ДТП Петрозаводска и Карелии»

ГЛАВА ПЕТРОЗАВОДСКА НАМЕРЕН СНЕСТИ ЗАБОРЫ НА НАБЕРЕЖНОЙ

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что собирается избавить город от заборов, которые преграждают подходы к берегу Онего.



фото: © Владимир Любарский / ВК

ГЛАВА ПЕТРОЗАВОДСКА НАШЕЛ ИСТОЧНИК ВОНИ НА КЛЮЧЕВОЙ

После многочисленных жалоб жителей Ключевой на неприятный запах устранен излив канализации, сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.



фото: © Администрация Петрозаводска (коллаж © «Столица на Онего»)

ВЛАСТИ ОГРАНИЧИЛИ ВЫЕЗД ЛЮДЕЙ В ЛЕС В РЯДЕ РАЙОНОВ КАРЕЛИИ ИЗ-ЗА УГРОЗЫ ПОЖАРОВ

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии с 4 июля ввело ограничения на выезд граждан в лес в Муезерском, Медвежьегорском, Суоярвском, Сегежском, Олонецком районах республики.



фото: © ИА «Регион 64»

НЕОДНОЗНАЧНО

ВЛАСТИ КАРЕЛИИ ПРИЗНАЛИ ЗАКОННЫМ ВЫДЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ ПОД ИЖС РЯДОМ С ПЛЯЖЕМ

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии считает законным бесплатное выделение земельного участка многодетной семье под ИЖС на берегу реки Шуя.



фото: © Алина Гапеева

НЕИЗВЕСТНЫЙ УСТРОИЛ СТРЕЛЬБУ ИЗ ОКНА ДОМА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

Следы пуль обнаружены на припаркованном автомобиле и трупах птиц в одном из дворов Петрозаводска.



фото: © Maurício Mascaro / Pexels | © Валерий Микрюков / Паблик ВК ««ДТП Петрозаводска и Карелии»»

ГЛАВА СЛЕДКОМА РОССИИ ПРОВЕРИТ ЗАКОННОСТЬ ПРИГОВОРА ПО ДЕЛУ О ТРАГЕДИИ НА СЯМОЗЕРЕ В КАРЕЛИИ

Председатель Следственного комитета России обратится к Генеральному прокурору РФ по уголовному делу о гибели детей на Сямозере, участники которого были освобождены от наказания.



фото: © ТАСС

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ ПРОЕЗД К ИЗЛЮБЛЕННОМУ МЕСТУ ОТДЫХА ГОРОЖАН

Один из выездов автомобилей к озеру Каменный Карьер будет перекрыт.



фото: © «Столица на Онего»

НОВОСТЬ НЕДЕЛИ

СОТНИ ТОВАРОВ С ФАЛЬШИВЫМИ ИМПОРТНЫМИ ЛЕЙБЛАМИ ИЗЪЯТЫ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ ПЕТРОЗАВОДСКА (ФОТО)

Сотрудники Карельской таможни и полиции Петрозаводска провели рейд в одном из торговых центров города и обнаружили множество продукции с поддельными товарными знаками.



фото: © Карельская таможня

СТАТЬИ НЕДЕЛИ

ЗАПОВЕДНЫЕ ДЕНЬГИ ДОВЕЛИ ДО УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам финансовых злоупотреблений в заповеднике «Костомукшский», а там это расценивают как давление на директора и попытку смещения его с должности.



фото: © Паблик ВК «Заповедник

ВЫБОРЫ-2022: КОГО ДОПУСТЯТ К БОРЬБЕ ЗА ГУБЕРНАТОРСКОЕ КРЕСЛО В КАРЕЛИИ?

Интрига предвыборной кампании в Карелии связана с «муниципальным фильтром», от которого зависит, кому из кандидатов будет дозволено ее продолжить.



фото: © PeopleImages.com — Yuri A / shutterstock

«КОГДА ВЫ УЕДЕТЕ?»: 96-ЛЕТНЯЯ УЧАСТНИЦА ВОЙНЫ НЕОЖИДАННО ДЛЯ СЕБЯ ОСТАЛАСЬ БЕЗ ДОМА

В элитном поселке под Петрозаводском с молотка ушла бывшая правительственная дача, где долгое время жила пенсионерка, и теперь ее выселяют.



фото: из личного архива Анны Семеновой